Как песни из аниме покорили весь мир

От нишевого увлечения до мирового феномена – песни из аниме стали настоящими хитами как в Японии, так и за её пределами. Это история о том, как аниме-композиции сначала прорвались в мейнстрим на родине, а затем завоевали весь мир.

Сегодня уже стало обычным делом видеть сразу несколько аниме-опенингов в десятке лучших песен японских музыкальных чартов. Например, айдол-группы «Ёасоби» (заставка к телевизионному аниме «Оси-но ко») и Specialz от King Gnu (опенинг к арке «Инцидент в Сибуе» второго сезона «Дзюдзюцу кайсэн») надолго захватили вершины чартов и вызвали бурю обсуждений в социальных сетях.

Благодаря таким платформам, как Spotify и видеохостингам, всё больше международных слушателей открывают для себя японские песни в оригинале. А это означает, что аниме-песни одновременно становятся массовыми хитами внутри Японии и получают широкое признание во всём мире.

1960–1970-е: зарождение классических аниме-песен

История японского телевизионного аниме, как принято считать, началась с выходом Astro Boy в 1963 году. Заглавная тема, слова к которой написал поэт Таникава Сюнтаро, включала легко запоминающиеся фразы, подчёркивающие характер и способности главного героя – робота. В те годы аниме часто называли «телевизионной мангой для детей», а его музыкальное сопровождение отличалось простотой: в песнях многократно повторялись имена персонажей и их фирменные приёмы, чтобы сделать их максимально доступными и понятными.

Певец Мидзуки Итиро, впоследствии получивший титул «императора аниме-песен», вспоминал, что в музыкальной и телевизионной индустрии тех лет аниме-композиции считались второсортными – исполнителей таких песен не допускали на одну сцену с популярными фолк- и поп-артистами, а сама музыка воспринималась как развлечение исключительно для детей.

Переломный момент наступил в 1974 году с выходом Space Battleship Yamato. Военный по духу опенинг, написанный известным автором песен Аку Ю, стал отступлением от шаблонных «героических гимнов» для детей. Это была драматическая композиция, нашедшая отклик и у взрослой аудитории. Уже к концу 1970-х годов аниме, такие как Ashita no Joe и Mobile Suit Gundam, начали предлагать более зрелые, серьезные сюжеты, и это отразилось в музыке: тексты песен стали более литературными, а музыка более эмоциональной и художественно выверенной. Стереотипное восприятие аниме как детского развлечения постепенно разрушалось, а выразительный потенциал аниме-песен рос.

1980–1990-е: слияние с J-pop

В 1980-х годах аниме-песни сделали стремительный шаг в сторону поп-культуры. В аниме Cat’s Eye, основанном на манге Цукасы Ходзё, певица Анри исполнила заглавную тему в стиле сити-поп – и песня стала настоящим хитом. Её даже исполнили на престижной новогодней музыкальной программе Kōhaku Uta Gassen на телеканале NHK, что стало важным прецедентом, поскольку аниме-песни впервые были признаны частью мейнстримной поп-музыки.

Похожая ситуация произошла с песней Get Wild группы TM Network, которая прозвучала в качестве эндинга к другому произведению Ходзё – City Hunter. Композиция в сочетании с видеорядом приобрела культовый статус и стала одной из самых знаковых песен в истории аниме. Аниме-песни стали модными, и всё больше популярных исполнителей начали записывать темы для аниме.

В 1990-х границы между аниме-песнями и J-pop почти стерлись. Популярные исполнители, такие как Zard, Wands, Огуро Маки и B’z, создавали заглавные темы к Slam Dunk и Detective Conan, выпуская хит за хитом, каждый из которых расходился миллионными тиражами. В аниме Rurouni Kenshin звучали композиции таких звёзд J-pop, как Judy and Mary, T.M. Revolution, Siam Shade, The Yellow Monkey и L’Arc-en-Ciel. Это окончательно закрепило за аниме-песнями статус покорителей чартов и усилило их интеграцию в мейнстрим японской музыкальной индустрии.

