Императорская чета отправится в Великобританию с первым после вступления на престол императора Нарухито официальным визитом

Императорская чета отправится в Великобританию с первым после вступления на престол императора Нарухито официальным визитомОбщество
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Королева Елизавета II пригласила императора Нарухито и императрицу Масако в Великобританию с государственным визитом весной 2020 года. Это будет первый зарубежный визит императорской пары после вступления императора Нарухито на престол в прошлом году. После окончания Университета Гакусюин император учился в Оксфордском университете (с 1983 по 1985 гг.), а императрица также училась в Оксфорде с 1988 по 1990 год, работая в Министерстве иностранных дел, которое спонсировало её обучение. Совсем недавно, в 2018 году, их дочь принцесса Айко приняла участие в летней программе средней школы в колледже Итон, таким образом, императорская семья имеет тесную связь с Великобританией.
Бывший император Сёва и императрица Кодзюн посетили Великобританию в 1971 году, а почётный император Акихито и почётная императрица Митико побывали там в 1998 и в 2012 годах. Королева Елизавета II и принц Филипп посещали Японию в качестве государственных гостей в 1975 году. В 1986 году принц Чарльз и принцесса Диана также совершили официальный визит в Японию, после чего в Японии начался «бум Дианы».
Императорская чета выезжает за рубеж впервые за пять лет; ранее они присутствовали на коронации короля Тонга Тупоу VI в 2015 году.
Основные зарубежные визиты Нарухито в качестве наследного принца
|Сентябрь 1989
|Бельгия
|Церемония открытия фестиваля EUROPALIA 89 JAPAN IN BELGIUM
|Август 1990
|Бельгия
|Международный конгресс экономической истории
|Январь 1991
|Норвегия
|Похороны короля Олафа V
|Сентябрь 1991
|Марокко
|Визит доброй воли
|Великобритания
|Церемония открытия Фестиваля Японии
|Июль 1992
|Испания
|Seville Expo '92 и церемония открытия Олимпийских игр в Барселоне
|Венесуэла, Мексика
|Визит доброй воли
|Ноябрь 1994
|Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн
|Визит доброй воли
|Январь 1995
|Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания
|Визит доброй воли
|Февраль 1999
|Иордания
|Похороны короля Хусейна
|Декабрь 1999
|Бельгия
|Свадьба принца Филиппа
|Май 2001
|Великобритания
|Фестиваль Японии-2001
|Январь 2002
|Нидерланды
|Свадьба принца Виллема-Александра
|Декабрь 2002
|Новая Зеландия, Австралия
|Визит доброй воли
|Май 2004
|Дания
|Свадьба наследного принца Фредерика
|Португалия
|Визит доброй воли
|Испания
|Свадьба принца Фелипе
|Сентябрь 2004
|Бруней
|Свадьба наследного принца Аль-Мухтадее Биллаха
|Август 2005
|Саудовская Аравия
|Соболезнования в связи с кончиной короля Фахда
|Март 2006
|Мексика
|Всемирный водный форум
|Август 2006
|Нидерланды
|Рекреационная поездка наследной принцессы Масако (с ней также ездила принцесса Айко)
|Сентябрь 2006
|Тонга
|Похороны короля Тупоу IV
|Июль 2007
|Монголия
|Визит доброй воли
|Июнь 2008
|Бразилия
|Визит доброй воли (к столетию японской иммиграции в Бразилию)
|Июль 2008
|Испания
|Визит доброй воли (Экспо 2008 в Сарагосе)
|Июль 2008
|Тонга
|Коронация короля Тупоу V
|Февраль 2009
|Вьетнам
|Визит доброй воли
|Март 2009
|Турция
|Всемирный водный форум
|Март 2010
|Гана, Кения
|Визит доброй воли
|Июнь 2010
|Швеция
|Свадьба наследной принцессы Виктории
|Июнь 2011
|Германия
|Визит доброй воли (150 лет отношений между Японией и Германией)
|Октябрь 2011
|Саудовская Аравия
|Соболезнования в связи с кончиной наследного принца султана бин Абдель Азиза Аль Сауда
|Июнь 2012
|Саудовская Аравия
|Соболезнования в связи с кончиной наследного принца Наифа бен Абдель Азиза Аль Сауда
|Июнь 2012
|Таиланд, Камбоджа, Лаос
|Визит доброй воли
|Октябрь 2012
|Люксембург
|Свадьба принца Гийома
|Март 2013
|Соединённые Штаты
|Специальная тематическая сессия ООН по воде и стихийным бедствиям
|Апрель 2013
|Нидерланды
|Инаугурация короля Виллема-Александра
|Июнь 2013
|Испания
|Визит доброй воли (400 лет отношений между Японией и Испанией)
|Декабрь 2013
|Южная Африка
|Похороны бывшего президента Нельсона Манделы
|Июнь 2014
|Швейцария
|Визит доброй воли (150 лет отношений между Японией и Швейцарией)
|Январь 2015
|Саудовская Аравия
|Соболезнования в связи с кончиной короля Абдуллы
|Июль 2015
|Тонга
|Коронация короля Тупоу VI
|Ноябрь 2015
|Соединённые Штаты
|Специальная тематическая сессия ООН по воде и стихийным бедствиям
|Апрель 2017
|Малайзия
|Визит доброй воли (60 лет отношений между Японией и Малайзией)
|Июнь 2017
|Дания
|Визит доброй воли (150 лет отношений между Японией и Данией)
|Март 2018
|Бразилия
|Всемирный водный форум
|Сентябрь 2018
|Франция
|Визит доброй воли (160 лет отношений между Японией и Францией)
Создано Nippon.com на основе информации Управления императорского двора. Жёлтым цветом отмечены поездки, совершённые вместе с принцессой Масако (нынешней императрицей).
Фотография к заголовку: Первый зарубежный государственный визит императорской пары после свадьбы в четыре страны на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовскую Аравию, в ноябре 1994 г. Фотография сделана на Красных Песках недалеко от Эр-Рияда, Саудовская Аравия. (© Jiji)
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