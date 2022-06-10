Рост числа неизбирательных массовых убийств в Японии: причины и последствия

В последнее время всё чаще фиксируются случаи убийств-самоубийств, когда человек покончил жизнь самоубийством, убив или ранив совершенно незнакомых ему людей. Автор изучает это явление с точки зрения психиатрии: почему этот вид преступлений распространился именно в наши дни и что побуждает людей убивать.Участившиеся не так давно случаи убийств-самоубийств, похоже, вдохновляют потенциальных самоубийц поступать подобным образом. В психиатрии убийством-самоубийством называют поведение самоубийцы, находящегося в отчаянии из-за жизненных проблем, который вместе с собой уносит жизни и других людей. Причиной такого поступка может быть нежелание самоубийцы умирать в одиночестве или страх перед самим фактом самоубийства. Этот термин не является диагнозом или названием психического расстройства, а лишь описывает явление. Термин начал употребляться в англо- и франкоязычных публикациях в 1990-х годах, получив всемирную известность после кровавой расправы в средней школе Колумбайн в Колорадо в 1999 году.

Волна убийств, сопровождаемых самоубийствами

В Японии на убийства-самоубийства обратили особое внимание после нападения на начальную школу при университете Осака Кёйку, случившегося 8 июня 2001 года. Тогда было убито восемь детей. После ареста нападавший, 37-летний мужчина, признался, что несколько раз безуспешно пытался покончить жизнь самоубийством. Он сказал, что ему надоело жить и что он хочет, чтобы его поймали и приговорили к смертной казни. Из его заявлений, сделанных следствию, стало понятно, что его преследовали мысли о суициде: за неделю до нападения на школу с ножом он пытался повеситься на галстуке.



Представители СМИ у входа в университет Осака Кёйку. Вооруженный ножом мужчина вошел в класс и напал на учеников и учителей. Восемь детей погибли, более 20 человек получили ранения. (© Jiji)

В июне 2008 года грузовик, за рулем которого находился 25-летний мужчина, врезался в толпу на пешеходном переходе в токийском районе Акихабара. Семь человек погибло. Мужчина, испытывавший все большую социальную изоляцию, начал думать о самоубийстве за несколько лет до инцидента. Он решил, что покончит с собой, находясь за рулем автомобиля на дороге в своей родной префектуре Аомори. В день осуществления своего плана он не явился на работу, вместо этого отправившись на машине в Аомори. Перед этим он отправил своим друзьям групповое электронное письмо, в котором говорилось, что он намерен умереть, врезавшись на машине в грузовик, и позвонил матери, чтобы сообщить ей, что собирается покончить с собой. В конце концов он добрался до Аомори, но, будучи сильно пьян, врезался в обочину и остановился. Другу, которому он позвонил позже, он признался, что провалил свой план самоубийства.



Грузовик, использовавшийся во время нападения в Акихабаре 8 июня 2008 года. (© Jiji)

Этот инцидент, вероятно, был спровоцирован серией нападений, случившихся всего несколькими месяцами ранее, когда в марте 2008 года в Цутиуре, префектура Ибараки, погибли два человека. Двадцатичетырехлетний мужчина, совершивший это преступление, сообщил следователям, что намеревался убить несколько человек, чтобы его приговорили к смертной казни (смертные приговоры в Японии, как правило, выносятся только лицам, совершившим особо тяжкие преступления, включая массовые убийства). Он заявил, что не видел смысла продолжать жить и в какой-то момент задумался о самоубийстве, но боялся, что ему это не удастся, и в итоге он только испытает боль. По его мнению, самым быстрым способом умереть было убить посторонних людей, чтобы его убил кто-то другой. Можно сказать, что это убийство ради того, чтобы быть убитым, но совершенно ясно, что это разновидность убийства-самоубийства.

Аналогичным образом, поджог видеомагазина в Осаке в октябре 2008 года, в результате которого погибло 16 человек, был типичным убийством-самоубийством. Сам поджигатель при этом признался, что действовал с умыслом, потому что «устал жить».

Провоцирующие факторы: неудовлетворительные оценки в учебном заведении, смерть матери

Случаи убийств-самоубийств особенно участились в последние несколько лет. В мае 2019 года 51-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на учащихся, ожидавших посадки в школьный автобус в Кавасаки, префектура Канагава. После нанесения ножевых ранений нескольким людям, в том числе 12-летней девочке и отцу другого ученика (оба скончались на месте преступления), он забил себя ножом до смерти.

Еще одна волна подобных инцидентов наблюдается с 2021 года. В октябре 2021 года 25-летний мужчина напал на пассажиров и поджег электропоезд в пригороде Токио, ранив несколько человек. Этот человек, у которого практически не было денег, сказал после ареста, что надеялся получить смертный приговор, если убьет по крайней мере двух человек.



