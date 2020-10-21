В каких городах в Японии больше всего бездомных?

Согласно данным опроса, который Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения проводит с 2003 года, количество бездомных в этом году оказалось самым низким – 3992 человека. Отмечают ежегодное сокращение числа бездомных нового типа, которые не живут на улице, однако не имеют стабильного жилья, ночуя, например, в Интернет-кафе.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения регулярно проводит общенациональные исследования для постоянного изучения эффективности законов и мер, касающихся поддержки самостоятельной жизни бездомных. Министерство определяет бездомных как людей, которые ведёт повседневную жизнь, в качестве места жительства используя городские парки, окрестности рек, дорог, здания вокзалов или других объектов. Поскольку выявляют их путём визуального определения патрулирующим из муниципалитета, фактическое количество может быть больше выявленного.

Согласно данным исследования, опубликованным министерством в июле 2020 года, количество бездомных по стране составило 3992 человека, что на 12,4% меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий показатель с 2003 года, когда начали проводить исследования. Среди этих людей подавляющее большинство составляли мужчины (3688 чел.), также было 168 женщин и 136 человек, пол которых определить нет удалось из-за приспособлений для защиты от холода.

По городам больше всего бездомных выявлено в Осака, там проживало 982 таких человека, больше, чем в 23 районах Токио. В 23 районах и городах, определённых указами правительства (крупнейших японских городах), в общей сложности проживало 3120 бездомных, чуть меньше 80% от общего числа, на 11,6% меньше, чем годом ранее.

По префектурам больше всего бездомных выявлено в преф. Осака (1038), за ней следуют Токио (889) и Канагава (719). В семи префектурах – Аомори, Акита, Ямагата, Сига, Тоттори, Симанэ и Коти – бездомных не обнаружили. Наибольшее снижение по сравнению с предыдущим годом отмечено в Токио (-237), Канагаве (-180) и Сайтаме (-39).

Количество бездомных, выбравших для жизни определённые типы мест, равномерно уменьшилось, и соотношение между ними существенно не изменилось по сравнению с прошлым годом. Чаще всего они селятся у реки (1020 чел.), других объектов (986 чел.), в городских парках (967 чел.), у дорог (796 чел.) и вокзалов (223 чел.).

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме