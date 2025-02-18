Джей Ди Вэнс – следующий президент США? Политический портрет и идеология новой звезды республиканцев

Звезда от Республиканской партии Вэнса взошла на политическом небосклоне стремительно. Опытный международный журналист анализирует его политическую философию. Хотя Вэнса часто сравнивают с Трампом, в их политических позициях отмечаются существенные различия.

(Статья опубликована 5 августа 2024 года, должности указаны на момент публикации)

Более радикальный, чем сам Трамп. Крайне правый. Политический оппортунист, изменивший свою позицию с противника Трампа на его сторонника — таковы общие оценки, а точнее критика в адрес кандидата в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года, сенатора Дж. Д. Вэнса (40 лет; статья опубликована 5 августа 2024 года, должности указаны на момент публикации). Особенно негативно к нему относятся женщины. Наиболее жёсткое неприятие вызывают его непримиримая позиция по запрету абортов и критика незамужних женщин без детей. Существуют даже предположения, что он может стать помехой для переизбрания Трампа.

Путь из нищеты

Тем не менее, такая жёсткая критика – обычное явление в президентских выборах США. Если не учитывать демократический уклон крупных медиакорпораций, на которые часто опираются японские СМИ, можно ошибиться не только в оценке предвыборной кампании, но и в понимании американской политики в целом.

Происходя из бедной семьи в регионе Аппалачей, части «Ржавого пояса» (промышленного района, пришедшего в упадок), всего за два года работы в Сенате Вэнс достиг позиции кандидата в вице-президенты. Если этой осенью он победит вместе с Трампом, уже через четыре года он окажется ближе всех к посту будущего президента. К тому времени ему будет чуть более сорока лет. Стоит глубже изучить его личность и идеологию.

С выдвижением Вэнса кандидатом в вице-президенты стало ясно, в каком направлении будет двигаться Республиканская партия, ставшая с 2016 года «партией Трампа», во время его второго правления. Это чётко видно в речи Вэнса при принятии номинации на пост вице-президента на национальном съезде Республиканской партии в июле (18 июля).

Полное отрицание консервативной политики Республиканской партии

Речь шокировала «старую гвардию» Республиканской партии (которую СМИ также называют «умеренным крылом»). Он обрушился с критикой на «финансовых воротил с Уолл-стрит», вызвавших финансовый кризис, осудил провалы войн в Афганистане и Ираке, раскритиковал транснациональные корпорации и свободную торговлю, заявив: «Прежние политики только накапливали ошибки... С нас хватит заигрываний с Уолл-стрит. Мы будем служить интересам рабочих».

Это перекликается с инаугурационной речью бывшего президента Трампа 2017 года, когда он назвал «американской бойней» ситуацию, в которой элиты игнорировали упадок Ржавого пояса.

Вэнс идёт дальше Трампа в своём отрицании традиционной консервативной политики Республиканской партии. В своей речи на принятии номинации, где он выразил солидарность с рабочим классом, он не упомянул ни о снижении налогов, ни о «малом правительстве». Не было речи и о борьбе с терроризмом. Очевидно, что он отвергает консервативную политику, которая проводилась со времён президента Рейгана и отличалась неолиберальным экономическим курсом и неоконсервативной активной внешней политикой.

В первый день национального съезда Республиканской партии выступление Шона О'Брайена, председателя крупнейшего профсоюза «Тимстерс» (Международное братство водителей грузовиков), стало первым в 121-летней истории профсоюза выступлением на съезде республиканцев. Это выступление, наряду с речью Вэнса, символизирует трансформацию Республиканской партии, которая всё более отчётливо принимает облик партии, ориентированной на интересы рабочего класса.

К союзу с Трампом через противостояние технологическим гигантам

В 2016 году Вэнс привлёк внимание, опубликовав мемуары «Hillbilly Elegy» («Элегия деревенщины») о своей жизни. Эта книга описывает тяжёлую жизнь семьи белых бедняков в Ржавом поясе и путь выхода из этой среды. «Хиллбилли» – это уничижительный термин для бедных белых, живущих в районе Аппалачей. В прошлом их называли «белым отребьем», и было время, когда к ним относились даже хуже, чем к чернокожим рабам. Воспоминания Вэнса считались блестящим описанием тяжёлой жизни людей, составлявших основу феномена Трампа, и вызвали широкий общественный резонанс.

Вэнс в то время относился к Трампу негативно, даже сравнивал его с Гитлером. С другой стороны, выбравшись из бедности и став венчурным инвестором, он начал работать с Питером Тилем. Тиль, соучредитель платёжного сервиса PayPal и известный как «Дон Кремниевой долины», был одним из немногих в технологической индустрии, где преобладали сторонники демократов, кто с самого начала поддерживал Трампа. Именно влияние Тиля связало Вэнса с Трампом. Вэнс победил на выборах в Сенат от штата Огайо на промежуточных выборах 2022 года, а теперь получил поддержку Тиля в качестве потенциального кандидата в вице-президенты при бывшем президенте Трампе.

