Нападения медведей в Японии случаются всё чаще: эксперт бьёт тревогу и призывает к контролю популяции

Руководитель группы в исследовательском центре Тохоку при Институте лесного хозяйства. Родился в 1972 году. Поступил на работу в институт после окончания аспирантуры по сельскому хозяйству в Университете Хоккайдо. Изучает генетическую эволюцию азиатского чёрного медведя и других диких млекопитающих. Регулярно выступает в СМИ с комментариями по поводу появления медведей.

Медведи выходят в жилые районы

В Японии наблюдается резкий рост числа случаев появления медведей и их нападений на людей, особенно в северных префектурах региона Тохоку. Ониси Наоки, сотрудник Тохокского отделения Института лесного хозяйства, считает, что ситуация носит катастрофический характер и натаивает на необходимости принять срочные меры.

«Раньше люди в основном сталкивались с медведями в районах сатояма [пространствах, где человек и дикая природа сосуществуют]», – говорит он. Теперь такие встречи происходят в пригородных жилых кварталах и даже в центральных районах столиц префектур. Эта тенденция стала ощутима в 2023 году, однако теперь медведи проникают все глубже в жилые зоны.

«В городе Мориока медведей видели на парковке штаб-квартиры Банка Иватэ, а также на территории университета Иватэ. В префектуре Акита сообщалось о появлении медведей возле супермаркетов и средних школ», – напоминает Ониси.

«Количество нападений медведей, приведших к гибели людей и травмам, достигло такого уровня, что, на мой взгляд, ситуацию можно сравнивать со стихийными бедствиями, такими, как цунами или проливные дожди».

Из-за роста числа столкновений с медведями в префектуре Акита были даже задействованы наземные Силы самообороны. Ониси утверждает, что отчасти этот рост объясняется увеличением численности «городских медведей». Он говорит: «Это медведи, родившиеся и выросшие вблизи районов проживания людей, поэтому они воспринимают присутствие человека как нечто само собой разумеющееся. Теперь они ежедневно заходят в населённые пункты».

«Эти медведи с раннего возраста знают о существовании людей и в определённой степени притерпелись к ним. Они не стремятся к встречам с человеком, но опыт подсказал им, что ночью можно заходить в жилые районы без серьёзных последствий, а днём оставаться незамеченными, если прятаться на деревьях. В результате они постепенно проникают всё глубже в районы проживания людей».

Нехватка пищи толкает медведей к людям

Ещё одним фактором роста числа столкновений с медведями является нехватка желудей и других орехов, составляющих основу их рациона. «Осенью медведи много едят, чтобы подготовиться к зимней спячке», – говорит Ониси, поясняя, что это происходит не потому, что их желудки пусты, а потому, что часть мозга, отвечающая за ощущение сытости, в этот период отключена. «В годы с низким урожаем орехов в горах медведи в поисках пищи расширяют сферу своей активности и в итоге выходят в зоны проживания людей. В 2021 и 2022 годах столкновений с медведями было относительно немного, но в 2023 году, когда орехов было мало, в населённые людьми районы проникло больше медведей. Их привлекают хурма, каштаны, бытовой мусор и корм для домашних животных. Число столкновений растёт, что повышает риск нападений».

Комментируя разговоры о том, что медведи якобы едят человечину, Ониси уточняет: «Действительно, поступали сообщения о медведях, поедавших человеческие останки. Однако медведи почти никогда не нападают на людей с целью их съесть. большинстве случаев атака происходит при неожиданной встрече – в порядке самообороны, после чего животное убегает. Лишь в редких случаях медведь, попробовав человеческую плоть с трупа, может усвоить, что человек в принципе съедобен».

Популяционные изменения – люди и медведи

Ониси подчёркивает, что на ситуацию влияет и изменение условий жизни самих людей. «По мере сокращения численности населения и его старения всё меньше людей регулярно посещает районы «горных деревень» сатояма и следят за их состоянием. Заросшие пустыри, заброшенные дома, разросшиеся кусты и деревья становятся для медведей одновременно укрытием и источником пищи. Дополнительным фактором притяжения служат оставленные людьми деревья хурмы и каштана», – отмечает он.



Медведица с медвежатами поедает каштаны возле домов в посёлке в предгорье Оу в префектуре Иватэ, октябрь 2023 г. (© Сато Ёсихиро)

«Рост числа пострадавших в результате встреч с медведями в основе своей связан с увеличением их популяции. В префектуре Акита, несмотря на то что в 2023 году было отстрелено более 2000 особей, медведи продолжают спускаться с гор. Это происходит потому, что численность животных растёт и популяция фактически переполняется».

