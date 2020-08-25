В Японии некоторые бездомные не могут получить государственные выплаты, связанные с коронавирусом
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Токио, 24 августа (Jiji Press). Некоторые бездомные в Японии по-прежнему не охвачены правительственной программой выдачи наличных в размере 100 000 йен в рамках мер реагирования на кризис с коронавирусом, поскольку многие муниципалитеты в разных регионах страны намерены прекратить приём заявок на эти выплаты к концу августа.
Сочувствующие бездомным говорят, что выплаты не коснулись тех, кто больше всех в них нуждается, и призывают местные органы власти продлить сроки подачи заявок или распределить деньги в том числе и среди бездомных, не имеющих местной регистрации.
Для получения денежного пособия необходимо подать заявление в соответствующие муниципальные органы власти, но лица без регистрации по месту жительства, в частности бездомные, не могут этого сделать.
63-летний мужчина, который пришёл в парк в районе Сибуя в Токио, чтобы получить бесплатную еду от группы поддержки в ночь на 15 августа, сказал, что он смирился с мыслью о невозможности получения выплаты. Он живёт на улице около 25 лет, его прежняя регистрация уже аннулирована. Небольшой доход, который он получает от сбора пустых банок, уменьшился из-за последствий эпидемии коронавируса. При всех его проблемах он ощущает несправедливость, поскольку деньги должны были раздать всем.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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