Став сенатором, Вэнс пытался добиться разделения крупных технологических компаний, включая Google. Примечательно, что Вэнс высоко оценивает Лину Хан, прогрессивного эксперта по антимонопольному законодательству, которая стала председателем Федеральной торговой комиссии при президенте Байдене. Это совпадает с направлением «технолибертарианцев», таких как Тиль и его соратник, предприниматель Илон Маск, которые рассматривают монопольное положение крупных технологических компаний как препятствие для конкуренции. Однако было бы ошибкой судить об идеологии Вэнса только на основе этих отношений.

Обращение в католицизм

Вэнс перешёл в католичество в 2019 году. Он происходит из семьи «шотландских ирландцев», которые в основном селились в районе Аппалачей, и изначально был протестантом. Примерно в то же время, когда произошло его обращение, он присоединился к «Конференции национального консерватизма», которая впервые состоялась в том же году. Эта конференция была создана с целью формирования консерватизма эпохи Трампа и чётко отмежевалась от традиционного консерватизма. Это новое движение, которое полностью отвергает неолиберальный экономический курс и внешнюю политику неоконсерваторов, доминировавшую в республиканских администрациях со времён Рейгана, делая акцент на внутренней политике «Америка прежде всего» и национализме.

К этому движению присоединились различные идеологические группы, которые рассматривали феномен Трампа, возникший на фоне гнева среднего класса, как возможность фундаментально преобразовать политическую, экономическую и социальную системы США. Технолибертарианцы, такие как Тиль и Маск, составляют одну из этих групп. Однако наиболее серьёзное влияние на Вэнса оказывают другие силы. Первая — это идеологическая группа, известная как «постлибералы». Ведущим представителем этого направления является Патрик Денин, автор книги «Почему либерализм потерпел неудачу» (2018). Он является мыслителем, критически относящимся к индивидуалистическому обществу и капитализму, укоренённым в протестантизме со времён основания страны. Среди постлибералов, включая Денина, много католиков. Они отличаются коммунитарным мировоззрением, которое ставит семью и общину выше индивида.

В процессе осмысления своей жизни при написании «Элегии деревенщины», Вэнс стал критически относиться к современной Америке и обратился в католичество. Позже он подробно описал этот процесс в статье для католического журнала. Его жёсткая позиция против абортов частично коренится в установках католицизма.

Исходя из критики современной неолиберальной экономической системы США, Вэнс также начал сотрудничать с «American Compass» - аналитическим центром «реформистских консерваторов» (реформоконов), ещё одной новой консервативной группы. Реформоконы также участвуют в «Конференции национального консерватизма». Этот аналитический центр, основанный в 2020 году, критикует традиционную консервативную экономическую политику дерегулирования и минимального государства, выступая за индустриальную стратегию, направленную на возрождение производственного сектора США с учётом геополитического противостояния с Китаем. Он повлиял не только на администрацию Трампа, но и на поддержку полупроводниковой промышленности администрацией Байдена (закон CHIPS).

Сенатор Марко Рубио, чьё имя также упоминалось в качестве возможного кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, сотрудничает с American Compass, и эту организацию можно назвать одной из самых заметных в Вашингтоне на сегодняшний день. Вэнс и Рубио сотрудничали с левым крылом Демократической партии по таким вопросам, как возрождение американской промышленности, расширение возможностей трудоустройства, защита работников и предотвращение чрезмерного роста финансовых институтов и крупных технологических компаний. В отношениях между Демократической и Республиканской партиями после феномена Трампа наблюдаются не только противоречия, но и новые тенденции.

Расхождение с Трампом по вопросу защиты Тайваня

Хотя Вэнс выступает против поддержки Украины в рамках внешней политики «Америка прежде всего», он, как и в экономической политике, занимает жёсткую позицию в отношении Китая в вопросах безопасности. Он утверждает, что военная мощь США должна быть сосредоточена на противостоянии с Китаем. Учитывая важность полупроводниковой промышленности, он также активно поддерживает защиту Тайваня. В этом его позиция расходится с позицией Трампа, который призывает Тайвань к самостоятельной обороне.

Значение позиции Вэнса, делающей акцент на индустриальной стратегии, ориентированной на производство, и его жёсткой политики в отношении Китая для Японии будет зависеть от собственного видения Японией экономического оживления и отношений с Китаем и США. Важно не забывать, что если будет сформирована вторая администрация Трампа, феномен Трампа может быть унаследован администрацией Вэнса, и США могут претерпеть ещё более значительные изменения. Без понимания многообразия идеологических движений консерваторов, работающих за кулисами над новым образом американского государства, существует опасность стратегической ошибки.

Фотография к заголовку: Бывший президент Трамп смотрит на кандидата в вице-президенты Дж. Д. Вэнса (справа) во второй день съезда Республиканской партии, 16 июля 2024 года, Милуоки, штат Висконсин, США (© AFP/Jiji)

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