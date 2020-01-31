Количество самоубийств в Японии впервые снизилось до отметки ниже 20 000: худшая ситуация в «Большой семёрке»

Количество самоубийств в Японии впервые упало до уровня ниже 20 000 и продолжает снижаться девятый год подряд.

В 2019 году количество самоубийств в Японии снизилось на 881 случай (4,2%) по сравнению с предыдущим годом, снижаясь десятый год подряд, и составило 19 959. С 1978 года, когда начали вести такую статистику, оно впервые упало ниже 20 000. Количество мужчин снизилось на 353 человека до 13 937, женщин – на 528, до 6022; число покончивших с собой мужчин превышает количество женщин примерно в 2,3 раза. Коэффициент самоубийств на 100 000 человек составил 15,8, снизившись на 0,7, это также рекордно низкий показатель.

По префектурам коэффициент самоубийств был самым высоким в Яманаси (22,3), и самый низкий отмечен в Канагаве (11,5). В Токио он составил 15,2 человека на 100 000, в Осаке – 13,5.

В целом по стране долгое время до 1997 года количество самоубийств колебалось около 20 000 в год, а за период с 1998 года 14 лет подряд превышало 30 000, на пике в 2003 году составив 34 427. После этого на фоне укрепления экономики, создания и расширения системы консультаций усилиями муниципалитетов в 2012 году наблюдалось уже менее 30 000 самоубийств, и с тех пор снижается десять лет подряд.

Однако по мировым стандартам ситуация с самоубийствами в Японии не самая лучшая. По данным ОЭСР, с 1998 года среди стран «Большой семёрки» Япония лидирует по количеству самоубийств.

Правительство в 2017 году решило создать широкую систему предотвращения самоубийств. Оно поставило целью к 2026 году добиться снижению коэффициента самоубийств на 30 и более процентов по сравнению с 2015 годом, для чего в том числе использует и консультации через соцсети, которые популярны у молодёжи.

Примечание: в марте будут опубликованы новые данные, в которые будут включены данные о людях, причину смерти которых установят как самоубийство, и конечная цифра может превысить 20 000.

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