Результаты введения предмета «Всеобщая история»: попытки отказаться от зубрёжки и увеличение нагрузки на преподавателей

Весной 2022 года в старших классах японских школ появились учебники по новому предмету – «Всеобщая история». До сих пор старшеклассники изучали два предмета – «История Японии» и «Всемирная история». Новый предмет предусматривает комплексное изучение истории Японии и всемирной истории за период с XVIII века до наших дней с целью развития способности к решению современных задач. Рассмотрим успехи и проблемы, возникающие в процессе внедрения «Всеобщей истории».

Что такое «Всеобщая история»?

В апреле 2022 года в старших классах началось обучение по новой методике. В новом Методическом руководстве сформулированы следующие цели образовательного процесса – «приобретение знаний и навыков, необходимых для жизни и трудовой деятельности», «развитие способности к мышлению, вынесению суждений и вербализации, обеспечивающих возможность действовать в незнакомой ситуации», «культивирование стремления учиться и использовать полученные знания в своей жизни и на благо общества». Данные цели повысили значимость методик изучения материала – для получения глубоких знаний на уроках необходимо обеспечивать учащимся возможность самостоятельного изучения и ведения диалога. С целью диверсификации оценки знаний в старших классах введены три оценочных параметра – «знания и навыки», «способность к мышлению, вынесению суждений и вербализации» и «самостоятельное изучение», позволяющие оценивать учащихся не только по результатам письменных тестов. Данная система оценки требует сбалансированной подготовки и свидетельствует о значительных изменениях в старшей школе.

В рамках реформы образования в старших классах появились обязательные предметы – «Всеобщая история» и «Всеобщая география». Всеобщая история предусматривает интегрированное изучение всемирной истории и истории Японии начиная с XVIII века. Это не просто объединение двух предыдущих предметов по современной истории – «Всемирная история-1» и «История Японии-1». В предмете «Всеобщая история» выделено три основные темы – «Модернизация», «Изменение международного миропорядка и формирование массового сознания» и «Глобализация». Эти темы используются при изучении процесса формирования и решения таких современных задач, как экология и ресурсы, бедность, конфликты, гендер и пр. «Всеобщая история» нацелена на воспитание поколения, способного серьёзно воспринимать и решать возникающие в условиях глобализации современные задачи.

Новые методики преподавания

Методика изучения предмета значительно отличается от привычного знакомства с историческими событиями в хронологической последовательности. В Методическом руководстве большое внимание уделяется «пониманию причинно-следственных связей с учётом исторических периодов и динамики», мышлению с учётом «нескольких точек зрения и мнений», а также «осмыслению получаемых знаний». Например, при изучении темы «Модернизация» учащиеся формулируют вопросы для самостоятельного изучения. Такой подход стимулирует активный стиль обучения. На уроках должны создаваться условия для самостоятельного изучения сформулированных вопросов. Например, при изучении темы «Модернизация» рассматриваются такие актуальные и тесно связанные с этой темой проблемы, как экология. При этом используются дополнительные материалы, предоставляющие разные точки зрения на проблему.

Реформа методики преподавания вызвала у учителей множество вопросов и сомнений, однако существуют и позитивные отклики. До сих пор история не пользовалась популярностью среди старшеклассников из-за огромного объёма подлежащей зазубриванию информации. Сейчас учёные и преподаватели ведут совместную работу с целью реализации реформы преподавания истории в японских школах, издаются различные справочники, материалы для уроков публикуются на специальном сайте. Министерство образования приняло меры для доведения информации о методиках преподавания «Всеобщей истории» до учителей на местах, а чиновники местных комитетов образования организовывали стажировки о методиках подготовки и использования урочных материалов и формулированию учащимися вопросов для самостоятельного изучения. Однако в результате пандемии COVID-19 и необходимости подготовки к переходу на диверсифицированную оценку знаний далеко не все школы и преподаватели сумели в полной мере подготовиться к началу учебного года.

Активное обучение

Методические руководства для старшей школы обновляются отдельно для каждого класса, поэтому в апреле 2022 года 10-й класс приступил к изучению нового предмета «Всеобщая история», а 11-й и 12-й классы продолжили работать по привычной программе. Во многих школах преподавание «Всеобщей истории» взяли на себя учителя, активно участвовавшие в подготовке к внедрению нового предмета и молодые кадры, а опытные преподаватели обучают два старших класса по старой программе. Это производит впечатление успешного старта реформ.

