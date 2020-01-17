Производительность труда в Японии – самая низкая среди стран «Большой семёрки»

Производительность труда в Японии ниже, чем в других развитых странах «Большой семёрки».

Япония занимает двадцать первое место по производительности труда среди 36 стран Организации экономического сотрудничества и развития, согласно отчету сравнения производительности труда с другими странами Японского центра производительности. На основании данных ОЭСР в докладе было установлено, что почасовая производительность труда в Японии в 2018 году составила 46,8 долларов США (эквивалент по покупательной способности около 4744 йен); это меньше половины уровня в 102,3 доллара в Ирландии и примерно 60% уровня 74,7 долларов в Соединённых Штатах. Правительство выдвинуло проект «реформы рабочего режима» в качестве ключевой задачи и намерено повышать производительность, но Япония продолжает оставаться последней среди стран «Большой семёрки» с 1970 года, когда впервые стали определять такие показатели.

Производительность труда в Японии и на душу населения в Японии составляет чуть более 60% от уровня США. Разрыв между двумя странами неуклонно увеличивается – в 2000 году этот показатель составлял 70%, и в 2010 году – 65%.

Японии удалось сократить чрезмерно долгие сверхурочные часы работы, которые рассматривались как символ неэффективности, отчасти благодаря реформе рабочего режима, продвигаемой правительством. Среднегодовое число рабочих часов сократилось с 1821 в 2000 году до 1680 в 2018 году, что на 100 часов меньше, чем среднее число в США (1786 часов в том же году). Тем не менее, темпы экономического роста Японии продолжали отставать от темпов роста в Соединённых Штатах, поэтому разрыв в производительности труда за час увеличился.

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