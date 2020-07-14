Опаснее медведей и змей: какие животные чаще всего убивают людей в Японии?

При столкновениях с дикой природой больше всего людей погибает от укусов пчёл, причём умирают не от действия самого яда, а от аллергической реакции – анафилактического шока.

Тёплое время года – сезон походов в горы, сбора съедобных горных трав, рыбалки в горных реках. На вопрос, с каким животным не хотелось бы столкнуться в горах, многие ответят, что с медведем. Действительно, страшно представить нападение стокилограммового зверя, вооружённого острыми когтями. Министерство окружающей среды сообщает, что за 11 лет с 2008 по 2018 год от медведей погибло 22 человека, в среднем два человека в год.

В действительности же есть и более опасное для человека животное, чем медведь. Демографическая статистика Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения показывает, что от укуса пчёл и ос за 2008-2028 годы погиб 191 человек, то есть более 17 человек в год. Ядовитые змеи и акулы убивают меньше, чем медведи, так что осы – самые опасные животные-убийцы.

Чаще всего нападают на людей полистины асинагабати (бумажные осы) и веспины судзумэбати, вероятность нападения которых особенно высока. Количество яда у них небольшое, и причиной смерти становится не его действие, а убивает не он, а анафилактический шок, когда у однажды перенёсшего укус пчелы человека вырабатывается иммунная реакция, приводящая к сильнейшей аллергии при повторном укусе, когда падает кровяное давление, возникает затруднение дыхания, помрачение сознания, и пациент может умереть за очень недолгое время.

Укусы пчёл и ос часто приводят к смерти не потому, что они сами опаснее медведей, просто места их обитания часто совпадают с местами жизни людей. Чтобы избежать укусов, не стоит приближаться к обнаруженным фруктам. Поскольку они склонны нападать на чёрные объекты, при походах в горы стоит надеть светлую одежду, а людям с тёмными волосами – головной убор. Если вы повстречали осу, не следует размахивать руками, пытаясь её отогнать – она может выделять тревожный феромон, на запах которого мгновенно слетятся растревоженные осы. Не нужно бежать или шуметь, лучший способ защиты – спокойно, наклонившись пониже, медленно отойти.

Если оса всё же укусила, нужно промыть место укуса проточной водой, выдавливая яд, а при возникновении опухоли или сильных болей следует обратиться в больницу. Особая осторожность нужна при встрече с осами-веспинами судзумэбати.

Фотографии к заголовку: гималайский медведь (PIXTA) и оса (веспина) судзумэбати (Pakutaso)

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