Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден договорились о расширении сотрудничества для усиления экономической безопасности

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Токио, 23 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент США Джо Байден разработали политику укрепления сотрудничества в интересах экономической безопасности.

Кисида и Байден подтвердили сотрудничество Японии и США в «защите и развитии важнейших технологий, в том числе посредством использования экспортного контроля, поддержки их соответствующих конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивости цепочки поставок», говорится в совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Токио.

Затем лидеры договорились создать «совместную целевую группу для изучения разработки полупроводников следующего поколения» и пообещали изучить «дальнейшее сотрудничество для укрепления экономической безопасности».

На совместной пресс-конференции, состоявшейся после японско-американского саммита, Кисида подчеркнул, что договорился с Байденом о «сотрудничестве для укрепления безопасности экономики, в том числе в разработке передовых полупроводников».

Он также отметил, что Япония и США будут работать с экономиками-партнёрами для создания разнообразных цепочек поставок «критических полезных ископаемых», основными производителями которых являются Китай и Россия.

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