Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19 000 человек

В Японии более 5000 пожилых людей (старше 65 лет) ежегодно погибает во время принятия ванн, и наиболее часто – в зимний сезон. Резкая смена температур при снятии одежды и погружении в ванну может вызвать тепловой шок и инфаркт.

Согласно демографической статистике Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, число утоплений в домашних ваннах в 2018 году составило 5398, что на 138 меньше, чем в предыдущем году, и на 260 больше, чем в 2016 году. В 2004 году количество погибших составляло 2870 человек, то есть за пятнадцать лет этот показатель почти удвоился и сейчас колеблется около уровня в 5000 человек.

Как показывают данные статистики Агентства по делам потребителей и других источников, во время принятия ванн по разным причинам умирает около 19 000 человек в год. В условиях быстрого старения населения в последние годы более 90% таких случаев происходит с людьми старше 65 лет, а особенно растёт количество смертей в возрастной группе от 75 лет. Такие несчастные случаи происходят чаще зимой, и во многих случаях смерть вызывает тепловой шок из-за резкой смены температур и скачков кровяного давления, что может привести в том числе к инфаркту.

Агентство по делам потребителей для предотвращения теплового шока рекомендует, во-первых, перед принятием ванн нагревать ванную комнату и раздевалку; во-вторых, принимать ванну на протяжении до 10 минут при температуре воды не выше 41 градуса; в-третьих, не вставать из ванны резко; в-четвёртых, воздерживаться от принятия ванн сразу после еды, находясь под воздействием алкоголя и т. п.

С 2017 года Метеорологическое агентство Японии на своём сайте (на японском языке) также предупреждает о вероятностях теплового шока, указывая уровни опасности.

Фотография к заголовку: Fast&Slow/PIXTA