Помогут ли меры обеспечения экономической безопасности США сохранить либеральный мировой порядок?

Задачи обеспечения экономической безопасности

Соединенные Штаты и Китай ведут ожесточенную борьбу за экономическое и технологическое лидерство в мире. Соединенные Штаты стремятся заручиться помощью Японии в обеспечении поставок передовых технологий и стратегических товаров, однако защита конфиденциальной информации и управление логистикой остаются слабыми местами Японии. Как в условиях поиска оптимального решения по экономической безопасности будет поддерживаться надлежащий баланс между свободой экономической деятельности и усилением ее контроля?

Что такое экономическая безопасность

Экономическая безопасность – это концепция, обладающая множеством смыслов. Когда мы думаем об экономической безопасности, обычно в голову приходит процветание нации и общества, сохранение рабочих мест для людей, обеспечение доходов и повышение уровня жизни. Именно такой подход исповедует Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов. МВБ рассматривает растущую зависимость от внутреннего и международного распределения товаров и технологий с точки зрения экономической безопасности. Министерство обороны США, напротив, определяет экономическую безопасность как способность защищать или продвигать экономические интересы США, формировать международные интересы в соответствии с американским видением и обладать материальными ресурсами для противостояния неэкономическим вызовам.

Соединенные Штаты давно интересует вопрос экономической безопасности. В XX веке США участвовали в Первой мировой войне из-за угрозы торговле в Атлантическом регионе со стороны немецких подводных лодок. Одной из причин «холодной войны» стало расхождение экономических систем стран Запада и Востока. В 1995 году, уже после окончания «холодной войны», администрация президента Билла Клинтона опубликовала «Стратегию национальной безопасности посредством вовлечения и расширения», где в качестве одной из стратегических основ было указано экономическое процветание. В смежном документе, озаглавленном «Стратегия национальной безопасности в области науки и техники», предлагалось укреплять экономическую безопасность.

Стратегии экономической безопасности администрации Клинтона удивительным обращом перекликаются с нынешними дискуссиями об экономической безопасности. В «Стратегии национальной безопасности в области науки и техники» озабоченность по поводу снижения доли США в мировой экономике стала основой для выявления проблем, с которыми сталкиваются промышленные отрасли США в контексте глобализации и обострения глобальной конкуренции. Эта стратегия подчеркнула экономическое и военное значение сохранения передовых позиций в области технологий для американских компаний. В стратегии также перечислены конкретные программные меры, которым следует уделять первоочередное внимание, а именно: стимулирование частных высокотехнологичных инициатив и укрепление позиций научно-технического образования.

Меры по обеспечению экономической безопасности Соединенных Штатов

Если рассмотреть политический курс США в области науки и техники со времен холодной войны, включая меры, предпринятые администрацией Клинтона, можно заметить один общий момент. Это идея, что экономика США является жизнеспособной и конкурентоспособной благодаря технологическому развитию частных предприятий. Даже администрация Дональда Трампа, несмотря на ее общую слабую заинтересованность в развитии науки и техники, поддерживала этот курс. Важность новых технологий для обеспечения национальной безопасности была подчеркнута в Стратегии национальной обороны 2018 года и в принятом в том же году Постановлении о реформе экспортного контроля. Кроме того, Национальная стратегия в отношении критически важных и новых технологий, обнародованная в октябре 2020 года, установила два фактора успешности, заключающиеся в развитии инновационной технологической базы национальной безопасности и защите технологических преимуществ Соединенных Штатов в целях сохранения мирового лидерства.

Национальная стратегия 2020 года содержала перечень ключевых технологий. Администрация Джо Байдена также обнародовала список критически важных и новых технологий, который впоследствии несколько раз пересматривала. В феврале 2022 года перечень технологий, опубликованный в национальной стратегии 2020 года, был в очередной раз пересмотрен и дополнен такими важными инновациями как искусственный интеллект и квантовые технологии.

Помимо приоритетных технологий, не меньшее значение для экономической безопасности имеет защита технологических достижений. Что касается американо-китайских отношений, в докладе Кокса, опубликованном в 1999 году Специальным комитетом Палаты представителей США по национальной безопасности и вопросам военного и коммерческого взаимодействия с Китайской Народной Республикой, упоминалось, что Китай незаконно приобретал американские ядерные технологии. В результате появились призывы обеспечить более строгий контроль за технологиями, знаниями и информацией. В 2009 году администрация Барака Обамы запустила Инициативу по реформе экспортного контроля. Первоначальная цель реформы заключалась в сохранении технологического преимущества США и защите критически важных технологий. Во время второго президентского срока Обамы интерес к защите технологических преимуществ только вырос. В ежегодном докладе Наблюдательного комитета по вопросам экономики и безопасности американо-китайских отношений за 2016 год упоминаются усилия Китая по приобретению технологий и содержится предупреждение о деятельности компаний, связанных с Народно-освободительной армией Китая.

