Японские фильмы покоряют мир: ждать ли появления нового «Сёгуна»?

Общество Культура

2024 год стал триумфальным для японского кино – «Годзилла: Минус один», «Мальчик и птица» и снятый в Канаде телесериал «Сёгун» покорили весь мир. Опытная киножурналистка, посвятившая множество репортажей Голливуду, рассказывает о причинах подобного успеха и будущих перспективах японского кино.
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Усиление присутствия Японии в мировом кинематографе

В мировом кинематографе 2024 год стал временем переосмысления значимости фильмов, имеющих отношение к Японии. Я имею в виду как продукцию японского кинематографа, так и посвящённые Японии зарубежные фильмы и фильмы с участием японских актёров.

Начало 2024 года ознаменовалось грандиозным успехом картины «Годзилла: Минус один» (производство компании «ТОХО»), вышедшей на экраны Северной Америки в декабре 2023 года. Фильм получил высокую оценку экспертов и кинокритиков, в марте 2024 года удостоился премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и занял 3 место по кассовым сборам среди зарубежных фильмов в Северной Америке. При этом фильм практически не рекламировался.

Режиссёр Ямадзаки Такаси (второй слева) и съёмочная группа фильма «Годзилла: Минус один» со статуэтками «Оскар» после церемонии награждения в номинации «Лучшие визуальные эффекты». 10 марта 2024 года, Лос-Анджелес, США (фото «Рейтер»)
Режиссёр Ямадзаки Такаси (второй слева) и съёмочная группа фильма «Годзилла: Минус один» со статуэтками «Оскар» после церемонии награждения в номинации «Лучшие визуальные эффекты». 10 марта 2024 года, Лос-Анджелес, США (фото «Рейтер»)

Премия «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» была присуждена фильму «Мальчик и птица» (режиссёр Миядзаки Хаяо, студия «Гибли»), а в номинации «Полнометражный фильм на иностранном языке» победил германо-японский фильм Вима Вендерса «Идеальные дни» с японским актёром Якусё Кодзи в главной роли.

Практически в это же время на телевидении вышел сериал «Сёгун» производства дочерней компании «Диснея» «FX Продакшенз». Сериал установил рекорд по суммарному времени просмотров в «Дисней Дженерал Энтертейнмент» и одержал победу в 18 номинациях прайм-таймовой премии «Эмми». С учётом того, что сезон присуждения премий только начинается, «Сёгун» наверняка продолжит своё триумфальное шествие.

Случайно ли одновременное появление нескольких хитов?

Успехи японских фильмов и актёров широко освещаются в японской прессе. Я уже давно живу в Лос-Анджелесе, и иногда японские журналисты спрашивают, связан ли успех японского кино с ростом интереса к японской культуре. Ответ на этот вопрос – и да, и нет. Например, применительно к таким картинам, как «Годзилла: Минус один», ответ будет отрицательным. Фильмы «Годзилла» и «Мальчик и птица» Миядзаки появились на базе популярных платформ с огромным числом поклонников. Кроме того, Студия «Гибли» подписала контракт со стриминговым сервисом «Макс», принадлежащим «Уорнер Бразерс Дискавери». Это способствовало проникновению продукции «Гибли» в американские семьи и расширило зрительскую аудиторию.

Кадр из фильма «Мальчик и птица» (студия «Гибли»)
Кадр из фильма «Мальчик и птица» (студия «Гибли»)

То же самое касается и сериала «Сёгун». Ремейк популярного сериала 1980-х появился не случайно. Голливуд уже давно вынашивал идею повторной постановки романа Джеймса Клавелла, изданного в 1975 году. Несколько деятелей кино приступили к работе над созданием ремейка, но в 2017 году съёмки отменили перед самым началом. Киностудии уделяют большое внимание вопросам интеллектуальной собственности, и руководство «FX», не желая рисковать брендом такого уровня, как «Сёгун», отнеслось к созданию ремейка с крайней осторожностью. Следует отметить, что «Дисней» объявил о покупке «ХХ Век Фокс» - материнской компании «FX», в конце 2017 года, сделка состоялась в 2019 году, поэтому он не был причастен к описанным выше событиям.

В 2018 году шоураннером (исполнительным продюсером) «Сёгуна» назначили Джастина Маркса, известного по фильму «Топ Ган: Мэверик». Он предложил японскому актёру Санада Хироюки совместить съёмки в главной роли с обязанностями продюсера. Работа над сериалом возобновилась, однако съёмки затянулись, а на монтаж и другие этапы постпродакшн ушло ещё два года. Поэтому одновременный выход нескольких успешных картин - «Годзилла», «Мальчик и птица» и «Сёгун» - не более, чем случайное совпадение.

Кадр из телесериала «Сёгун» (эксклюзивный показ на «Стар» («Дисней +»), 2024 год, «Дисней» и др.
Кадр из телесериала «Сёгун» (эксклюзивный показ на «Стар» («Дисней +»), 2024 год, «Дисней» и др.

