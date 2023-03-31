Голос с места смертной казни: как относятся к служебным обязанностям тюремщики, исполняющие повешение?

По данным исследования, проведенного международной правозащитной группой Amnesty International, в 2021 году смертный приговор приводили в исполнение 18 стран. Одним из этих немногочисленных государств является Япония. Подробностями процесса, предшествующего приведению в исполнение смертного приговора и сложными чувствами по отношению к собственным служебным обязанностям делится писатель – бывший тюремный служащий, которому довелось неоднократно присутствовать при казнях.

Двадцать шестого июля 2022 года в Токийском центре содержания был приведен в исполнение смертный приговор.

Персонал центра, руководствуясь предыдущим опытом, предвидел день исполнения и мысленно к нему готовился. Более чем за две недели до этого произошло чрезвычайное, неслыханное, крайне шокирующее событие: 8 июля во время проведения кампании выборов в Палату советников Парламента Японии на улице города Нара из ружья, которое преступник сделал собственными руками, был застрелен бывший премьер-министр страны Абэ Синдзо, выступавший с речью в поддерржку одного из кандидатов.

Смертные приговоры ранее уже не раз приводились в исполнение на фоне громких убийств, потрясших общество. Самой недавней была казнь 21 декабря 2021 года сразу трех осужденных, дожидавшихся исполнения смертного приговора. Тогда, по общему мнению, это было связано с преступлениями, произошедшими одно за другим на железнодорожном транспорте – с нападениями на пассажиров с холодным оружием с намерением убийства, а также поджогом в поезде с целью неизбирательного убийства и нанесения телесных повреждений. Шестого августа такое преступление произошло на линии Одакю, а 31 октября – на линии Кэйо.

«Опять прикажут привести в исполнение смертный приговор. Кого же казнят на этот раз?» Так шепчутся тюремщики в Токийском центре содержания, где находятся многие заключенные, приговоренные к смертной казни. «Наверняка кого-то осужденного по особенно жуткому делу. Троих приговоренных к смерти членов культа «Аум синрикё» уже казнили четыре года назад в 2018 году – тогда еще в России шел Чемпионат мира по футболу, так что теперь, вероятно, это будет «акихабарский демон» – приговоренный к смерти К. (Като Томохиро).

Предсказание сбылось. Казнили действительно К. «Акихабарским демоном» его назвали за массовое неизбирательное убийство прохожих в пешеходной зоне торгового района Акихабара в воскресенье 8 июня 2008 года. На двухтонном грузовике K. врезался в толпу на главной улице, сбив несколько человек, после чего вышел из машины и начал наносить прохожим удары ножом, убив семь человек и нанеся раны различной степени тяжести еще десяти.

С какими чувствами тюремщики Токийского центра содержания участвовали в казни К.? Прежде, чем поразмышлять об этом, давайте рассмотрим, какие процедуры выполняются при исполнении смертной казни в Японии.

Трудовые обязанности – источник сильных психологических страданий

Смертный приговор K. был утвержден в феврале 2015 года. С утверждением смертного приговора в течение приблизительно четырех месяцев прокуратура направляет в Министерство юстиции документ под названием «Рапорт к исполнению смертной казни». Ответом на этот рапорт Министерство юстиции издает Распоряжение о приведении в исполнение смертной казни. По определению уголовно-процессуального кодекса, «смертный приговор приводится в исполнение в течение шести месяцев», однако на деле так никогда не происходит, и в случае с K. период его пребывания в Центре содержания составил более семи лет.

Двадцать второго июля 2022 года (в пятницу) Министерство юстиции издало соответствующее распоряжение на основании Проекта распоряжения об исполнении смертной казни, подготовленного Управлением по уголовным делам министерства. Главный прокурор отдал директору Токийского содержания распоряжение привести приговор в исполнение 26 июля (во вторник). Тюремщики Токийского центра содержания в короткий срок (включая выходные дни) доставили гроб, подготовили используемую для повешения веревку с петлей, проверили работу оборудования, проверили порядок процедур в инструкции по исполнению, а также провели репетиции – словом, проделали всю подготовку для гарантированного исполнения смертного приговора.

Приведение в исполнение смертного приговора – самая сложная и неприятная задача среди всех обязанностей, не допускающая при этом ни малейшей оплошности. Поскольку она требует практики и дисциплины, исполнение возложено на структуру, именуемую подразделением охраны в составе режимного отдела. Охранное подразделение состоит в общей сложности примерно из 15 человек – капитана (начальника охраны), его заместителя и охранников – старших и рядовых. Все они напрямую задействованы в повседневном обслуживании осужденных, ожидающих исполнения смертного приговора, в частности, на прогулках и помывке, ежедневно общаются с этими людьми, и каждый день буквально соприкасаются с ними, обыскивая при входе и выходе из одиночных камер. Можно утверждать, что отношения этих охранников с приговоренным к смерти ближе простого знакомства.

