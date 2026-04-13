Перспективы японских исторических фильмов: от Макино Сёдзо, «отца японского кино», до «Сёгуна»

Японские исторические фильмы и сериалы вновь привлекают внимание как внутри страны, так и за рубежом благодаря мировому успеху голливудского сериала «Сёгун». При этом культура и техники, лежавшие в основе старых японских фильмов, переживают кризис в эпоху развития компьютерной графики и цифровых технологий.

Исторический контекст «исторической драмы»

Новость о том, что американский телесериал «Сёгун» получил рекордные 18 премий «Эмми» в 2024 году, широко освещалась в Японии. В том же году фильм независимой компании «Самурай – странник во времени» (Самураи тайму суриппа) вышел всего в одном кинотеатре, но информация о нём передавалась из уст в уста, и он обрёл огромную популярность, из-за чего многие кинотеатры тоже решили его показать. В настоящее время как в Японии, так и за рубежом наблюдается возобновление интереса к историческим фильмам.

«Исторические драмы», то есть представления на исторические темы, можно увидеть на сцене, в кино, на телевидении и стриминговых сервисах, существуют также манга и аниме на исторические темы. Однако в прошлом «исторические драмы» обсуждались в основном в контексте кино и телевидения, и не так давно резкое сокращение их производства характеризовали как «закат жанра». В этой статье мы хотим рассмотреть нынешнее состояние производства «исторической драмы», в первую очередь сосредоточившись на кино.

Что такое «историческая драма»? В Японии фильмы, сериалы и пьесы делят на два основных жанра – «исторические драмы» и «современные драмы», и эта классификация имеет свой исторический контекст.

После Реставрации Мэйдзи (1868) правительство активно перенимало западные ценности, концепции и стили. Однако многие, в том числе самураи, были недовольны таким подходом. Это привело к возникновению «Движения за свободу и права народа», целью которого было свержение автократического правления правительства Мэйдзи и учреждение партийного правительства. В 1888 году появились театральные постановки соси сибай, которые проводили активисты этого движения с целью просвещения народа. В конечном итоге содержание пьес стало важнее политического просвещения, и примерно к 1896 году, когда родилось кино, пьесы стали основываться на романах и других художественных произведениях. Эти постановки получили название симпа, «новая школа», тогда как популярный среди простых людей со времён Эдо театр Кабуки получили характеристику кюгэки, «старые драмы».

В конце годов Мэйдзи (1868-1912) возник жанр сингэки, «новая драма», использовавший западные театральные стили и пьесы. Классификация по принципу кюгэки, «старой драмы», и симпа/сингэки, «новая школа / новая драма» стала применяться не только к театральным постановкам, но и к фильмам, и примерно в 1920 году фильмы стали подразделять на дзидайгэки, «исторические драмы» и гэндайгэки, «современные драмы».

«Отец японского кинематографа» Макино Сёдзо

Когда в Японии впервые появился кинематограф, он использовался преимущественно для документалистики, и наличие сюжета не было обязательным условием. Впоследствии стали снимать отдельные сцены из пьес театра Кабуки и выпускали их в виде гэки-эйга, «драматических фильмов», что привело к рождению художественного кино. Так появились первые «исторические драмы» раннего периода японского кино.

Человеком, заложившим основы японского кинематографа, открывшим его уникальные особенности и подарившим миру множество кинозвёзд, был Макино Сёдзо (1878-1929), известный как «отец японского кино».

Макино был не только импресарио киотского театра «Сэмбондза», но и его сценическим менеджером. У него появилась идея снимать спектакли странствующих актёров Кабуки, используя уникальную географию Киото, и он стал снимать в реальных местах, таких как храмовые комплексы и святилища, без использования искусственных декораций. Так Макино заложил основу системы производства «исторических драм».



Слева – Макино Сёдзо; справа – Оноэ Мацуносукэ (1875-1926), странствующий актёр, благодаря Макино ставший первой японской кинозвездой (Национальная парламентская библиотека)

Исторические драмы, основанные на широко известных пьесах и сюжетах Кабуки, были в то время более понятны для обычных людей, чем «современные драмы».

