Унитазы TOTO: 40-летний юбилей и 50 миллионов покупок

Благодаря унитазам с подогревающимися сиденьями и подмывающими тёплой водой туалет перестал быть местом, куда ходят «по нужде» – там можно побыть в одиночестве с комфортом. 40 лет прошло с момента начала массовых продаж унитазов TOTO, лидера в этой отрасли. Рассмотрим поближе сорокалетнюю историю отрасли, которая стала уделять особое внимание чистоте и комфорту.

Унитазам Washlet компании ТОТО, родившимся в июне 1980 года, исполнилось 40 лет. Поначалу потребители не очень поняли смысл подмывания вместо подтирания, но телереклама 1982 года изменила ситуацию, и эти приспособления заняли прочное место на рынке. В то время в рекламе актриса не могла говорить о дефекации, но запоминающаяся фраза «Я хочу, чтобы подмывал» от девушки, одетой только в нижнее бельё, удивила всех.

Через сорок лет после этого Washlet и другие унитазы, использующие подогретую воду, используются в 80,2% японских домохозяйств, и подмывание стало совершенно обычной процедурой. Унитазы с тёплой водой для подмывания нередко становятся одним из самых ярких впечатлений у иностранных гостей, и Япония часто упоминается как страна с развитой культурой туалетов, удобных и чистых.

В марте 2019 года общий объём продаж таких унитазов по всему миру превышал 50 миллионов единиц и продолжает расти. Их всё чаще используют в пятизвёздочных отелях и известных зданиях по всему миру.

40 лет унитазам Washlet

1978 Компания начала разработку сиденья для унитаза с подмыванием тёплой водой 1980 Выпущен Washlet 1982 Телереклама «Я хочу, чтобы подмывал!» стала знаменитой во всей стране 1986 Начались зарубежные продажи Washlet 1991 Добавление функции озоновой дезодорации (с 1996 года заменена каталитической дезодорацией) 1993 Компьютерный контрлочистки позволил избавиться от бака с горячей водой, улучшился дизайн 1998 Совокупные продажи превысили 10 миллионов единиц 1999 Добавлена ​​функция Wonder wave cleaning, подмывание каплями разной скорости, более эффективное и экономное 2005 Совокупные продажи превысили 20 миллионов единиц 2011 Совокупные продажи превысили30 миллионов единиц 2011 Добавлены функции стерилизации водой и чистки форсунки 2012 Добавлена ​​функция очистки унитаза 2015 Добавлена ​​функция удаления запаха 2015 Совокупные продажи превысили 40 миллионов единиц 2017 Добавлена ​​функция очистки воздуха 2019 Совокупные продажи превысили50 миллионов единиц 2020 40-летие Washlet

Системы подмывания Wonder wave и Air in Wonder wave

Развитие технологии Wonder Wave, при которой создаётся поток капель, летящих с разной скоростью, позволило снизить количество используемой воды и при этом создавать ощущение эффективного мытья.

В самой новой модели, поступившей на рынок в 2017 году, используется Air-in Wonder wave – в этой системе капли увеличиваются за счёт смешивания с воздухом, что делает мытьё ещё более удобным.



Технологии подмывания Wonder Wave (вверху) и Air-in Wonder Wave Wash (внизу)

Очистка стерилизованной водой

Содержащиеся в воде ионы хлора при электролизе создают дезинфицирующий компонент – хлорноватистую кислоту. При этом не используются моющие средства или химикаты, а вода со временем возвращается в исходное состояние и не оказывает влияния на окружающую среду.

Очистка патрубка

Патрубок для подмывания имеет функцию самоочистки, она очищает себя водой до и после использования. После использования унитаза можно не беспокоиться о его чистоте – канал для воды внутри насадки очищается с помощью чистой стерилизующей воды.

Самоочистка унитаза

Перед использованием туалета унитаз автоматически разбрызгивает водяную пыль на поверхность чаши для предотвращения загрязнения; чистая стерилизующая вода распыляется и после использования, подавляя размножение бактерий и поддерживая чистоту в течение длительного времени. Даже если вы не пользуетесь туалетом более 8 часов, вода распыляется автоматически.

Удаление запаха

Унитаз запоминает частоту и время ежедневного использования и включается примерно за час до времени частого пользования. Запах удаляется фильтром с чистой дезинфицирующей водой.



Продающаяся по всему миру унифицированная модель Neorest NX выпущена в 2017 году. Она имеет элегантный дизайн при том, что включает множество функций Washlet

Все рекламные фотографии и фотографии в статье предоставлены TOTO Co., Ltd.

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