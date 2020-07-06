Унитазы TOTO: 40-летний юбилей и 50 миллионов покупок

Унитазы TOTO: 40-летний юбилей и 50 миллионов покупокОбщество Технологии
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Унитазам Washlet компании ТОТО, родившимся в июне 1980 года, исполнилось 40 лет. Поначалу потребители не очень поняли смысл подмывания вместо подтирания, но телереклама 1982 года изменила ситуацию, и эти приспособления заняли прочное место на рынке. В то время в рекламе актриса не могла говорить о дефекации, но запоминающаяся фраза «Я хочу, чтобы подмывал» от девушки, одетой только в нижнее бельё, удивила всех.
Через сорок лет после этого Washlet и другие унитазы, использующие подогретую воду, используются в 80,2% японских домохозяйств, и подмывание стало совершенно обычной процедурой. Унитазы с тёплой водой для подмывания нередко становятся одним из самых ярких впечатлений у иностранных гостей, и Япония часто упоминается как страна с развитой культурой туалетов, удобных и чистых.
В марте 2019 года общий объём продаж таких унитазов по всему миру превышал 50 миллионов единиц и продолжает расти. Их всё чаще используют в пятизвёздочных отелях и известных зданиях по всему миру.
40 лет унитазам Washlet
|1978
|Компания начала разработку сиденья для унитаза с подмыванием тёплой водой
|1980
|Выпущен Washlet
|1982
|Телереклама «Я хочу, чтобы подмывал!» стала знаменитой во всей стране
|1986
|Начались зарубежные продажи Washlet
|1991
|Добавление функции озоновой дезодорации (с 1996 года заменена каталитической дезодорацией)
|1993
|Компьютерный контрлочистки позволил избавиться от бака с горячей водой, улучшился дизайн
|1998
|Совокупные продажи превысили 10 миллионов единиц
|1999
|Добавлена функция Wonder wave cleaning, подмывание каплями разной скорости, более эффективное и экономное
|2005
|Совокупные продажи превысили 20 миллионов единиц
|2011
|Совокупные продажи превысили30 миллионов единиц
|2011
|Добавлены функции стерилизации водой и чистки форсунки
|2012
|Добавлена функция очистки унитаза
|2015
|Добавлена функция удаления запаха
|2015
|Совокупные продажи превысили 40 миллионов единиц
|2017
|Добавлена функция очистки воздуха
|2019
|Совокупные продажи превысили50 миллионов единиц
|2020
|40-летие Washlet
Системы подмывания Wonder wave и Air in Wonder wave
Развитие технологии Wonder Wave, при которой создаётся поток капель, летящих с разной скоростью, позволило снизить количество используемой воды и при этом создавать ощущение эффективного мытья.
В самой новой модели, поступившей на рынок в 2017 году, используется Air-in Wonder wave – в этой системе капли увеличиваются за счёт смешивания с воздухом, что делает мытьё ещё более удобным.
Очистка стерилизованной водой
Содержащиеся в воде ионы хлора при электролизе создают дезинфицирующий компонент – хлорноватистую кислоту. При этом не используются моющие средства или химикаты, а вода со временем возвращается в исходное состояние и не оказывает влияния на окружающую среду.
Очистка патрубка
Патрубок для подмывания имеет функцию самоочистки, она очищает себя водой до и после использования. После использования унитаза можно не беспокоиться о его чистоте – канал для воды внутри насадки очищается с помощью чистой стерилизующей воды.
Самоочистка унитаза
Перед использованием туалета унитаз автоматически разбрызгивает водяную пыль на поверхность чаши для предотвращения загрязнения; чистая стерилизующая вода распыляется и после использования, подавляя размножение бактерий и поддерживая чистоту в течение длительного времени. Даже если вы не пользуетесь туалетом более 8 часов, вода распыляется автоматически.
Удаление запаха
Унитаз запоминает частоту и время ежедневного использования и включается примерно за час до времени частого пользования. Запах удаляется фильтром с чистой дезинфицирующей водой.
Все рекламные фотографии и фотографии в статье предоставлены TOTO Co., Ltd.