Согласно последним данным Министерства окружающей среды Японии, в настоящее время на Хоккайдо обитает около 12 000 бурых медведей, а на островах Хонсю и Сикоку – порядка 42 000 азиатских чёрных медведей. В целом, популяция имеет тенденцию к росту. Так, в префектуре Мияги в 2008 финансовом году насчитывалось 633 медведя, тогда как в 2024 финансовом году – уже 2783. В 2023 финансовом году было отстреляно в общей сложности 9099 медведей, а в 2024 финансовом году – 5136.

«Одной из причин роста численности стало то, что на протяжении многих лет политика Японии в отношении медведей была ориентирована на их охрану, – говорит Ониси. – Охотники не стреляли в медведей и ограничивались отловом. Пойманных медведей нередко не уничтожали, а выпускали в удалённых горных районах. По всей видимости, такие меры по сохранению вида и способствовали увеличению популяции».

Необходимы дополнительные меры

По мнению Ониси, прикладываемых сейчас усилий недостаточно. «Как я уже говорил, ситуация с медведями в этом году достигла уровня стихийного бедствия. В краткосрочной перспективе я поддерживаю совместные действия местных властей и охотничьих ассоциаций при содействии Сил самообороны. Полиция также должна использовать нарезное оружие, а муниципалитетам следует нанимать так называемых “государственных охотников” [муниципальных служащих, специализирующихся на отстреле]».

«В то же время, – подчёркивает он, – одним отстрелом медведей, выходящих из гор, проблему не решить. В средне- и долгосрочной перспективе необходимо заходить в горные районы и целенаправленно сокращать численность популяции».

Ониси напоминает, что поправка 2014 года к Закону о защите дикой природы, контроле и управлении охотой добавила к задаче «охраны» цель «управления популяцией». В 2024 году все популяции медведей за пределами Сикоку были официально включены в программы регулирования численности. Префектуры получают на это субсидии и должны эффективно использовать эти средства.

Важны и изменения в окружающей среде, напоминает эксперт. «Медведей привлекают пустыри с высокой травой, заброшенные участки, деревья хурмы и каштаны. В приграничных зонах между жильём и лесом необходимо расчищать кустарник и подлесок, сокращая количество укрытий. Организацию таких работ должны взять на себя муниципалитеты и местные сообщества».

Отдельная проблема – бытовые отходы. «Мусор может становиться источником пищи для медведей, поэтому его следует выставлять утром, а не на ночь, и хранить в закрытых контейнерах. Корм для домашних животных и керосин также нужно держать в помещениях и герметично закрытыми».

Кабинет министров Японии обсудил проблему медведей на экстренном заседании 30 октября. Ониси считает, правительство могло бы реализовать целый ряд мер для решения ключевой проблемы – нехватки кадров. «Охотники стареют, их число сокращается. Нужно готовить молодых специалистов и нанимать “государственных охотников”. Но обучение работе с нарезным оружием занимает около десяти лет, поэтому быстро восполнить дефицит невозможно».

Он подчёркивает, что охотничьи ассоциации состоят из частных лиц, у многих из которых есть основная работа, поэтому возлагать на них задачи общественной безопасности неправильно. «В городских районах ведущую роль должна играть полиция. А вот для средне- и долгосрочных мер – таких как регулирование численности в горах – лучше подходят охотничьи организации. Управление популяцией требует чёткого разделения ролей».

Кроме того, Ониси отмечает: «Контроль численности медведей должен стать постоянной, системной политикой, а не разовой экстренной мерой. “Государственных охотников” нельзя просто ротировать, как обычных чиновников – это долгосрочное обязательство».



Медведица с медвежатами переходят дорогу у подножия гор Китаками в префектуре Иватэ, июль 2018 г. (© Сато Ёсихиро)

Сохраняйте спокойствие и соблюдайте дистанцию

По словам Ониси, важнейший элемент самозащиты – это предотвращение самой встречи с медведем. «Во время прогулок в горах или полудиких районах, где возможны появления медведей, носите колокольчик или включайте радио, чтобы животные заранее знали о вашем присутствии. Это основное правило. Медведи тоже не стремятся к встречам с людьми, поэтому в большинстве случаев они будут избегать вас, услышав шум».

«Но если вы всё-таки встретили медведя, – говорит он, – не паникуйте. Не стоит разворачиваться и бежать: это может спровоцировать медведя последовать за вами. Лучше медленно отступать назад, увеличивая дистанцию. Если у вас есть спрей от медведей, используйте его спокойно, оставаясь лицом к животному. Если нападение неизбежно, лягте лицом вниз на землю и защитите затылок обеими руками».

«Мы вступили в эпоху, когда люди и медведи живут в непосредственной близости, – говорит Ониси. – Это требует постоянной внимательности в повседневной жизни. По сути, всё что мы можем сделать, это сокращать численность медведей, формировать среду, которая их не привлекает, и сохранять бдительность».

Статья основана на интервью, проведенном Мацумото Соити, Nippon.com. Фотография к заголовку: Медведь на территории мемориального музея Харакэй в Мориоке, октябрь 2025 г. (© Kyōdō)