Проблемы занятости в аниме-индустрии Японии: в поиске справедливости и устойчивости

Японская анимационная индустрия с оборотом около 3 трлн йен регулярно подвергается критике за условия труда художников и других специалистов, на которых держится производство. Эксперт по вопросам труда и занятости, изучивший внутреннюю структуру отрасли, указывает на необходимость поддержки фрилансеров и малых субподрядчиков в условиях усиливающейся тенденции к инсорсингу.

Обзор ситуации

Эксплуататорские условия труда в анимационной индустрии Японии стали объектом общественного внимания около 15 лет назад, после публикации в 2009 году «Белой книги» Японской ассоциацией создателей анимации (JAniCA), в которой отмечались широко распространённые переработки и низкая заработная плата в студиях. Доклад вызвал широкий резонанс: выяснилось, что дога – аниматоры-художники, рисующие промежуточные кадры, – зарабатывали в среднем всего около 1,1 млн йен в год (примерно 10 000 долларов по тогдашнему курсу). В этой статье на основе более чем десятилетних полевых исследований рассматриваются современные тенденции занятости и условий труда аниматоров и ключевые проблемы отрасли, требующие решения.

Прежде всего следует отметить, что с 2009 года условия труда японских аниматоров в целом заметно улучшились. По данным опроса JAniCA за 2023 год, что художники дога в среднем зарабатывали 2,63 млн йен в год, тогда как средний годовой доход специалистов гэнга (ключевой анимации), на долю которых приходится основная часть производственного процесса, составлял немногим менее 4 млн йен. В 2023 году в среднем по отрасли (включая продюсеров, планировщиков, сценаристов, режиссёров и аниматоров) годовой доход составил 4,56 млн йен, что лишь незначительно ниже среднего показателя по частному сектору Японии (4,60 млн йен по данным Национального налогового управления за 2023 год).

Улучшение условий труда аниматоров обычно связывают с двумя факторами: усилением конкуренции за специалистов, способных создавать анимацию высокого качества, соответствующую ожиданиям современной аудитории, а также введением трудовых норм, ограничивающих чрезмерно длительный рабочий день. Признавая важность этих механизмов, автор сосредотачивается на структурных изменениях, происходящих внутри отрасли.

Сектор фриланса

Согласно ежегодным исследованиям JAniCA, в последние годы от 50% до 70% рабочих мест в анимационном производстве приходится на так называемых самозанятых. Для сравнения, в 2022 году доля самозанятых составляла лишь 7,6% (по данным государственного обследования занятости). Эти цифры показывают, что в аниме-индустрии Японии исключительно высока доля независимых подрядчиков, или фрилансеров, не имеющих постоянного трудового статуса.

В целом фрилансеры и другие внешние подрядчики, число которых в Японии в последние годы растёт, находятся в менее выгодном положении по сравнению со штатными сотрудниками. Согласно «Белой книге о фрилансе» за 2025 год, подготовленной Ассоциацией фрилансеров, 47,2% опрошенных зарабатывали менее 4 млн йен в год.

Поскольку аутсорсинг сопряжён с неравенством в оплате труда и доступе к социальным льготам, многие специалисты выступают за политику, направленную на расширение занятости внутри компаний. Несомненно, самый прямой способ улучшить условия труда в целом – распространить правовую защиту, предусмотренную для штатных сотрудников, на как можно большее число работников. Судя по всему, такой сдвиг уже происходит в японской анимационной индустрии.

Однако традиционная японская система занятости и корпоративная культура также породили ряд серьёзных проблем, вплоть до случаев смерти от переработки. В этих условиях представляется важным развивать и альтернативные формы занятости. Наряду с расширением штатных позиций необходимо искать способы обеспечить устойчивые и достойные условия труда для фрилансеров.

Рост инсорсинга

Долгое время большинство анимационных студий Японии, сосредоточенных главным образом в Токио, были небольшими субподрядчиками, специализирующимися на отдельных этапах или аспектах производства анимации. Однако в 2010-е годы наметился поворот к инсорсингу: развлекательные холдинги и продакшн-компании стали брать под прямой контроль всё больше производственных процессов. Снижение рентабельности, во многом обусловленное ростом цифровых медиа, усилило давление на небольшие студии и подтолкнуло крупные компании к сокращению затрат на аутсорсинг. Дополнительную роль сыграли слияния и поглощения, ускорившие вертикальную интеграцию и консолидацию отрасли.

Этот сдвиг, по всей видимости, расширяет возможности для постоянной занятости в отрасли. В целом компании, системно производящие контент собственными силами, накапливают институциональные знания (ноу-хау), которые необходимо передавать сотрудникам, что требует долгосрочных инвестиций в кадры. Такая логика лежит в основе традиционной японской модели занятости, при которой крупные корпорации массово нанимают выпускников и обучают их в расчёте на длительную карьеру внутри компании.