Основываясь на этих событиях, акцент мер экономической безопасности, направленны х на сохранение технологических преимуществ, сместился к реформированию системы экспортного контроля США. Первоначальная цель заключалась в том, чтобы выработать такие меры национальной безопасности, которые содействовали бы экспортным усилиям компаний, одновременно не нанося ущерб их конкурентоспособности. Однако с принятием Закона о реформе экспортного контроля 2018 года и укреплением авторитета Закона о модернизации системы оценки рисков, связанных с иностранными инвестициями, на повестку дня были вынесены меры по усилению контроля.

Вопросы экспортного контроля

Для укрепления экспортного контроля необходимо решить два вопроса. Первый из них связан со сложностями разработки мер в отношении новых технологий. Предполагается, что некоторые технологии, чья значимость для национальной безопасности уже установлена, имеют несколько путей утечки еще до достижения ими стадии готового для экспортирования коммерческого продукта или стадии передачи технологии.

Эта трудность также является проблемой для экономической безопасности Японии. С политической или правовой точек зрения создать препятствия на пути передачи технологий определенным странам не так уж сложно. Жесткий контроль возможен благодаря мерам, предусмотренным действующими законами об экспортном контроле в области национальной безопасности, а именно: внесение в перечень стран, чьи действия вызывают озабоченность, а также связанных с ними лиц и организаций. Однако, учитывая одновременное стремление всех наций к экономическому процветанию, возникает проблема четкого определения действий, вызывающих обеспокоенность. Кроме того, запреты на прямые инвестиции, корпоративные приобретения и перемещение студентов, стажеров и сотрудников компаний могут препятствовать обычной коммерческой и научной деятельности. Поскольку контролируемая технология располагается внутри страны, а не за рубежом, мишенью контролирующих органов окажутся отечественные компании и организации.

Вторая проблема заключается в том, что передача технологий, будь то законная или нет, существует столько, сколько существует само человечество. Без каких-либо четких соображений национальной безопасности, таких, как начало войны, запрещение передачи технологий по политическим соображениям противоречило бы системе свободной торговли современного глобального общества. Хотя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле Всемирной торговой организации содержится статья 21, описывающая исключения по соображениям безопасности, неясно, можно ли использовать озабоченность по поводу баланса военной мощи для оправдания мер повышенного контроля. Злоупотребление статьей 21 положило бы конец глобализации.

Это подводит нас к более широкой проблеме мировой истории, выходящей за рамки озабоченности отдельных стран по поводу безопасности. Речь идет о том, возможно ли сохранить без изменений существующий международный порядок при технологическом неравенстве, и как это может быть оправдано с точки зрения истории человечества. Также возникает вопрос, будет ли возможным по субъективным соображениям безопасности исключать из политического или экономического контекста глобализации и либерального мирового порядка определенные государства или отдельных лиц, учитывая расширение либеральной модели длящееся по меньшей мере на протяжении трех десятилетий после окончания “холодной войны”. Этот последний вопрос может в значительной степени изменить форму международного сотрудничества в отношении таких международных норм, как вопросы нераспространения ОМП и изменения климата. Вопрос об обосновании таких изменений нуждается в обсуждении.

Сравнение стратегий экономической безопасности США и Японии

В Законе о содействии обеспечению экономической безопасности Японии предусматривается усиление по четырем направлениям - укрепление логистических цепочек, обеспечение безопасности и надежности основной инфраструктуры, технологическое сотрудничество между правительством и частным сектором и неразглашение патентных заявок. Основная цель этого закона заключается в защите технологий. В нем предусмотрены меры по предотвращению утечек и кражи технологической информации в процессе разработки и коммерциализации продуктов. Закон также включает политические меры, обсуждаемые и изучаемые в Соединенных Штатах. При администрации Трампа из американских сетей передачи данных была исключена продукция китайской компании Huawei. Хотя в законе о стимулировании мер безопасности не оговариваются конкретные технологии, которые Япония должна исключить, он представляет собой попытку подвести под это правовую основу.

Однако в отношении четырех вышеперечисленных направлений, меры контроля, которые могут быть усилены с точки зрения экономической безопасности, будут ограничены обеспечением безопасности и защиты экономической деятельности национальных компаний. Такие ограничения не приведут к изменению политики в отношении определенных стран, вызывающих озабоченность. Если взглянуть на ситуацию шире, то в случае отсутствия критической ценности японского рынка, компании страны, вызывающей озабоченность, просто начнут искать замену поставщикам, и весьма вероятно, что такая страна вообще не понесет экономического ущерба. Международное сотрудничество будет иметь критически важное значение для усиления мер, предпринимаемых Японией в области экономической безопасности, и осуществление такого сотрудничества потребует как минимум консенсуса соответствующих государств.

Для его формирования потребуются дополнительные политические усилия. Нынешняя политика экономической безопасности Японии сосредоточена на охранительных мерах, а политические условия не позволяют применять эти меры в контексте активного воздействия. Следовательно, политику экономической безопасности Японии лучше всего рассматривать как комплекс мер экстренного реагирования. Необходимо создавать новый комплексный политический механизм экономической безопасности, взяв за основу Закон о содействии экономической безопасности.

Фотография к заголовку: Президент США Джо Байден рассказывает об экономике, ноябрь 2021 года (© Reuters)

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