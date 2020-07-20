Похороны в Японии в условиях распространения коронавируса: меньше участников, церемонии стали скромнее

Похороны в Японии в условиях распространения коронавируса: меньше участников, церемонии стали скромнееОбщество
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В мае Центр содействия BSR (фонд «Бизнес за социальную ответственность») Института регионального планирования Университета Тайсё провёл через Интернет опрос среди священников о церемониях, связанных с похоронами (получено 517 релевантных ответов). В ответах на вопрос об изменениях в церемониях похорон более 80% отметили уменьшение количества участников, 40% – проведение похорон за один день (без цуя, «ночных бдений», собрания, проводящегося накануне). В комментариях в свободной форме встречались ответы «Количество сопровождающих в крематорий ограничено 4-мя человеками», «Местная администрация попросила уменьшить количество участников до 10 и менее человек», то есть в рамках мер по сдерживанию распространения инфекции местные власти призывали к сокращению масштабов мероприятий.
В 87,8% ответов отмечали отмену или перенос на более позднее время поминальных буддийских церемоний – например, проводящихся в первую и третью годовщину смерти. Даже при желании проводящего такие церемонии его может останавливать вероятность заражения пожилых участников среди семьи и родственников, для которых болезнь особенно опасна, что вынуждает отменить мероприятие или отложить его на другое время.
Для предотвращения заражения 80% храмов применяют такие меры как частое проветривание, расстановка сидений с соблюдением дистанции и т. п. Более половины священников проводят церемонии в защитной маске.
По поводу вероятного влияния эпидемии на буддийские церемонии респонденты выражали беспокойство о содержании храма в будущем в связи с тем, что предполагают упрощение похоронных церемоний и поминальных служб под влиянием коронавируса, снижение ощущения важности похорон, предвидят невозможность возвращения к первоначальным формам церемоний.
С другой стороны, в некоторых случаях священники работают над новыми формами деятельности – проведение похорон и служб с использованием соцсетей, совместные посещения могил по видео с родственниками, которые живут в отдалённых местах.
Фотография к заголовку: PIXTA
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