Пассажиры спасаются из горящего поезда через окна. Снимок сделан 31 октября 2021 года в Тёфу, Токио (© Reuters)

В декабре того же года в Осаке 61-летний мужчина разлил бензин и поджег психиатрическую клинику, где он пребывал в качестве пациента. В результате пожара погибли 26 человек. На видео с камеры наблюдения, расположенной в клинике, видно, как этот человек забегает в горящее здание, перегораживает выход и отталкивает пациентов, пытающихся спастись. Преступник также умер, что является еще одним типичным примером убийства-самоубийства.



Прохожие смотрят на клинику в Осаке 18 декабря 2021 года, на следующий день после пожара (© Jiji)

15 января 2022 года 17-летний молодой человек ударил ножом двух студентов, ожидавших у входа в кампус Токийского университета, где они должны были сдавать вступительные экзамены, и 72-летнего прохожего. Также в январе 66-летний житель префектуры Сайтама вызвал врача, который ухаживал за его престарелой матерью до ее смерти, взял его в заложники в своем доме и застрелил из ружья.



Полиция осматривает место, где произошли нападения с ножом, у входа в кампус Токийского университета (© Reuters)

И студент, и мужчина задумались о самоубийстве из-за того, что не видели никаких перспектив в будущем. Студент переживал из-за плохих оценок; мужчина потерял мать.

Участившиеся случаи изоляции в Японии

Во всех вышеприведенных примерах преступники находятся в отчаянии, поскольку их жизнь идет не так, как они планировали. Они стали самоубийцами в результате длительного недовольства собой и изоляции от общества. Они также столкнулись с трудностями: кто-то потерял работу или любимого человека, кто-то переживал финансовые проблемы. Придя к выводу, что им больше незачем жить, они начали планировать убийство-самоубийство.

Это подводит нас к вопросу о том, почему такие люди совершают массовые убийства, лишая жизни невинных людей, а не просто убивают себя. Начнем с того, что суицид - это, как правило, обращение вспять импульса нападать на других, когда человек, задумавшийся о самоубийстве, ощущает гнев или ненависть по отношению к внешним факторам. Однако потенциальные самоубийцы не решаются сообщить о своих чувствах напрямую или чувствуют, что ничего не изменится, даже если они это сделают. Поэтому они испытывают бессилие и направляют свои эмоции внутрь себя. Это становится очевидным из того факта, что некоторые самоубийцы в предсмертных записках перечисляют своих обидчиков.

Происходит и обратное, когда самоубийцы переносят свои негативные эмоции на других людей, в результате чего происходят убийсвта-самоубийства.

Разница между самоубийством и убийством-самоубийством полностью зависит от силы намерения человека отомстить. Чем сильнее это намерение, тем вероятнее, что человек начнет думать: «Почему я должен умирать один, если мне так плохо?» или «Я не хочу быть единственным, кто умрёт». Одновременно с подобными мыслями растет желание сорваться на ком-то, что в итоге способно привести в действие план убийства-самоубийства.

Склонность обвинять других

Чем более разочарован и изолирован человек, тем сильнее растет желание отомстить. Такие люди считают, что вина в том, что их жизнь идет не так, как хотелось, лежит целиком на других людях или на обществе в целом. Они уклоняются от ответственности за все, что идет не так.

Как это ни парадоксально, тенденция обвинять других уходит своими корнями в призыв принять на себя большую ответственность за свою жизнь, который получил распространение в начале 2000-х годов. Иными словами, людей призывали быть более строгими к себе и брать на себя ответственность за свои действия. Однако людям, в частности, тем, у кого не было ни способностей, ни желания прилагать необходимые усилия, было трудно смириться с таким подходом; они хотели верить в то, что не несут ответственности за свои жизненные неудачи. Тем не менее, при столкновении с холодными реалиями жизни, их разочарование росло, а единственной альтернативой виделась попытка связать причину своей неудовлетворенности с каким-то внешним фактором.

Это тенденция, которую мы сегодня наблюдаем повсюду в японском обществе. Когда что-то идет не по плану, все, от политиков и бизнес-лидеров до обычных людей, стремятся возложить вину на кого-то другого. Человеку свойственно хотеть верить в свою непогрешимость. Однако рост числа людей, которые винят в своих проблемах исключительно других, вполне может быть причиной распространения убийств-самоубийств.

Для предотвращения убийств-самоубийств Японии нужна расширенная система социальной помощи для тех, кто пережил потерю, которая позволит удерживать таких людей от погружения в глубины отчаяния, а также больше информационно-просветительских центров для потенциальных самоубийц.

Однако стоит помнить, что в основе психологии убийц-самоубийц лежит склонность обвинять общество или других людей в своих проблемах. Справедливости ради стоит сказать, что такая психологическая установка характерна для большинства японцев, поэтому, учитывая скачкообразный рост подобных настроений в обществе, необходимо срочно искоренять эту «болезнь». Иначе неизбежны новые убийства-самоубийства.

Фотография к заголовку: 24 декабря 2021 года прохожие поминают жертв поджога психиатрической клиники в Осаке, случившегося неделей ранее, © Jiji)