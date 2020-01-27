Императорская чета отправится в Великобританию с первым после вступления на престол императора Нарухито официальным визитом

С первым заграничным государственным визитом император Нарухито поедет в Великобританию – страну, с которой он давно имеет тесные связи.

Королева Елизавета II пригласила императора Нарухито и императрицу Масако в Великобританию с государственным визитом весной 2020 года. Это будет первый зарубежный визит императорской пары после вступления императора Нарухито на престол в прошлом году. После окончания Университета Гакусюин император учился в Оксфордском университете (с 1983 по 1985 гг.), а императрица также училась в Оксфорде с 1988 по 1990 год, работая в Министерстве иностранных дел, которое спонсировало её обучение. Совсем недавно, в 2018 году, их дочь принцесса Айко приняла участие в летней программе средней школы в колледже Итон, таким образом, императорская семья имеет тесную связь с Великобританией.

Бывший император Сёва и императрица Кодзюн посетили Великобританию в 1971 году, а почётный император Акихито и почётная императрица Митико побывали там в 1998 и в 2012 годах. Королева Елизавета II и принц Филипп посещали Японию в качестве государственных гостей в 1975 году. В 1986 году принц Чарльз и принцесса Диана также совершили официальный визит в Японию, после чего в Японии начался «бум Дианы».

Императорская чета выезжает за рубеж впервые за пять лет; ранее они присутствовали на коронации короля Тонга Тупоу VI в 2015 году.

Основные зарубежные визиты Нарухито в качестве наследного принца

Сентябрь 1989 Бельгия Церемония открытия фестиваля EUROPALIA 89 JAPAN IN BELGIUM Август 1990 Бельгия Международный конгресс экономической истории Январь 1991 Норвегия Похороны короля Олафа V Сентябрь 1991 Марокко Визит доброй воли Великобритания Церемония открытия Фестиваля Японии Июль 1992 Испания Seville Expo '92 и церемония открытия Олимпийских игр в Барселоне Венесуэла, Мексика Визит доброй воли Ноябрь 1994 Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн Визит доброй воли Январь 1995 Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания Визит доброй воли Февраль 1999 Иордания Похороны короля Хусейна Декабрь 1999 Бельгия Свадьба принца Филиппа Май 2001 Великобритания Фестиваль Японии-2001 Январь 2002 Нидерланды Свадьба принца Виллема-Александра Декабрь 2002 Новая Зеландия, Австралия Визит доброй воли Май 2004 Дания Свадьба наследного принца Фредерика Португалия Визит доброй воли Испания Свадьба принца Фелипе Сентябрь 2004 Бруней Свадьба наследного принца Аль-Мухтадее Биллаха Август 2005 Саудовская Аравия Соболезнования в связи с кончиной короля Фахда Март 2006 Мексика Всемирный водный форум Август 2006 Нидерланды Рекреационная поездка наследной принцессы Масако (с ней также ездила принцесса Айко) Сентябрь 2006 Тонга Похороны короля Тупоу IV Июль 2007 Монголия Визит доброй воли Июнь 2008 Бразилия Визит доброй воли (к столетию японской иммиграции в Бразилию) Июль 2008 Испания Визит доброй воли (Экспо 2008 в Сарагосе) Июль 2008 Тонга Коронация короля Тупоу V Февраль 2009 Вьетнам Визит доброй воли Март 2009 Турция Всемирный водный форум Март 2010 Гана, Кения Визит доброй воли Июнь 2010 Швеция Свадьба наследной принцессы Виктории Июнь 2011 Германия Визит доброй воли (150 лет отношений между Японией и Германией) Октябрь 2011 Саудовская Аравия Соболезнования в связи с кончиной наследного принца султана бин Абдель Азиза Аль Сауда Июнь 2012 Саудовская Аравия Соболезнования в связи с кончиной наследного принца Наифа бен Абдель Азиза Аль Сауда Июнь 2012 Таиланд, Камбоджа, Лаос Визит доброй воли Октябрь 2012 Люксембург Свадьба принца Гийома Март 2013 Соединённые Штаты Специальная тематическая сессия ООН по воде и стихийным бедствиям Апрель 2013 Нидерланды Инаугурация короля Виллема-Александра Июнь 2013 Испания Визит доброй воли (400 лет отношений между Японией и Испанией) Декабрь 2013 Южная Африка Похороны бывшего президента Нельсона Манделы Июнь 2014 Швейцария Визит доброй воли (150 лет отношений между Японией и Швейцарией) Январь 2015 Саудовская Аравия Соболезнования в связи с кончиной короля Абдуллы Июль 2015 Тонга Коронация короля Тупоу VI Ноябрь 2015 Соединённые Штаты Специальная тематическая сессия ООН по воде и стихийным бедствиям Апрель 2017 Малайзия Визит доброй воли (60 лет отношений между Японией и Малайзией) Июнь 2017 Дания Визит доброй воли (150 лет отношений между Японией и Данией) Март 2018 Бразилия Всемирный водный форум Сентябрь 2018 Франция Визит доброй воли (160 лет отношений между Японией и Францией)

Создано Nippon.com на основе информации Управления императорского двора. Жёлтым цветом отмечены поездки, совершённые вместе с принцессой Масако (нынешней императрицей).

Фотография к заголовку: Первый зарубежный государственный визит императорской пары после свадьбы в четыре страны на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовскую Аравию, в ноябре 1994 г. Фотография сделана на Красных Песках недалеко от Эр-Рияда, Саудовская Аравия. (© Jiji)

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