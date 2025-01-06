Японские фильмы покоряют мир: ждать ли появления нового «Сёгуна»?

2024 год стал триумфальным для японского кино – «Годзилла: Минус один», «Мальчик и птица» и снятый в Канаде телесериал «Сёгун» покорили весь мир. Опытная киножурналистка, посвятившая множество репортажей Голливуду, рассказывает о причинах подобного успеха и будущих перспективах японского кино.

Усиление присутствия Японии в мировом кинематографе

В мировом кинематографе 2024 год стал временем переосмысления значимости фильмов, имеющих отношение к Японии. Я имею в виду как продукцию японского кинематографа, так и посвящённые Японии зарубежные фильмы и фильмы с участием японских актёров.

Начало 2024 года ознаменовалось грандиозным успехом картины «Годзилла: Минус один» (производство компании «ТОХО»), вышедшей на экраны Северной Америки в декабре 2023 года. Фильм получил высокую оценку экспертов и кинокритиков, в марте 2024 года удостоился премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и занял 3 место по кассовым сборам среди зарубежных фильмов в Северной Америке. При этом фильм практически не рекламировался.



Режиссёр Ямадзаки Такаси (второй слева) и съёмочная группа фильма «Годзилла: Минус один» со статуэтками «Оскар» после церемонии награждения в номинации «Лучшие визуальные эффекты». 10 марта 2024 года, Лос-Анджелес, США (фото «Рейтер»)

Премия «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» была присуждена фильму «Мальчик и птица» (режиссёр Миядзаки Хаяо, студия «Гибли»), а в номинации «Полнометражный фильм на иностранном языке» победил германо-японский фильм Вима Вендерса «Идеальные дни» с японским актёром Якусё Кодзи в главной роли.

Практически в это же время на телевидении вышел сериал «Сёгун» производства дочерней компании «Диснея» «FX Продакшенз». Сериал установил рекорд по суммарному времени просмотров в «Дисней Дженерал Энтертейнмент» и одержал победу в 18 номинациях прайм-таймовой премии «Эмми». С учётом того, что сезон присуждения премий только начинается, «Сёгун» наверняка продолжит своё триумфальное шествие.

Случайно ли одновременное появление нескольких хитов?

Успехи японских фильмов и актёров широко освещаются в японской прессе. Я уже давно живу в Лос-Анджелесе, и иногда японские журналисты спрашивают, связан ли успех японского кино с ростом интереса к японской культуре. Ответ на этот вопрос – и да, и нет. Например, применительно к таким картинам, как «Годзилла: Минус один», ответ будет отрицательным. Фильмы «Годзилла» и «Мальчик и птица» Миядзаки появились на базе популярных платформ с огромным числом поклонников. Кроме того, Студия «Гибли» подписала контракт со стриминговым сервисом «Макс», принадлежащим «Уорнер Бразерс Дискавери». Это способствовало проникновению продукции «Гибли» в американские семьи и расширило зрительскую аудиторию.



Кадр из фильма «Мальчик и птица» (студия «Гибли»)

То же самое касается и сериала «Сёгун». Ремейк популярного сериала 1980-х появился не случайно. Голливуд уже давно вынашивал идею повторной постановки романа Джеймса Клавелла, изданного в 1975 году. Несколько деятелей кино приступили к работе над созданием ремейка, но в 2017 году съёмки отменили перед самым началом. Киностудии уделяют большое внимание вопросам интеллектуальной собственности, и руководство «FX», не желая рисковать брендом такого уровня, как «Сёгун», отнеслось к созданию ремейка с крайней осторожностью. Следует отметить, что «Дисней» объявил о покупке «ХХ Век Фокс» - материнской компании «FX», в конце 2017 года, сделка состоялась в 2019 году, поэтому он не был причастен к описанным выше событиям.

В 2018 году шоураннером (исполнительным продюсером) «Сёгуна» назначили Джастина Маркса, известного по фильму «Топ Ган: Мэверик». Он предложил японскому актёру Санада Хироюки совместить съёмки в главной роли с обязанностями продюсера. Работа над сериалом возобновилась, однако съёмки затянулись, а на монтаж и другие этапы постпродакшн ушло ещё два года. Поэтому одновременный выход нескольких успешных картин - «Годзилла», «Мальчик и птица» и «Сёгун» - не более, чем случайное совпадение.



Кадр из телесериала «Сёгун» (эксклюзивный показ на «Стар» («Дисней +»), 2024 год, «Дисней» и др.

Фильмы иностранных режиссёров по мотивам книг о Японии иностранных авторов

В отношении всех остальных фильмов ответ на вопрос о росте интереса к японской культуре будет положительным. Например, в июле 2024 года на «Apple TV+» началась трансляция сериала «Санни». В съёмках сериала участвовали Рашида Джонс, Джуди Онг, а также японские актёры Нисидзима Хидэтоси и Кунимура Дзюн. Сценарий сериала написан Кэйти Робинс по мотивам романа, выпущенного в 2018 году живущим в Японии ирландским писателем Колином О'Салливаном. «Санни» получил высокую оценку, в том числе 90% положительных отзывов на сайте агрегатора рецензий «Rotten Tomatoes».

