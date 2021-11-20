В Японии любят сыр: потребление сырных продуктов бьёт рекорды шестой год подряд

В Японии любят сыр: потребление сырных продуктов бьёт рекорды шестой год подрядОбщество Экономика Еда и напитки
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Рост потребления сыра в Японии
По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, общее потребление сырных продуктов в Японии в 2020 финансовом году составило 360 744 тонны. Несмотря на снижение спроса на кондитерские изделия и еду вне дома значительно снизился в связи с пандемией нового коронавируса, из-за употребления блюд западной кухни и повышенного внимания к здоровью потребление сыра в Японии выросло, и сыр используется всё чаще.
Годовое потребление на душу населения показывает, что в 2008 финансовом году, когда мировые рыночные цены на сыр выросли, производители временно сократили импорт и подняли розничные цены, из-за чего упало потребление, но с 2009 финансового года оно увеличивалось в течение 12 лет подряд. В 2020 финансовом году он увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом до 2,7 кг, и в 1,4 раза за последние 20 лет. С другой стороны, спрос на свежие сливки, использующиеся в кондитерских изделиях, упал, и потребление сливок, наоборот, снизилось на 4,7% по сравнению с предыдущим годом.
Более 80% натурального сыра импортируется
Импортируется 88% натурального сыра, что составляет 60% от общего объёма потребления. Самый высокий объём импорта за 20 лет был из Австралии, за ней следуют Новая Зеландия, США, Нидерланды и Германия.
По данным Японской ассоциации по развитию продаж импортного сыра, по годовому потреблению на душу населения в разных странах мира в 2019 финансовом году в тройку лидеров входили Дания (29,3 кг), Франция (26,8 кг) и Кипр (26,3 кг), там потребляют сыра в среднем в 10 раз больше, чем в Японии.
Объём японского импорта натурального сыра по странам (2020 г.)
|Место
|Название страны
|Объем импорта (тонн)
|1
|Австралия
|71 914
|2
|Новая Зеландия
|59 069
|3
|США
|36 202
|4
|Нидерланды
|32 057
|5
|Германия
|26 318
|6
|Ирландия
|16 662
|7
|Дания
|14 984
|8
|Италия
|9720
|9
|Франция
|4602
|10
|Аргентина
|3408
Источник: «Статистика торговли Японии» Министерства финансов Японии
Фотография к заголовку: PIXTA