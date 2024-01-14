Самые высокие небоскрёбы Японии

Завершённое в ноябре 2023 года здание Azabudai Hills в Токио при высоте в 330 метров стало самым высоким небоскрёбом в Японии.

После завершения строительства Azabudai Hills Mori JP Tower 24 ноября 2023 года это здание стало самым высоким небоскрёбом Японии с высотой 330 метров. Хотя это очень высокая по японским стандартам постройка, её высота составляет менее половины высоты Бурдж-Халифа в Дубае в Объединённых Арабских Эмиратах (828 метров), самого высокого здания в мире.

Стоит отметить, что «небоскрёбы» и вообще «здания» являются архитектурной категорией, не включающей «структура» или «башни», среди которых есть и более высокие постройки – например, Tokyo Skytree (634 метра) и Токийская башня (333 метра).

Башня Azabudai Hills Mori JP Tower останется лидером всего на несколько лет. На 2027 год запланировано окончание строительства Torch Tower с высотой 390 метров.

1: Azabudai Hills Mori JP Tower, 330 м

Местоположение: Адзабудай, р-н Минато, Токио

Описание: завершено в 2023 году, 64 этажа над землёй и 5 подземных этажей

2: Abeno Harukas, 300 м



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Местоположение: Абэносудзи, р-н Абэно, Осака

Описание: завершено в 2014 году, 60 этажей над землёй и 5 подземных

Основные объекты: Harukas 300 (смотровая площадка), отель Osaka Marriott Miyako, универмаг Kintetsu, художественный музей Абэно харукасу.

Слово «харукасу» происходит от старого японского словаharukasu, означающего «украшать» или «освещать»

3: Yokohama Landmark Tower, 296 м



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Местонахождение: Минатомирай, район Ниси, Йокогама.

Описание: завершено в 1993 году, 70 этажей над землей и 3 подземных

Основные объекты: Sky Garden (обзорная площадка), Royal Park Hotel, Landmark Plaza (торговый центр), Dockyard Garden

Это знаковое здание в районе Минатомирай в Йокогаме было построено на месте бывшей местной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Корабельный док № 2 Иокогамы, старейший из существующих каменных коммерческих причалов в Японии, был отреставрирован и сохранен как Сад верфи, он служит местом проведения различных мероприятий – например, концертов.

4: Toranomon Hills Station Tower, 266 м

Местоположение: Тораномон, район Минато, Токио

Описание: Завершено в 2023 году, 49 надземных этажей и 4 подземных

Это многофункциональная башня, интегрированная со станцией Toranomon Hills на линии Хибия

5: Rinkū Gate Tower Building, 256 м



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Местоположение: Ринкурайкита, Изумисано, Осака

Описание: завершено в 1996 году, 56 надземных этажей и 2 подземных

Основные объекты: Международный конференц-центр Осака Ринку, гостиница Oriental Suites Airport Osaka Rinkū

В период строительства оно конкурировало со зданием Всемирного торгового центра Осаки (ныне здание Сакисима администрации префектуры Осака) за звание самого высокого здания на западе Японии, выиграв с преимуществом в 10 сантиметров

6: Здание Сакисима администрации префектуры Осака (Sakishima Cosmo Tower), 256 м



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Местоположение: Нанкокита, район Суминоэ, Осака

Описание: завершено в 1995 году, 55 надземных этажей и 3 подземных

Основные объекты: обсерватория, администрация префектуры Осака (некоторые отделы), отель Sakishima Cosmo Tower (частично открыт для публики)

Построен в качестве центрального объекта проекта Технопорта Осака, направленного на развитие торговли в третичном секторе и частично финансируемого муниципалитетом Осаки. Он открылся как здание Всемирного торгового центра Осаки в 1995 году; однако не сумел привлечь арендаторов в период кризиса после и обанкротился. В 2010 году здание было приобретено администрацией префектуры Осака и используется как офисное здание.

7: Toranomon Hills Mori Tower, 255,5 м



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Местоположение: 1-23-1 Тораномон, Минато, Токио

Описание: завершено в 2014 году, 52 этажа над землёй и 5 подземных

Основные арендаторы: Andaz Tokyo (концепция отеля Hyatt), офисы, жилые помещения

8: Midtown Tower, 248,1 м



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Местоположение: 9-7-1 Акасака, р-н Минато, Токио

Описание: завершено в 2007 году, 54 надземных этажа

Основные арендаторы: Ритц-Карлтон, Токио; офисы

9: Midland Square, 247 м



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Местоположение: Мэйэки, район Накамура, Нагоя

Описание: завершено в 2006 году, 47 надземных этажей и 6 подземных

Основные объекты: Sky Promenade (обзорная площадка), офисы (в основном Toyota Nagoya), торговый центр

10: JR Central Towers (офисное здание), 245,1 м



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Местоположение: Мэйэки, район Накамура, Нагоя

Описание: построенный в 1999 году комплекс состоит из офисного здания (245,1 м, 51 этаж) и здания гостиницы (226 м, 53 этажа)

Основные объекты: отель Nagoya Marriott Associa, офисы, JR Nagoya Takashimaya (универмаг)

Эти башни-небоскрёбы стали первыми в районе небоскрёбов вокруг вокзала Нагоя

11: Токийское столичное правительственное здание № 1, 243,4 м



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Местоположение: 2-8-1 Нисисиндзюку, р-н Синдзюку, Токио

Описание: завершено в 1991 году, 48 надземных этажей и 3 подземных

Спроектированное архитектором Тангэ Кэндзо здание на момент постройки было самым высоким зданием в Японии

Здание пользуется популярностью как у японских, так и у зарубежных туристов, поскольку вход на обзорные площадки бесплатный, в отличие от других небоскрёбов. В ясные и холодные дни с декабря по февраль посетители могут увидеть гору Фудзи

12: Здание NTT Docomo Yoyogi, 239,9 м



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Местоположение: Сэндагая, р-н Сибуя, Токио

Описание: завершено в 2000 году, 27 надземных этажей и 3 подземных (на верхних этажах находится техническое оборудование, используемое для предоставления услуг сотовой связи)

Это частное коммерческое здание, поэтому оно закрыто для публики

Фотография к заголовку: Замок Нагоя на фоне района небоскрёбов в г. Нагоя (© Pixta)

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