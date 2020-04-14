Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровня

Количество членов преступных группировок снижается уже пятнадцать лет. Ужесточение методов борьбы с ними и сокращение источников дохода не позволяют группировкам содержать много сотрудников.

Согласно отчёту Национального полицейского управления, число членов криминальных группировок по всей стране к концу 2019 года составило 28 200, на 2300 меньше, чем в предыдущем году, это самый низкий показатель за всю историю, и количество сокращается 15 лет подряд. Из этого количества число действительных членов 14 400, что на 1200 меньше, чем в предыдущем году, а число ассоциированных членов, тесно связанных с группировками, составило 13 800. Оба показателя являются рекордно низкими с 1958 года, когда начали собирать статистические данные.

Растущее давление со стороны полиции и масштабные акции по ликвидации группировок в регионах затруднили получение доходов от этой деятельности, что, похоже, сказывается и на кадровом составе.

Если обратиться к данным по основным группировкам, то крупнейшая из них, Ямагути-гуми шестого поколения, уменьшилась примерно на 600 человек до 8900, Сумиёси-кай включает 4500 членов, Инагава-кай – 3400. Первые пять крупнейших групп охватывают 72,7% всех членов преступных группировок.

Число арестованных за 2019 год составило 14 281, что на 2600 человек меньше, чем в предыдущем году. Чаще всего встречались нарушители Закона о контроле над стимулирующими средствами (3593) и нанесение травм (1823). 36% из выявленных случаев были связаны с Ямагути-гуми шестого поколения.

Крупнейшие криминальные организации

Члены Ассоциированные члены Ямагути-гуми шестого поколения 4100 4800 Сумиёси-кай 2800 1700 Инагава-кай 2100 1300 Кобэ Ямагути-гуми 1500 1600 Кидзунакай (бывшая Нинкё Ямагути-гуми) 300 300

Составлено Nippon.com по данным Национального полицейского агентства

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