Фильмы, действие которых происходит в Японии, нередко снимаются за её пределами. Например, сериал «Сёгун» снимался в Канаде, фильм «Молчание» Мартина Скорсезе – на Тайване. Однако Кэйти Робинс, большая любительница Японии, решила во что бы то ни стало снять сериал в Японии. Воспользовавшись отсутствием туристов в период пандемии COVID-19, она организовала съёмки в самом центре Киото. Нисидзима Хидэтоси вспоминает, что это были первые съёмки на улицах Киото за всю его долгую карьеру актёра.



Кадр из телесериала «Санни» (фото «Apple TV+»)

Фильм «Контакт» (премьера в Японии 24 января 2025 года), заявленный Исландией на премию «Оскар» в номинации художественных фильмов на иностранном языке, снят по роману исландского писателя Олафа Олафссона, написанному во время пандемии COVID-19. Действие фильма происходит в Исландии, Лондоне и Японии. В фильме участвуют японские актёры Коки, Мотоки Масахиро и Накамура Масатоси.

Олафссон – бывший руководитель американского департамента игр компании «Сони», он занимался выпуском в продажу домашней игровой консоли «PlayStation». В 1980-е и 90-е годы Олафссон часто приезжал в Японию, где узнал об опыте людей, переживших атомную бомбардировку. Не так давно он написал об этом книгу, на которую обратил внимание исландский режиссёр Бальтасар Кормакур, снявший в Голливуде фильмы «Эверест» и «Зверь».

История появления фильма «Контакт» – это пример того, как книга о Японии, написанная хорошо знающим Японию иностранцем, заинтересовала зарубежных деятелей кино и покорила сердца зрителей из разных стран.



Кадр из фильма «Контакт», 2024, «RVK Studios»

Новая серия «Властелина колец», созданная при участии японского режиссёра аниме

«Властелин колец: Война рохиррим», мировая премьера которого состоялась 13 декабря, – ещё один пример сотрудничества деятелей зарубежного и японского кинематографа. Создателем картины является компания «Нью Лайн Синема», входящая в состав «Уорнер Бразерс». Продюсер фильма Филиппа Боуэн работала над сценарием трёх предыдущих серий «Властелина колец» и «Хоббита». Чтобы стилизовать фильм под аниме, на роль директора картины пригласили Камияму Кэндзи, участвовавшего в создании аниме-сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и аниме «Восточный Эдем».

Боуэн вспоминает, что изначально у неё не было готового сюжета новой серии «Властелина колец». Сюжет появился после того, как ей предложили стилизовать новую серию под аниме. «Процесс создания серии начинался в обратном порядке. Мы разработали сюжет, идеально сочетающийся с прекрасными традициями японского аниме».

Действительно, аниме – это одно из величайших достижений японской культуры, популярное во всём мире. Подобные совместные проекты расширяют возможности для творчества японских деятелей кино.



«Властелин колец: Война рохиррим» LOTR TM MEE lic NLC. (C) 2024 WBEI

Фильмы о Японии, выходящие в 2025 году

В 2025 году нас ждут новые премьеры фильмов о Японии от иностранных режиссёров. В их числе - «Крушащая машина» режиссёра Бенни Сафди с Дуэйном Джонсоном в главной роли и «Марти Суприм» старшего брата Бенни Сафди Джоша с Тимоти Шаламе в главной роли.

Съёмки «Крушащей машины» уже закончены. «Кадры с идущим по улицам Японии Дуэйном Джонсоном настолько свежи, что я не могу дождаться момента, когда их увидят зрители», - отмечает один из руководителей съёмочной компании «А24» (примечание: в отношении сотрудников компании «А24» существует правило о неразглашении их имени в случае получения комментария. Цитируемый в статье комментарий получен на данных условиях).

«Режиссёры обеих картин хотели провести съёмки в Японии. Невозможно в деталях воссоздать Японию, находясь в другой стране. Съёмки в Японии обходятся недёшево, но мы получаем фон, отсутствующий в обычных американских фильмах, поэтому это того стоит», - говорит представитель «А24».

Думаю, что количество иностранных продюсеров и киностудий, стремящихся снять фильм на японскую тематику непосредственно в Японии, будет расти. 2024 год – это только начало. Не исключено, что среди новинок появится фильм, не уступающий по популярности сериалу «Сёгун».

Фотография к заголовку: Анна Саваи (слева) с наградой за лучшую женскую главную роль в сериале, и Санада Хироюки, обладатель премии за лучшую мужскую главную роль, на церемонии награждения прайм-таймовой премией «Эмми». 15 сентября 2024 года, Лос-Анджелес, США (фото «Рейтер»)

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