Фильмы иностранных режиссёров по мотивам книг о Японии иностранных авторов

В отношении всех остальных фильмов ответ на вопрос о росте интереса к японской культуре будет положительным. Например, в июле 2024 года на «Apple TV+» началась трансляция сериала «Санни». В съёмках сериала участвовали Рашида Джонс, Джуди Онг, а также японские актёры Нисидзима Хидэтоси и Кунимура Дзюн. Сценарий сериала написан Кэйти Робинс по мотивам романа, выпущенного в 2018 году живущим в Японии ирландским писателем Колином О'Салливаном. «Санни» получил высокую оценку, в том числе 90% положительных отзывов на сайте агрегатора рецензий «Rotten Tomatoes».

Фильмы, действие которых происходит в Японии, нередко снимаются за её пределами. Например, сериал «Сёгун» снимался в Канаде, фильм «Молчание» Мартина Скорсезе – на Тайване. Однако Кэйти Робинс, большая любительница Японии, решила во что бы то ни стало снять сериал в Японии. Воспользовавшись отсутствием туристов в период пандемии COVID-19, она организовала съёмки в самом центре Киото. Нисидзима Хидэтоси вспоминает, что это были первые съёмки на улицах Киото за всю его долгую карьеру актёра.

Кадр из телесериала «Санни» (фото «Apple TV+»)
Кадр из телесериала «Санни» (фото «Apple TV+»)

Фильм «Контакт» (премьера в Японии 24 января 2025 года), заявленный Исландией на премию «Оскар» в номинации художественных фильмов на иностранном языке, снят по роману исландского писателя Олафа Олафссона, написанному во время пандемии COVID-19. Действие фильма происходит в Исландии, Лондоне и Японии. В фильме участвуют японские актёры Коки, Мотоки Масахиро и Накамура Масатоси.

Олафссон – бывший руководитель американского департамента игр компании «Сони», он занимался выпуском в продажу домашней игровой консоли «PlayStation». В 1980-е и 90-е годы Олафссон часто приезжал в Японию, где узнал об опыте людей, переживших атомную бомбардировку. Не так давно он написал об этом книгу, на которую обратил внимание исландский режиссёр Бальтасар Кормакур, снявший в Голливуде фильмы «Эверест» и «Зверь».

История появления фильма «Контакт» – это пример того, как книга о Японии, написанная хорошо знающим Японию иностранцем, заинтересовала зарубежных деятелей кино и покорила сердца зрителей из разных стран.

Кадр из фильма «Контакт», 2024, «RVK Studios»
Кадр из фильма «Контакт», 2024, «RVK Studios»

Новая серия «Властелина колец», созданная при участии японского режиссёра аниме

«Властелин колец: Война рохиррим», мировая премьера которого состоялась 13 декабря, – ещё один пример сотрудничества деятелей зарубежного и японского кинематографа. Создателем картины является компания «Нью Лайн Синема», входящая в состав «Уорнер Бразерс». Продюсер фильма Филиппа Боуэн работала над сценарием трёх предыдущих серий «Властелина колец» и «Хоббита». Чтобы стилизовать фильм под аниме, на роль директора картины пригласили Камияму Кэндзи, участвовавшего в создании аниме-сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и аниме «Восточный Эдем».

Боуэн вспоминает, что изначально у неё не было готового сюжета новой серии «Властелина колец». Сюжет появился после того, как ей предложили стилизовать новую серию под аниме. «Процесс создания серии начинался в обратном порядке. Мы разработали сюжет, идеально сочетающийся с прекрасными традициями японского аниме».

Действительно, аниме – это одно из величайших достижений японской культуры, популярное во всём мире. Подобные совместные проекты расширяют возможности для творчества японских деятелей кино.

«Властелин колец: Война рохиррим» LOTR TM MEE lic NLC. (C) 2024 WBEI
«Властелин колец: Война рохиррим» LOTR TM MEE lic NLC. (C) 2024 WBEI

Фильмы о Японии, выходящие в 2025 году

В 2025 году нас ждут новые премьеры фильмов о Японии от иностранных режиссёров. В их числе - «Крушащая машина» режиссёра Бенни Сафди с Дуэйном Джонсоном в главной роли и «Марти Суприм» старшего брата Бенни Сафди Джоша с Тимоти Шаламе в главной роли.

Съёмки «Крушащей машины» уже закончены. «Кадры с идущим по улицам Японии Дуэйном Джонсоном настолько свежи, что я не могу дождаться момента, когда их увидят зрители», - отмечает один из руководителей съёмочной компании «А24» (примечание: в отношении сотрудников компании «А24» существует правило о неразглашении их имени в случае получения комментария. Цитируемый в статье комментарий получен на данных условиях).

«Режиссёры обеих картин хотели провести съёмки в Японии. Невозможно в деталях воссоздать Японию, находясь в другой стране. Съёмки в Японии обходятся недёшево, но мы получаем фон, отсутствующий в обычных американских фильмах, поэтому это того стоит», - говорит представитель «А24».

Думаю, что количество иностранных продюсеров и киностудий, стремящихся снять фильм на японскую тематику непосредственно в Японии, будет расти. 2024 год – это только начало. Не исключено, что среди новинок появится фильм, не уступающий по популярности сериалу «Сёгун».

Фотография к заголовку: Анна Саваи (слева) с наградой за лучшую женскую главную роль в сериале, и Санада Хироюки, обладатель премии за лучшую мужскую главную роль, на церемонии награждения прайм-таймовой премией «Эмми». 15 сентября 2024 года, Лос-Анджелес, США (фото «Рейтер»)

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