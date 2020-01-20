80 процентов населения Японии терпимо относятся к системе смертной казни
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Токио, 17 января (Jiji Press). Опрос Кабинета министров показал, что 80,8% населения Японии терпимо относится к системе смертной казни.
Только 9,0% считают, что система должна быть упразднена, согласно опросу правительственной организации по правовой системе, проводимому каждые пять лет.
Общественная терпимость к системе смертной казни превышала 80% в четвёртый раз подряд с 2004 года, показывая, что повсеместная поддержка этой системы в стране остается неизменной.
Отвечая на вопрос о причинах и разрешении нескольких ответов, 56,6% респондентов, допускающих смертную казнь, сказали, что гнев со стороны жертв никогда не утихнет, если смертная казнь будет отменена и правонарушителям разрешат жить, а 53,6% сказали, что ужасные преступления должны быть оплачены жизнью преступника.
Из тех, кто призывал к отмене смертной казни, 50,7% указали на возможные ошибки правосудия, а 42,3% указали, что правонарушители должны продолжать жить, чтобы искупить свои преступления.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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