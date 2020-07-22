Что делать, когда сделать ничего нельзя? Экономическая стагнация препятствует росту заработной платы

Пустые пригородные поезда, безлюдные туристические места, закрытые ставни магазинов в торговых центрах… Из-за экономической стагнации во время чрезвычайного положения, связанного с распространением нового коронавируса, компании ощущают значительное снижение продаж. Темпы роста заработной платы в этом году значительно снизились, а в июле вновь выросла заболеваемость. Что будет с зимними бонусами и повышением зарплаты в следующем году?

Согласно опросу компании Tokyo Shoko Research, который проводился с конца июня до начала июля (релевантные ответы от 13 870 компаний), в 2020 году повышали зарплату 57,5% компаний (включая запланированное повышение), что на 23,4 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году.

В последние несколько лет правительство организовало «весеннюю борьбу за повышение зарплаты», чтобы побудить частные компании повысить оплату труда, и доля повышающих зарплату компаний превысила 80%. Однако сейчас – видимо, из-за отсутствия ресурсов для этого – количество компаний, увеличивающих заработную плату, резко сокращается. Цифры разные в зависимости от величины компаний, и чаще отказываются от повышения зарплаты крупные – 65,9% крупных (1509 компаний из 2290) и 55,9% малых и средних компаний (6477 из 11 580). Уровень повышения заработной платы там, где её повышали, в 57,7% случаев составил менее 3%.

По данным Tokyo Shoko Research, если период влияния нового коронавируса затянется, то выплатить зимние бонусы и повысить заработную плату следующей весной будет непросто. Снижение ожидаемых доходов будет охлаждать потребительские настроения, что, в свою очередь, может привести к ухудшению показателей розничной и оптовой торговли, обрабатывающей промышленности, и повлечёт дальнейшие негативные последствия.

Фотография к заголовку: Pakutaso

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