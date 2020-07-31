Суровые жилищные условия в Токио: средняя площадь жилья составляет 70% от средней по стране

Если выехать из тесного города с его однокомнатными квартирами и не слишком просторным жильём, можно только позавидовать жителям регионов, живущим в отдельных домах со своими садами. Мы изучили данные о жилищных условиях, приведенные в отчёте статистического отдела токийской администрации «Жизнь и статистика 2020». В переполненном Токио жить непросто – что же привлекает сюда людей, которых с каждым годом в столице всё больше?

Площадь Токио составляет около 2190 квадратных километров. Это третья из самых маленьких префектур в стране (самая небольшая – префектура Кагава, на 2-м месте – префектура Осака). Токио вобрал в себя значительную часть населения регионов, и за 50 лет с 1950 по 2000 год его население почти удвоилось и продолжает расти сейчас. Плотность населения составляет 6168,7 человек на квадратный километр, это самая высокая плотность среди 47 префектур, и примерно в 90 раз больше, чем на Хоккайдо с самой низкой плотностью в 68,6 человек на квадратный километр.

Само собой, по мере увеличения населения растёт и количество домохозяйств, а значит, становится больше жилых домов – а площадь Токио остаётся прежней.

Единственный способ разместить много домохозяйств на небольшой территории – это строить многоэтажное жильё. Если рассмотреть тенденции изменения количества многоквартирных домов по высотности, можно увидеть, что с 1998 года наблюдается заметный рост домов в 6 и более этажей, увеличивается количество высотных жилых зданий.

Средняя общая площадь жилья в Токио составляет 65,18 квадратных метров, это 47-е место среди 47 префектур Японии и всего около 70% от средней площади жилья в стране. Из-за высоких цен даже небольшое жильё купить непросто. Даже если он маленький, получить дом непросто, потому что цена высокая. Доля владеющих собственной недвижимостью составляет менее 50%, Токио занимает 46-е место. Всё-таки Токио чем-то привлекает людей, если они продолжают ехать сюда, хотя и не могут жить достаточно комфортно…

Токио Средняя по стране Место Токио в рейтинге Общая площадь жилья 65,18 м2 92,06 м2 47 Доля владельцев недвижимости 45% 61,2% 46

Источник: отчёт администрации Токио «Жизнь и статистика 2020»

Диаграммы созданы с использованием данных, представленных на сайте «Жизнь и статистика 2020»

Фотография к заголовку: PIXTA

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