2000-е: выход на мировой рынок

После того как компакт-диски вытеснили винил в 1980-х, их продажи продолжали расти, но к 1998 году «CD-пузырь» лопнул: музыкальная индустрия достигла пика, за которым последовал резкий спад доходов. На фоне этого спада внимание шоу-бизнеса переключилось на рынок аниме, который поддерживался на плаву преданной фан-базой. Увлечённые поклонники активно покупали физические носители – CD и DVD, а произведения в жанре «аниме» начали пользоваться широкой популярностью за пределами Японии, что делало индустрию перспективной с коммерческой точки зрения. В результате музыкальные проекты, связанные с аниме, начали восприниматься как стабильный источник дохода.

В 2000-х годах возросло влияние интернета, способствовавшее росту глобальной популярности аниме-песен. Например, группа альтернативного рока The Pillows обрела культовый статус за рубежом благодаря саундтреку к аниме-сериалу FLCL. В свою очередь, группы Asian Kung-Fu Generation и Flow, написавшие темы к Naruto, отправились в международные туры, продемонстрировав, насколько важную роль аниме играет в популяризации японских коллективов на мировой музыкальной сцене.

С распространением стриминговых платформ, таких как Spotify и YouTube, в 2010-х аниме-опенинги и эндинги стали доступны ещё более широкой международной аудитории, окончательно закрепив место аниме-музыки на мировой арене.

С 2010-х по настоящее время: восхождение топ-артистов

На сегодняшний день аниме-песни занимают прочное лидирующее положение на японской музыкальной сцене. Аниме стало привлекательной платформой для музыкальных коллабораций, пользуясь большей популярностью, чем саундтреки к теледорамам или рекламные джинглы. Для исполнителей участие в аниме-проектах открыло путь к расширению аудитории и обретению новых фанатов по всему миру. На сегодняшний день саундтреки из аниме безусловно стали одним из важнейших каналов распространения музыки как в Японии, так и за её пределами.

Старомодное предубеждение, будто аниме-песни – это чисто «коммерческая» музыка, практически прекратило своё существование. Совместные проекты ведущих артистов с известными режиссёрами аниме взрывают мировую сцену. Среди наиболее известных можно назвать работу Утады Хикару для серии фильмов Rebuild of Evangelion, сотрудничество Ёнэдзу Кэнси с Миядзаки Хаяо и саундтреки группы Radwimps к фильмам Синкая Макото. Сегодня музыканты тесно взаимодействуют с командами постановщиков, создавая композиции, которые глубоко резонируют с темами и повествованием самих аниме.

В будущем ожидается ещё больший наплыв и разнообразие исполнителей, представляющих различные жанры и поколения, которые будут создавать музыку для аниме. Это, вероятно, приведёт к росту количества двуязычных текстов и международных продюсерских коллабораций, что еще больше подчеркнет всемирную привлекательность аниме-музыки. Один из ярких примеров – немецкий диджей и продюсер Zedd, который написал и опенинг Jaka Jaan, и эндинг Nakama для Dragon Ball Daima. Невероятным успехом увенчалось и выступление дуэта «Ёасоби» со своим мировым хитом Idol на американском фестивале наиболее актуальной музыки Coachella. Подобные выступления получают широчайшее распространение благодаря платформам вроде TikTok, позволяя аниме-музыке распространяться по миру с беспрецедентной скоростью. Использование глобальной популярности аниме стало одной из самых эффективных стратегий для японской музыки на пути к международным чартам.

Таким образом, аниме-песни окончательно избавились от прежней репутации нишевой музыки для детей и превратились в мощную движущую силу J-pop, продолжая порождать хит за хитом. Углублённое сотрудничество между создателями аниме и музыкантами не только обогащает миры аниме- произведений, но и позволяет музыкальным композициям с невероятной скоростью достигать аудитории по всему миру. Для аниме это происходит гораздо быстрее, чем, например, для дорам или фильмов. Аниме транслируется по всему миру, включая стриминги, и его музыкальное сопровождение естественным образом распространяется вместе с ним. Слияние аниме-песен и J-pop продолжает расширять границы индустрии развлечений, завоёвывая сердца поклонников по всему миру и преодолевая культурные и языковые барьеры. Судя по всему, это влияние будет только расти.

Фотография к заголовку: Выступление Yoasobi на Stagecoach Festival в Индио, Калифорния. 19 апреля 2024 года © Reuters Connect, материал предоставлен Daniel DeSlover/Sipa USA