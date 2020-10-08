Потеря волос: в Японии и мужчины, и женщины обеспокоены тем, как на них будут смотреть женщины

Как выяснилось, мужчины и женщины потерю волос переживают по-разному – мужчины стремятся нравиться противоположному полу, а женщины не хотят уступать другим женщинам в красоте волос...

Опрос, проведенный токийской компанией Recruit Lifestyle среди 50 000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет, показал, что 7,8% женщин и 26,7% мужчин сталкиваются с тем, что волосы становятся тонкими и редкими. Около 30% респондентов, как мужчин, так и женщин, ответивших, что не сталкивались с проблемой, обеспокоены тем, что в будущем качество волос может ухудшиться, и около 20% принимали какие-то меры.

На вопрос о том, чьё мнение о волосах для них важно, и мужчины, и женщины ответили, что переживают, что подумают все окружающие, однако при этом такое беспокойство испытывает 61,4% женщин и 41,1% мужчин. При этом, как мы видим, женщин больше беспокоит мнение других женщин, а мужчинам хотелось лучше выглядеть в глазах противоположного пола.

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