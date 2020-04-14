Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровня

Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровняОбщество
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Согласно отчёту Национального полицейского управления, число членов криминальных группировок по всей стране к концу 2019 года составило 28 200, на 2300 меньше, чем в предыдущем году, это самый низкий показатель за всю историю, и количество сокращается 15 лет подряд. Из этого количества число действительных членов 14 400, что на 1200 меньше, чем в предыдущем году, а число ассоциированных членов, тесно связанных с группировками, составило 13 800. Оба показателя являются рекордно низкими с 1958 года, когда начали собирать статистические данные.
Растущее давление со стороны полиции и масштабные акции по ликвидации группировок в регионах затруднили получение доходов от этой деятельности, что, похоже, сказывается и на кадровом составе.
Если обратиться к данным по основным группировкам, то крупнейшая из них, Ямагути-гуми шестого поколения, уменьшилась примерно на 600 человек до 8900, Сумиёси-кай включает 4500 членов, Инагава-кай – 3400. Первые пять крупнейших групп охватывают 72,7% всех членов преступных группировок.
Число арестованных за 2019 год составило 14 281, что на 2600 человек меньше, чем в предыдущем году. Чаще всего встречались нарушители Закона о контроле над стимулирующими средствами (3593) и нанесение травм (1823). 36% из выявленных случаев были связаны с Ямагути-гуми шестого поколения.
Крупнейшие криминальные организации
|Члены
|Ассоциированные члены
|Ямагути-гуми шестого поколения
|4100
|4800
|Сумиёси-кай
|2800
|1700
|Инагава-кай
|2100
|1300
|Кобэ Ямагути-гуми
|1500
|1600
|Кидзунакай (бывшая Нинкё Ямагути-гуми)
|300
|300
Составлено Nippon.com по данным Национального полицейского агентства
Фотография к заголовку: PIXTA