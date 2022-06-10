Рост числа неизбирательных массовых убийств в Японии: причины и последствия

Рост числа неизбирательных массовых убийств в Японии: причины и последствияОбщество
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Волна убийств, сопровождаемых самоубийствами
В Японии на убийства-самоубийства обратили особое внимание после нападения на начальную школу при университете Осака Кёйку, случившегося 8 июня 2001 года. Тогда было убито восемь детей. После ареста нападавший, 37-летний мужчина, признался, что несколько раз безуспешно пытался покончить жизнь самоубийством. Он сказал, что ему надоело жить и что он хочет, чтобы его поймали и приговорили к смертной казни. Из его заявлений, сделанных следствию, стало понятно, что его преследовали мысли о суициде: за неделю до нападения на школу с ножом он пытался повеситься на галстуке.
В июне 2008 года грузовик, за рулем которого находился 25-летний мужчина, врезался в толпу на пешеходном переходе в токийском районе Акихабара. Семь человек погибло. Мужчина, испытывавший все большую социальную изоляцию, начал думать о самоубийстве за несколько лет до инцидента. Он решил, что покончит с собой, находясь за рулем автомобиля на дороге в своей родной префектуре Аомори. В день осуществления своего плана он не явился на работу, вместо этого отправившись на машине в Аомори. Перед этим он отправил своим друзьям групповое электронное письмо, в котором говорилось, что он намерен умереть, врезавшись на машине в грузовик, и позвонил матери, чтобы сообщить ей, что собирается покончить с собой. В конце концов он добрался до Аомори, но, будучи сильно пьян, врезался в обочину и остановился. Другу, которому он позвонил позже, он признался, что провалил свой план самоубийства.
Этот инцидент, вероятно, был спровоцирован серией нападений, случившихся всего несколькими месяцами ранее, когда в марте 2008 года в Цутиуре, префектура Ибараки, погибли два человека. Двадцатичетырехлетний мужчина, совершивший это преступление, сообщил следователям, что намеревался убить несколько человек, чтобы его приговорили к смертной казни (смертные приговоры в Японии, как правило, выносятся только лицам, совершившим особо тяжкие преступления, включая массовые убийства). Он заявил, что не видел смысла продолжать жить и в какой-то момент задумался о самоубийстве, но боялся, что ему это не удастся, и в итоге он только испытает боль. По его мнению, самым быстрым способом умереть было убить посторонних людей, чтобы его убил кто-то другой. Можно сказать, что это убийство ради того, чтобы быть убитым, но совершенно ясно, что это разновидность убийства-самоубийства.
Аналогичным образом, поджог видеомагазина в Осаке в октябре 2008 года, в результате которого погибло 16 человек, был типичным убийством-самоубийством. Сам поджигатель при этом признался, что действовал с умыслом, потому что «устал жить».
Провоцирующие факторы: неудовлетворительные оценки в учебном заведении, смерть матери
Случаи убийств-самоубийств особенно участились в последние несколько лет. В мае 2019 года 51-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на учащихся, ожидавших посадки в школьный автобус в Кавасаки, префектура Канагава. После нанесения ножевых ранений нескольким людям, в том числе 12-летней девочке и отцу другого ученика (оба скончались на месте преступления), он забил себя ножом до смерти.
Еще одна волна подобных инцидентов наблюдается с 2021 года. В октябре 2021 года 25-летний мужчина напал на пассажиров и поджег электропоезд в пригороде Токио, ранив несколько человек. Этот человек, у которого практически не было денег, сказал после ареста, что надеялся получить смертный приговор, если убьет по крайней мере двух человек.
В декабре того же года в Осаке 61-летний мужчина разлил бензин и поджег психиатрическую клинику, где он пребывал в качестве пациента. В результате пожара погибли 26 человек. На видео с камеры наблюдения, расположенной в клинике, видно, как этот человек забегает в горящее здание, перегораживает выход и отталкивает пациентов, пытающихся спастись. Преступник также умер, что является еще одним типичным примером убийства-самоубийства.