Преподаватели методом проб и ошибок пытаются организовывать уроки, на которых учащиеся в группах изучают раздаточные материалы и углубляют понимание их содержания в ходе дискуссии. Например, при изучении индустриальной революции учащимся выдают иллюстрированные раздаточные материалы с изображением работающих на заводе женщин и работающих на шахтах детей. В группах учащиеся обмениваются мнениями – почему работают женщины и дети, почему дети не ходят в школу, и чем занимаются мужчины. Затем с помощью дополнительных материалов учащиеся обсуждают понятие «индустриализация» и происходящие в обществе изменения, углубляя своё понимание темы. Преподаватель наблюдает за ходом работы в группах, поддерживает стремление учащихся свободно мыслить и делает корректирующие комментарии. В учебниках к каждой теме имеется перечень вопросов и список полезной справочной литературы – исторические материалы, карты, иллюстрации, статистические данные. В некоторых учебниках перестали выделять ключевую информацию жирным шрифтом, а под иллюстрациями размещают не пояснения, а список пунктов для самостоятельной работы.

Судя по отзывам преподавателей, использование новых учебников и сайта с учебными материалами обеспечивает достаточно успешный переход на новую методику преподавания. К тому же нынешние старшеклассники успели привыкнуть к групповой работе и обсуждению материала на предыдущих этапах обучения, поэтому лекционный стиль занятий вызывает у них отторжение. Однако если при обсуждении исторических материалов учитель предоставляет правильный ответ, ученики перестают активно участвовать в обсуждении, считая, что достаточно записать объяснение учителя в конце урока. Это создаёт трудности в организации учебного процесса. Тем не менее, на уроках по всеобщей истории большинство учеников активно и с удовольствием участвует в изучении и обсуждении материалов.

В следующем году обязательный предмет «Всеобщая история», а также предметы по выбору – «История Японии» и «Всемирная история», будут преподаваться не только в 10-ых, но и в 11-ых классах, поэтому количество работающих по новой методике учителей увеличится. Преподаватели будут обмениваться между собой успешными примерами из практики и это облегчит внедрение новой методики.

Вступительные экзамены в вузы – камень преткновения на пути реформ?

Для подготовки к вузовским вступительным экзаменам запоминание всей информации из учебников по-прежнему имеет большое значение. В марте 2021 года государственный Центр вступительных экзаменов опубликовал информацию, что с 2025 года во время единого госэкзамена блок обществоведения будет представлен тремя предметами – «Всеобщая география и география», «Всеобщая история и история Японии» и «Всеобщая история и Всемирная история». Судя по размещённым на сайте Центра образцам тестовых заданий, с 2025 года во время ЕГЭ будет проверяться способность к толкованию графических и других материалов по таким темам, как «Модернизация», «Изменение международного миропорядка и формирование массового сознания» и «Глобализация».



Образцы тестовых заданий по «Всеобщей истории», опубликованные на сайте государственного Центра вступительных экзаменов (фото редколлегии Nippon.com)

Ежегодное составление таких заданий требует значительных временных и кадровых затрат. Школы уже выставили отметки по «Всеобщей истории» за первый семестр (апрель-июль 2022 года). Мотивированные преподаватели старались составлять тестовые задания, требующие умения налаживать связи между пройденным материалом и приведёнными в заданиях сведениями. Однако, по словам учителей, они испытывали трудности с составлением заданий на проверку способности к использованию усвоенного материала, а также с оценкой ответов в свободной форме. Невозможность решить проблемы, связанные с составлением тестовых заданий и их оценкой, может отрицательно повлиять на реформу вузовских вступительных экзаменов и тогда большинство преподавателей будет вести уроки по традиционной методике - зубрёжке учебников.

В целях диверсификации оценок преподаватели должны оценивать процесс получения знаний. Для этого предусмотрен специальный перечень параметров, оценивающий работу по постановке проблем, получению информации из справочных материалов и пр. Это необходимо не только для оценки стремления к самостоятельному изучению материала, но и для оценки мыслительного процесса, а также способности к мышлению, вынесению суждений и вербализации. Однако это создаёт преподавателям дополнительную работу, и в педколлективах уже чувствуется усталость. В следующем году по новой методике начнут преподавать два предмета по выбору – «История Японии» и «Всемирная история», поэтому для успешного внедрения новых методик преподавания и оценки решающее значение будет иметь разработка ноу-хау, позволяющего составлять тесты на проверку понимания и мышления без дополнительной нагрузки на преподавателей.

Фотография к заголовку: урок по всеобщей истории в школе при университете Кобэ (© «Кёдо цусин»)

Статьи по теме