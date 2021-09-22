Миниатюры о смерти в одиночестве: это может случиться с каждым

Кодокуси – это социальный феномен, когда человек умирает дома в одиночестве и его обнаруживают только через некоторое время. За время работы в клининговой компании автор статьи повидала множество квартир, где случилась кодокуси. Она использует этот опыт при изготовлении миниатюр, воссоздающих атмосферу в подобных квартирах.

Смерть в одиночестве – параллельная реальность?

В Японии ежегодно насчитывается около 30 000 случаев кодокуси, и этот социальный феномен всё чаще освещается на телевидении и в журнальных статьях. Термин кодокуси стал общеизвестным. Однако большинство людей считает, что кодокуси происходит в параллельной реальности и они никогда с этим не столкнутся.

Когда в 2014 году я начала работать в клининговой компании, занимающейся уборкой квартир после смерти, и слово кодокуси, и предоставляемые нами услуги были малоизвестны. Интерес к этому феномену начал появляться примерно в 2019 году. По просьбе родственников покойного сотрудники нашей компании проводят в его квартире спец-уборку, дезинфекцию, дезодорацию, разбирают вещи умершего и приводят квартиру в исходное состояние. Мы не выбрасываем всё подряд, а проводим сортировку, находим памятные и ценные вещи и вручаем их родственникам. Чтобы облегчить психологическое состояние семьи, мы выслушиваем воспоминания о проведённых с покойным счастливых минутах, чтим его память, возлагая цветы и зажигая свечки.

Мастер-самоучка

С целью развития понимания общества к деятельности компании в 2015 году мы приняли участие в «Выставке предприятий, обслуживающих завершение жизни» (Эндингу сангё тэн). Мы хотели донести до людей, что в мирной Японии существует такое явление, как одинокая смерть, чтобы они осознали необходимость предоставляемых нами услуг.

Мы рассказывали посетителям выставки об учащении случаев одинокой смерти, когда человека не обнаруживают в течение длительного времени, объясняли, что с кодокуси может столкнуться каждый. Однако большинство работников похоронной индустрии и гостей выставки считали, что в Японии ничего подобного происходить не может, а одинокая смерть никогда не коснётся их самих.



«Кодокуси хозяина кошек». В глубине комнаты – единственная выжившая кошка

Я ощутила ужас. Мне всегда казалось, что многие из умерших в одиночестве людей считали, что кодокуси их не коснётся. Нужно что-то делать. И тогда я решила заняться изготовлением миниатюр, воссоздающих атмосферу квартир, где люди умирали в одиночестве. В миниатюре можно выразить типичные особенности подобных случаев, не нарушая право на личную неприкосновенность покойного и членов его семьи.



«Кодокуси повесившегося юноши». На стене клейкой лентой написано прощальное послание – «Извините»

У меня не было опыта изготовления миниатюр, но я научилась воссоздавать облик квартир – от планировки до мелких деталей мебели. Например, я воспроизводила грязь в квартирах с помощью теней для глаз и других предметов макияжа. Когда что-то не получалось, я смотрела видеоролики других авторов миниатюр. Я покупала краски, позволяющие воссоздавать материал стен, подбирала специальные инструменты. Каждая миниатюра – это рассказ о покинувших наш мир людях.



Масштаб большинства миниатюр – 1/12

Дефицит общения как причина запоздалого обнаружения кодокуси

Первая миниатюра – «Кодокуси человека 50-60 лет»



«Кодокуси человека 50-60 лет»



Деталь миниатюры «Кодокуси человека 50-60 лет»

Послание, которое несёт эта миниатюра – «Давайте общаться». Одинокая смерть часто настигает людей именно в этом возрасте, и до обнаружения тела проходит немало времени. Эти люди и их родственники считают, что повод для беспокойства отсутствует – возраст пока позволяет. Соседи тоже думают, что внезапная смерть в таком возрасте невозможна. Когда стучишь к нему в дверь, чтобы поздороваться, его часто нет дома, поэтому длительное отсутствие ни у кого не вызывает подозрений. Иногда кодокуси обнаруживают только через полгода. Живущие по соседству люди должны общаться, – такое послание заключено в этой миниатюре.

Вторая миниатюра – «Кодокуси в ванне от теплового шока».



