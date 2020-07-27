Скумбрия в консервах: как привычный продукт обрёл новую популярность благодаря смене имиджа

Консервы из скумбрии как полезный и питательный ингредиент часто встречаются в рецептах различных блюд, публикуемых в кулинарных журналах. Их популярность выросла за счёт нового дизайна упаковки.

В прошлом самым популярным из консервированных морепродуктов был тунец. Запас этих консервов был практически в каждом доме, его использовали и для бутербродов, и для салатов. Нередко тунец входил в число наиболее продаваемых продуктов супермаркетов. Ситуация изменилась около 2014 года, когда снижение добычи тунца привело к сокращению производства, и скумбрия быстро обогнала его в популярности.

Одной из причин выхода скумбрии в лидеры стала новая упаковка – банки «Са ва?» (Ça va?), созданные в 2013 году. Её разработали для популяризации отечественных продуктов из скумбрии региона Санрику в префектуре Иватэ, одного из наиболее пострадавших в результате Великого восточно-японского землетрясения. Название было выбрано из-за созвучности французской фразы «Как дела?» японскому названию рыбы – саба. Оригинальная упаковка с синей скумбрией на ярко-жёлтом фоне привлекает внимание, а простое консервирование в оливковом масле сделало продукт популярным в качестве кулинарного ингредиента. Имидж скумбрии, которая считалась дешёвой закуской или едой, позволяющей дотянуть до следующей зарплаты, совершенно изменился.

С появлением консервов «Ça va?» производители консервированной скумбрии стали уделять большое внимание не только вкусу, но и внешнему виду продукта. Многие виды банок со скумбрией, которые можно увидеть на полках супермаркетов, имеют модный дизайн и являются в этой сфере лидерами в консервной промышленности.

Фотография к заголовку: Новый дизайн консервов скумбрии (Nippon.com)

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