Служащие охранного подразделения участвуют во всех казнях, выполняя в день приведения в исполнение смертного приговора следующие обязанности:

препровождение из одиночной камеры к месту казни;

присутствие при объявлении об исполнении казни;

надевание наручников, завязывание белого полотна; прикрывающего лицо, постановка на эшафот, связывание ног, надевание петли;

после исполнения казни – освобождение из петли, обмывание тела после освидетельствования, одевание соответственно религиозной принадлежности, помещение тела в гроб;

присутствие на похоронной церемонии;

погрузка гроба в катафалк;

построение у ворот и проводы катафалка при выезде.

Нет необходимости говорить о том, какие невероятные моральные страдания сопровождает убийство человека, пусть оно и входит в служебные обязанности.



«Кнопочная комната» в Токийском центре содержания – помещение, где трое тюремщиков одновременным нажатием кнопок исполняют смертную казнь. Для того, чтобы по возможности свести к минимальной психологическую нагрузку, исполнителям неизвестно, какая именно из трех кнопок приводит в действие люк виселицы (© Reuters)

Исполнение, о котором осужденному не сообщают до последнего

Одним из направлений политики Японской федерации юридических ассоциаций является требование ликвидаци смертной казни. Исходя из того, что смертный приговор не может быть приведен в исполнение в период, пока идет повторное рассмотрение дела, федерация активно поддерживает прошения приговоренных к смерти о повторном рассмотрении дела. В настоящее время из 106 человек, которым утвержден смертный приговор, повторного рассмотрения дела добивается 61. В прошлом ввиду того, что просить о повторном рассмотрении могли только те, кто заявлял на суде о своей невиновности, персонал центра содержания в какой-то мере мог предсказать последовательность исполнения казней. В принципе смертные приговоры исполнялись в порядке утверждения. Однако теперь предсказать, кто именно будет следующим, затруднительно.

По закону смертная казнь должна производиться непублично и в условиях максимальной секретности. В настоящее время приговоренного за час до назначенного времени исполнения казни препровождают из камеры в соседнее с комнатой исполнения помещение, где начальник центра содержания или его уполномоченный заместитель на основании Распоряжения об исполнении казни задает вопросы для подтверждения личности заключенного, после чего объявляет ему об исполнении смертного приговора.

Между тем 50 и более лет назад о казни осужденному объявлялось накануне или за два дня, чтобы дать родственникам возможность в последний раз прийти на свидание и проститься. В то время обращение с приговоренными к смерти считалось важнейшей из обязанностей центра содержания из соображений пенитенциарной философии, по которым казнить преступника без раскаяния в содеянном – неуважение к жертвам преступления, а также их родным и близким. Приговоренных к смерти содержали в группе, обеспечивая созидательную и культурную деятельность, а также эмоциональное образование, и стимулируя рефлексию посредством индивидуальных собеседований. При этом директор центра содержания старался лично следить за психологическим состоянием приговоренных к смерти, обеспечивая возможности для непосредственного общения с ними.

В ноябре 2021 года двое приговоренных к смертной казни подали в Осакский окружной суд иск с требованием к правительству выплатить компенсацию в размере 20 млн йен за причинение психологических страданий, заявляя, что объявление приговоренному к смерти об исполнении приговора непосредственно в день казни анстиконстуционно и бесчеловечно. В качестве доказательств со стороны истцов были представлены записи, связанные со смертной казнью, сделанные в Осакском центре содержания. Это была запись диалогов, которая велась совершенно секретно начиная с объявления об исполнении казни осужденному за два дня до исполнения приговора в кабинете директора центра содержания и вплоть до казни. В то время в Парламенте Японии надпартийное движение работало над внесением законопроекта об отмене смертной казни, и дискуссии по поводу смертной казни велись все более активно. Директор Осакского центра содержания, который за шестилетний срок своего пребывания на посту стал свидетелем казни 46 человек, отдал начальнику учебного отдела распоряжение провести запись реалий смертной казни с тем, чтобы познакомить с ними общество, прежде чем уйти в отставку с поста директора.

В 1970 году на смену групповому обращению с приговоренными к смертной казни пришло обращение в индивидуальном порядке. В связи с этим осужденных на смерть заключенных, в отличие приговоренных к тюремному сроку, перестали привлекать к обязательному групповому труду, обрекая на одиночество. Одновременно с этим перешли от предупреждения об исполнении казни днем ранее к объявлению непосредственно перед исполнением (уведомлению в день исполнения). Это объяснялось тем, что тогда в тюрьмах находилось большое число подозреваемых, схваченных с поличным на местах преступлений, совершенных такими криминальными организациями как Тюкаку-ха (ультралевые коммунисты) и Какумару-ха (революционные марксисты), и у работников тюрем из-за бунтарского поведения этих лиц попросту стало не хватать времени и рук для прежнего обращения с осужденными на казнь.