Пьесы Кабуки эпохи Эдо иногда описывали актуальные социальные условия и события, но действие пьес намеренно переносили в более ранние периоды истории, чтобы избежать потенциальной критики сёгуната. Исторические кинодрамы дзидайгэки эйга, созданные под влиянием Кабуки, далеко не всегда точно воспроизводили исторические факты, даже если в них фигурировали реальные исторические личности. Кроме того, дзидайгэки характеризуется не просто тем, что действие происходит в период Эдо и ранее. Если сказать совсем прямо, то действие может происходить в эпоху Хэйан (794-1192) или Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590), при этом может отражать наши современные социальные условия и события, включать элементы научной фантастики или фэнтези, это «игровое кино» (фикшн), и в этом нет ничего плохого.

Моё собственное определение «исторической драмы» дзидайгэки таково: это художественное произведение, отвечающее следующим условиям: 1) большинство персонажей носят причёски с пучками на голове, одежду, напоминающую традиционную японскую одежду; 2) некоторые персонажи открыто носят оружие, например мечи; 3) никого не удивляет появление в сюжете демонов, монстров или ниндзя. При соблюдении этих условий истории создаются путём бесконечного сочетания различных элементов и полного использования воображения.

«Закат жанра» и резкое сокращение производства фильмов

Наступивший в послевоенный годы «второй золотой век японского кинематографа» пришёлся на 1950-е и начало 1960-х годов, и это также был пик жанра дзидайгэки эйга, «исторической кинодрамы». С середины 1960-х годов количество выпускаемых фильмов этого жанра неуклонно сокращалось. Спад объяснялся изменениями в демографических характеристиках и ценностях аудитории. Это было вызвано такими факторами, как рост числа нуклеарных семей и урбанизация, а также перехода дзидайгэки на телевидение, из-за чего сократилось количество посетителей кинотеатров.

Начиная с 1970-х годов система киностудий, существовавшая при поддержке крупных кинокомпаний, начала рушиться из-за финансовых трудностей. Поскольку кинопроизводство требует первоначальных инвестиций для финансирования производства, стоимость стала серьёзным препятствием для создания исторических драм. Дорого обходились не только декорации, но и костюмы, причёски и реквизит, а если действие происходило в период Сэнгоку, Сражающихся провинций, затраты резко возрастали из-за необходимости использования доспехов, лошадей и множества статистов.

В период перехода к телевизионной эре крупные кинокомпании также создали дочерние телевизионные производственные компании и начали выпускать исторические теледрамы. Однако многие телевизионные сериалы свернули в 1990-х годах, и на некоторое время наступил «ледниковый период» исторических драм.

Снижение затрат за счёт компьютерного моделирования и цифровых технологий

В последние годы количество выпускаемых исторических драматических фильмов, включая ремейки старых картин, несколько увеличилось. Также существует немало исторических драм в виде манги и аниме. С учётом вещания через стриминговые сервисы и спутниковое ТВ, исторические драмы выпускаются стабильно, хотя и в меньших масштабах.

Важным поворотным моментом стало снижение производственных затрат и упрощение постпродакшена, что стало возможным благодаря использованию компьютерной графики и цифровых технологий. Большие декорации можно воссоздавать с помощью компьютерной графики, а затем комбинировать с кадрами, снятыми вживую, а также создавать большие массовые сцены. Сцены с трюками и фехтованием можно сделать акробатическими с помощью монтажа и обработки компьютерной графикой, даже если актёры не имеют большого опыта съёмок в исторических драмах. Кроме того, если при съёмке на плёнку стоимость съёмок возрастает с каждым дублем, то при работе с цифровыми данными этой проблемы нет.

Внедрение передовых технологий в производство, вторичное использование на DVD-дисках, распространение спутникового вещания, а также создание сервисов потокового видео и подписки постепенно открыли новые возможности для показа исторических драм в формате видеоконтента.