15 января 2022 года 17-летний молодой человек ударил ножом двух студентов, ожидавших у входа в кампус Токийского университета, где они должны были сдавать вступительные экзамены, и 72-летнего прохожего. Также в январе 66-летний житель префектуры Сайтама вызвал врача, который ухаживал за его престарелой матерью до ее смерти, взял его в заложники в своем доме и застрелил из ружья.
И студент, и мужчина задумались о самоубийстве из-за того, что не видели никаких перспектив в будущем. Студент переживал из-за плохих оценок; мужчина потерял мать.
Участившиеся случаи изоляции в Японии
Во всех вышеприведенных примерах преступники находятся в отчаянии, поскольку их жизнь идет не так, как они планировали. Они стали самоубийцами в результате длительного недовольства собой и изоляции от общества. Они также столкнулись с трудностями: кто-то потерял работу или любимого человека, кто-то переживал финансовые проблемы. Придя к выводу, что им больше незачем жить, они начали планировать убийство-самоубийство.
Это подводит нас к вопросу о том, почему такие люди совершают массовые убийства, лишая жизни невинных людей, а не просто убивают себя. Начнем с того, что суицид - это, как правило, обращение вспять импульса нападать на других, когда человек, задумавшийся о самоубийстве, ощущает гнев или ненависть по отношению к внешним факторам. Однако потенциальные самоубийцы не решаются сообщить о своих чувствах напрямую или чувствуют, что ничего не изменится, даже если они это сделают. Поэтому они испытывают бессилие и направляют свои эмоции внутрь себя. Это становится очевидным из того факта, что некоторые самоубийцы в предсмертных записках перечисляют своих обидчиков.
Происходит и обратное, когда самоубийцы переносят свои негативные эмоции на других людей, в результате чего происходят убийсвта-самоубийства.
Разница между самоубийством и убийством-самоубийством полностью зависит от силы намерения человека отомстить. Чем сильнее это намерение, тем вероятнее, что человек начнет думать: «Почему я должен умирать один, если мне так плохо?» или «Я не хочу быть единственным, кто умрёт». Одновременно с подобными мыслями растет желание сорваться на ком-то, что в итоге способно привести в действие план убийства-самоубийства.
Склонность обвинять других
Чем более разочарован и изолирован человек, тем сильнее растет желание отомстить. Такие люди считают, что вина в том, что их жизнь идет не так, как хотелось, лежит целиком на других людях или на обществе в целом. Они уклоняются от ответственности за все, что идет не так.
Как это ни парадоксально, тенденция обвинять других уходит своими корнями в призыв принять на себя большую ответственность за свою жизнь, который получил распространение в начале 2000-х годов. Иными словами, людей призывали быть более строгими к себе и брать на себя ответственность за свои действия. Однако людям, в частности, тем, у кого не было ни способностей, ни желания прилагать необходимые усилия, было трудно смириться с таким подходом; они хотели верить в то, что не несут ответственности за свои жизненные неудачи. Тем не менее, при столкновении с холодными реалиями жизни, их разочарование росло, а единственной альтернативой виделась попытка связать причину своей неудовлетворенности с каким-то внешним фактором.
Это тенденция, которую мы сегодня наблюдаем повсюду в японском обществе. Когда что-то идет не по плану, все, от политиков и бизнес-лидеров до обычных людей, стремятся возложить вину на кого-то другого. Человеку свойственно хотеть верить в свою непогрешимость. Однако рост числа людей, которые винят в своих проблемах исключительно других, вполне может быть причиной распространения убийств-самоубийств.
Для предотвращения убийств-самоубийств Японии нужна расширенная система социальной помощи для тех, кто пережил потерю, которая позволит удерживать таких людей от погружения в глубины отчаяния, а также больше информационно-просветительских центров для потенциальных самоубийц.
Однако стоит помнить, что в основе психологии убийц-самоубийц лежит склонность обвинять общество или других людей в своих проблемах. Справедливости ради стоит сказать, что такая психологическая установка характерна для большинства японцев, поэтому, учитывая скачкообразный рост подобных настроений в обществе, необходимо срочно искоренять эту «болезнь». Иначе неизбежны новые убийства-самоубийства.
Фотография к заголовку: 24 декабря 2021 года прохожие поминают жертв поджога психиатрической клиники в Осаке, случившегося неделей ранее, © Jiji)