На данный момент у нас нет данных длительных наблюдений, которые позволяли бы систематически отслеживать изменения в занятости в аниме-индустрии и их влияние на условия труда. Однако, согласно исследованию JAniCA за 2023 год, доля фрилансеров и самозанятых аниматоров снизилась до 47,3% против 69,6% в 2019 году. Практический опыт работы в отрасли также указывает на рост доли штатных позиций среди молодых аниматоров. Это позволяет предположить, что развитие инсорсинга ведёт к увеличению внутренней занятости и, как следствие, способствует росту среднего дохода.

Поддержка малых студий

По мере развития инсорсинга и роста постоянной занятости, всё больше аниматоров попадает под защиту трудового законодательства, что в целом улучшает условия труда в отрасли. Однако эта же тенденция может ещё больше увеличить разрыв между ведущими компаниями и небольшими студиями. Даже при дальнейшей концентрации производства у крупных игроков – развлекательных холдингов, стриминговых платформ и крупных студий – малые субподрядчики сохранят значимую роль.

Было бы ошибкой считать, что проблема исчезнет по мере поглощения малых студий крупными компаниями. В аниме, где особенно ценятся креативность и мастерство художников, талантливые сотрудники компаний неизбежно будут уходить в самостоятельную работу – становиться фрилансерами или открывать собственные студии. Среда, в которой такие независимые творческие личности могут развиваться, важна как для аудитории, ценящей разнообразие и креативность аниме, так и для долгосрочной устойчивости самой отрасли. Ведь именно небольшие студии, благодаря гибкости и инновационным подходам, во многом обеспечили нынешний успех аниме.

Ещё одна тенденция, которая может серьёзно повлиять на аниме-индустрию, – географическое рассредоточение. Крупные студии уже некоторое время открывают филиалы за пределами Токио. Теперь их примеру следует всё больше независимых авторов, включая опытных аниматоров и режиссёров, которые переезжают в регионы и создают там собственные студии. Это открывает новые возможности для специалистов по всей стране, которых ранее сдерживала необходимость переезда в столицу. Наряду с улучшением условий труда в малых компаниях, важно развивать меры поддержки региональных студий.

Формирование сообщества фрилансеров

Мы кратко рассмотрели средне- и долгосрочные задачи, которые необходимо решить для улучшения условий труда аниматоров-фрилансеров и небольших субподрядчиков. Теперь обратимся к конкретным мерам.

По моему мнению, одна из ключевых задач – содействие формированию профессиональных сообществ фрилансеров и создание систем их поддержки. Часто фрилансеров воспринимают как одиночек, работающих в изоляции. Однако именно развитие взаимодействия и кооперации между фрилансерами является важным условием формирования устойчивой и продуктивной рабочей среды. Сообщество, где участники поддерживают друг друга, обмениваются профессиональной информацией и ресурсами для повышения квалификации, жизненно важно для долгосрочного карьерного роста аниматоров-фрилансеров.

В этом направлении уже наметились определённые сдвиги. Японская конфедерация профсоюзов Рэнго в ноябре 2022 года создала консультативный совет Wor-Q, а в ноябре 2024 года провела Саммит фрилансеров, формируя площадки, где фрилансеры могут обсуждать свои проблемы и делиться решениями. В самой аниме-индустрии опытные специалисты начали открывать небольшие школы и проводить мероприятия для профессионального нетворкинга молодых и начинающих аниматоров. Логичным шагом со стороны местных властей могло бы стать введение грантовых программ для поддержки таких инициатив.

В то же время многое ещё предстоит сделать для обеспечения базовой правовой защиты фрилансеров в Японии. Так называемый закон о фрилансе, принятый в 2024 году, обошёл стороной ряд важных вопросов, включая справедливую оплату труда. Система социального страхования Японии по-прежнему ориентирована преимущественно штатных сотрудников. Хотя такая ситуация характерна не только для Японии, в ряде стран внешние подрядчики уже обладают сопоставимыми социальными гарантиями, включая страхование по безработице. В целом аниме-индустрия только выиграет от дальнейших реформ трудовой политики, законов и правил, регулирующих фриланс.

Сегодня аниме признано одной из ключевых отраслей Японии. Чтобы обеспечить достойные условия труда для специалистов, поддерживающих эту отрасль, необходимо сокращать разрыв в оплате труда и социальных гарантиях между штатными сотрудниками и независимыми подрядчиками, одновременно трезво оценивая текущие тенденции на рынке труда.

