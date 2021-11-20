В Японии любят сыр: потребление сырных продуктов бьёт рекорды шестой год подряд

В Японии растёт потребление сыра, в 2020 году оно достигло рекордного уровня шестой год подряд. В связи с растущим спросом на домашнее потребление из-за пандемии нового коронавируса, выросли объёмы заказов на дом пиццы и закусок для домашнего употребления. 11 ноября отмечают «День сыра», установленный отраслевой группой. Будет ли потребление продолжать расти?

Рост потребления сыра в Японии

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, общее потребление сырных продуктов в Японии в 2020 финансовом году составило 360 744 тонны. Несмотря на снижение спроса на кондитерские изделия и еду вне дома значительно снизился в связи с пандемией нового коронавируса, из-за употребления блюд западной кухни и повышенного внимания к здоровью потребление сыра в Японии выросло, и сыр используется всё чаще.

Годовое потребление на душу населения показывает, что в 2008 финансовом году, когда мировые рыночные цены на сыр выросли, производители временно сократили импорт и подняли розничные цены, из-за чего упало потребление, но с 2009 финансового года оно увеличивалось в течение 12 лет подряд. В 2020 финансовом году он увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом до 2,7 кг, и в 1,4 раза за последние 20 лет. С другой стороны, спрос на свежие сливки, использующиеся в кондитерских изделиях, упал, и потребление сливок, наоборот, снизилось на 4,7% по сравнению с предыдущим годом.

Более 80% натурального сыра импортируется

Импортируется 88% натурального сыра, что составляет 60% от общего объёма потребления. Самый высокий объём импорта за 20 лет был из Австралии, за ней следуют Новая Зеландия, США, Нидерланды и Германия.

По данным Японской ассоциации по развитию продаж импортного сыра, по годовому потреблению на душу населения в разных странах мира в 2019 финансовом году в тройку лидеров входили Дания (29,3 кг), Франция (26,8 кг) и Кипр (26,3 кг), там потребляют сыра в среднем в 10 раз больше, чем в Японии.

Объём японского импорта натурального сыра по странам (2020 г.)

Место Название страны Объем импорта (тонн) 1 Австралия 71 914 2 Новая Зеландия 59 069 3 США 36 202 4 Нидерланды 32 057 5 Германия 26 318 6 Ирландия 16 662 7 Дания 14 984 8 Италия 9720 9 Франция 4602 10 Аргентина 3408

Источник: «Статистика торговли Японии» Министерства финансов Японии

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