«Кодокуси в ванне от теплового шока»

Я хотела предупредить людей о необходимости профилактики теплового шока. Тепловой шок часто случается в ванной комнате и туалете в зимнее время. Когда выходишь из жаркого помещения в холодный коридор или предбанник, происходит потеря тепла, сосуды сжимаются, а давление повышается. Если после этого залезть в горячую ванну, тело нагреется, сосуды расширятся и давление резко снизится. Колебания давления воздействуют на сердце, вызывают инфаркты и инсульты и приводят к смерти от утопления в ванне. Я неоднократно была в квартирах погибших от теплового шока людей. Чтобы организм не страдал от резкого перепада температур, перед выходом в холодный коридор следует надевать тапочки, а в туалете и предбаннике устанавливать маленькие обогреватели. Ванную комнату можно предварительно прогреть, пустив горячую воду из душа. Температура воды в ванне не должна превышать 40 градусов. На сиденье унитаза можно надеть специальный чехол или установить крышку с отоплением. Меры профилактики теплового шока могут спасти человеку жизнь.

Третья миниатюра – «Кодокуси в захламлённой квартире».



«Кодокуси в захламлённой квартире» и автор миниатюры

В захламлённой квартире может оказаться каждый. Глядя на эту миниатюру, человек думает: «Я люблю чистоту, поэтому никогда не доведу свой дом до такого состояния». Однако жившие в этих квартирах люди тоже не были грязнулями с рождения. В их жизни что-то случилось – развод, несчастная любовь, увольнение, издевательства, перегрузки на работе, смерть любимого человека, смерть питомца, психическое заболевание. По этим и другим причинам люди утрачивают желание жить, перестают заботиться о себе. Вы по-прежнему считаете, что с вами это никогда не произойдёт?

Кодокуси – удел не только одиноких людей

Пандемия коронавируса привела к распространению удалённой работы, увеличилось число увольнений, люди стали больше времени проводить дома. Сейчас многие не прибегают к услугам клининговых компаний, а разбирают вещи покойного самостоятельно. Число заказов на сортировку вещей сократилось, но число заказов на спец-уборку увеличилось. Мы стали чаще выезжать в квартиры, причина смерти хозяина которой не установлена. Никто не знает, где и когда его настигнет смерть. Если поблизости есть другие люди, смерть обнаружат быстрее, но она может наступить в одиночестве. Многие считают, что наличие спутника жизни или ребёнка позволяет не волноваться на этот счёт, но даже эти люди могут умереть в одиночестве. Среди случаев кодокуси, с которыми мне приходилось сталкиваться, было множество женатых людей и людей с детьми.



«Кодокуси обеспеченного пожилого человека»

Иногда родственников обвиняют в том, что они забросили покойного и довели его до одинокой смерти. Поймите меня правильно. Смерть в одиночестве – это не обязательно плохо. Человек может быть счастлив умереть в своей любимой комнате. Термин «одинокая смерть» не совсем корректный. Слово «одиночество» чаще всего вызывает жалость к человеку, которому пришлось умереть одному. Но среди случаев кодокуси по-настоящему одиноких людей очень мало. Большинство имели семью и друзей, часто путешествовали. Даже если у человека нет друзей, он наслаждается хобби, некоторых за несколько дней до смерти навещали дети и внуки, они жили полной жизнью, с которой слово «одиночество» плохо сочетается. Кодокуси подходит для описания смерти человека, который действительно был одиноким, но использовать это слово в отношении всех случаев смерти на дому кажется мне неправильным. Если мы станем говорить не кодокуси, а, например, дзитакуси (смерть дома), мы сможем изменить отношение общества к этому явлению. В последнее время срок обнаружения тела после смерти сокращается. Возможно, это объясняется тем, что о кодокуси часто сообщают в новостях, поэтому люди осознали наличие рисков и стремятся избежать ситуации, когда им придётся испытывать раскаяние за невозможность провести последние минуты с покойным.



«Кодокуси от теплового шока в туалете»

Если у вас, мои читатели, есть близкие люди, для которых вы бы хотели что-то сделать, чтобы избежать раскаяния от потери, – действуйте не раздумывая! Не забывайте и о себе – делайте то, что хотите делать. Смерть настигнет каждого из нас. Помните об этом и живите так, чтобы не жалеть о каждом проведённом дне. Я думаю об этом каждый раз, когда разбираю вещи покойных и занимаюсь спец-уборкой.

Фотографии автора статьи.

Фотография к заголовку: «Кодокуси в квартире со множеством вещей»