Кроме того, ускорение адаптации в различных медиаформатах расширило возможности для ранее не интересовавшихся историческими драмами зрителей ознакомиться с ними в форме манги и аниме, что привлекает новую аудиторию. Когда создаётся исторический сериал, вызывающий такой ажиотаж, как «Сёгун», многие зрители, скорее всего, захотят посмотреть его хотя бы раз. Более того, его легко можно посмотреть на стриминговых сервисах, не посещая кинотеатр. В этом смысле можно сказать, что у исторических драм есть будущее.

Кризис передачи уникальных приёмов «исторических драм»

В чём же заключается главная проблема при рассмотрении будущего производства исторических драм? Пожалуй, это неспособность передать уникальную японскую культуру и традиции.

Утрата уникальных японских приёмов и техник, созданных Макино Сёдзо на основе Кабуки и разработанных и внедрённых многими людьми, включая различных кинорежиссёров и сотрудников, ведущих звёзд и актёров карами, которые играют тех, кто нападает на главного героя с мечом, – приводит к исчезновению многих элементов.



В 1975 году компания «Тоэй» открыла тематический парк «Тоэй удзумаса эйга мура», в котором использовалась часть студии в Киото, предназначенная для съёмок исторических драм. Эта территория также используется для реальных съёмок (октябрь 1975 г., Kyodo)



Фукумото Сэйдзо (1943-2021) играл персонажей, погибающих в исторических драмах, которые снимались в студии «Тоэй» в Киото В возрасте 15 лет он стал актёром второго плана в этой студии и играл роли погибающих персонажей во многих исторических драмах, за что получил прозвище «человек, которого убили 50 000 раз». Он также снялся в фильме Тома Круза «Последний самурай» (2003) (дата съемок неизвестна, Kyodo)

Например, декорации для фильмов создавались в определённой степени на основе исторических исследований, с использованием крупных реквизитов, таких как замки, резиденции даймё, большие магазины или даже рядные дома и дешёвые ночлежки, которые строились по эскизам художника-постановщика. Из поколения в поколение культивировались и передавались специализированные техники – от костюмов и причёсок (парики, укладка волос и т. д.), используемых в соответствии с эпохой и социальным статусом (самураи, крестьяне, горожане, гангстеры и т. д.), до создания реквизита, размещаемого на съёмочной площадке, такого как мечи и сандалии.

То же самое относится и к фехтованию. Качество хореографии боев поддерживалось за счёт тщательной проработки тонких движений, которые различались в зависимости от роли. Бамбуковые мечи, которые используют при съёмках, лёгкие, тогда как настоящие мечи весят более килограмма. Важной составляющей успеха было создать впечатление, что актёры фехтуют тяжёлыми мечами. Упомянутый в начале статьи фильм «Самурай – странник во времени» – это история самурая конца эпохи Эдо, который перемещается во времени в киностудию, где снимают исторические драмы, и участвует в съёмках в качестве каскадёра. Фильм показывает процесс создания впечатляющих сцен фехтования во время тренировок.

Сохранился определённый спрос на инструменты и кимоно, используемые в чайной церемонии, боевых искусствах, театре Но и японских танцах. Однако парики, конструкции ворот и декорации традиционных японских домов редко используются за пределами фильмов и спектаклей. Замена их компьютерной графикой означала бы потерю накопленных ноу-хау в создании декораций. Кроме того, если слишком увлечься воссозданием сцен рубки на мечах (тямбара) на этапе постпродакшена, существует риск скатывания в однотипность.

Исторические драмы – это сокровищница японской культуры. Благодаря долгой истории их непрерывного создания из поколения в поколение передавались различные культурные элементы. Если мы сосредоточимся исключительно на методах постпродакшена, традиции и техники неизбежно будут утрачены. Хотя у исторических драм имеется «будущее» с точки зрения сохранения культуры и развития талантов, мы не можем быть слишком оптимистичны в отношении светлого будущего этого жанра. Мы должны помнить об этом, говоря о будущем японских исторических драм.