Сложные чувства тюремщиков

С какими чувствами общаются с приговореными к смерти тюремщики, которые контактируют с осужденными в центрах содержания? Когда автор спросил об этом у своего знакомого работника тюрьмы, тот дал такой ответ.

«Поскольку активных действий по исправлению и реабилитации с ними теперь не проводится, я не знаю, что у них на душе. Обращаться приходится примерно так же, как с опухолью – стараться трогать так, чтобы поменьше растревожить. Как бы то ни было, им приходится уделять особое внимание».

О том, что еще полвека назад осужденных предупреждали о казни за день или за два, а сейчас таким образом не предупреждают, тюремщик сказал: «Сейчас это невозможно, но если обращаться с ними более внимательно, полагаю, лучше было бы предупреждать хотя бы за день».

Нынешнее обращение с приговоренными к смерти предполагает сугубо индивидуальный порядок. Они живут в одиночных камерах. Для предотвращения побегов и попыток самоубийства через установленную на потолке камеру ведется круглосуточное наблюдение. Камера наблюдения служит важным средством обеспечения безопасности, позволяя скорейшим образом отреагировать, например, при инсульте и других заболеваниях. Однако когда в 2018 году один из заключенных в тюрьме Кумамото подал иск по поводу того, что наличе камеры наблюдения в тюремной камере является вторжением в его приватность, и потребовал от государства выплаты компенсации, окружной суд Кумамото частично признал незаконность действий со стороны тюрьмы и отдал государству распоряжение о выплате.

Комментируя это судебное решение, тюремщик сказал: «Поскольку осужденный на смертную казнь должен быть подвергнут смертной казни в обязательном порядке, необходимо обеспечить здоровое физическое и психическое состояние. Считаю, что для этого наличие камеры наблюдения необходимо».

В прошлом неоднократно подавались судебные иски о неконституционности смертной казни через повешение ввиду ее жестокости, но суд каждый раз выносил вердикт о том, что это наказание соответствует конституции. Между тем данный способ казни сохраняется в неизменном виде с 1873 года. В Соединенных Штатах Америки он заменен на такие способы как электрический стул, газовая камера и инъекция смертельного препарата, в Таиланде расстрел также заменен на смертельную инъекцию по примеру Соединенных Штатов, но в Японии вопрос об изменении способа казни не рассматривался.

Реальность состоит в том, что нынешний способ казни через повешение создает крайне сильную психологическую нагрузку на тюремщиков. На вопрос об отношении к замене способа казни по примеру Таиланда, тюремщик признался: «Хорошо бы и в Японии перейти к летальной инъекции. Повешение собственными руками оставляет в душе глубокую рану – невыразимое чувство вины, оно снится по ночам, сколько бы лет ни прошло». Быть может, это относится и не ко всем тюремщикам, но тем не менее, автор этих строк уверен, что многим из них приходится исполнять свои служебные обязанности со схожими чувствами.



Открытый люк виселицы в комнате казни в Токийском центре содержания (© Reuters)

Институт смертной казни как причина инцидентов с причинением смерти и тяжких телесных повреждений

Смертная казнь – это только один из видов наказания, которое суд назначает преступникам, совершившим такие деяния, как убийство, и фактически такой приговор выносится примерно одному проценту из совершивших такие преступления. В 99% случаев, даже если родственники жертвы желают такого приговора, суд приговаривает преступника к наказанию в виде тюремного заключения. Это объясняется тем, что при принятии решений судьи связаны властью прецедента, которой установлены строгие критерии для вынесения смертного приговора. Поскольку эти критерии, в число которых входят и количество жертв, и способ совершения преступления, широко известны, утверждают, что этим обстоятельством обусловлено появление преступников, которые совершают неизбирательные убийства несколких человек из желания быть казненным.

Институт смертной казни не предотвращает преступление. При этом фактически он провоцирует совершение тяжких преступлений. При дебатах о сохранении или ликвидации смертной казни итоги опросов общественного мнения и чувства родственников тех, кто стал жертвами преступлений, наводят на мысли о необходимости сохранения института смертной казни, но при этом мы вступаем в противоречие с фактической ситуацией. Многие из убийц, приговоренных к тюремному заключению, находясь в тюрьме, раскаиваются, и зачастую нам доводится услышать о том, что они стремятся искупить содеянное и направляют родственникам жертвы заработки от своего тюремного труда.

Согласно итогам проводимого каждые пять лет канцелярией кабинета министров Опроса общественного мнения об отношении к смертной казни, начиная с опроса 2004 года доля согласных с наличием смертной казни на протяжении четырех опросов подряд превышает 80%. И все-таки обществу следует пересмотреть будущее института смертной казни, исходя из фактов, и принять во внимание необходимость не допускать повторения злодейств по образцу тех, кто совершает наиболее ужасающие преступные деяния.

Фотография к заголовку: Место исполнения смертной казни через повешение. За стеклом помещение, где находятся начальник тюрьмы и прокурор, подвальное помещение просматривается после того, как срабатывает люк виселицы (© Reuters)