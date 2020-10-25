Аспиранты в Японии ощущают падение доходов и другие проблемы в связи с коронавирусом

Аспиранты в Японии ощущают падение доходов и другие проблемы в связи с коронавирусомОбщество Наука
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Всеяпонская ассоциация учащихся аспирантуры ежегодно проводит анкетирование об исследованиях и условиях жизни аспирантов, чтобы определить реальные условия доходов от подработок и стипендий аспирантов. В 2020 году опрос проводили онлайн с июня по июль, были получены ответы от 600 человек из 118 вузов(*1).
Согласно отчёту, у 42,7% респондентов из-за эпидемии доходы снизились, а 10,4% лишились доходов, так что финансовые проблемы ощутило более 50% ответивших, при этом так ответили 47,9% мужчин и 60,9% женщин; среди аспирантов-японцев эти проблемы коснулись 50,0%, среди иностранных студентов – 77,6%.
На вопрос о месячной сумме дополнительного дохода, которая в связи с эпидемией им потребовалась бы для продолжения исследований и расходов на жизнь, 40,5% респондентов ответили, что им нужно более 100 000 йен. Только 26,4% ответили, что не нуждаются в дополнительном доходе, но выяснилось, что даже у тех, у кого доходы не изменились, выросли расходы.
47,2% респондентов ответили, что в связи с эпидемией потребовались непредвиденные срочные расходы, и в 26,3% случаев на сумму более 50 000 йен. Траты потребовались в связи с переходом на онлайн-занятия на улучшение оборудования для Wi-Fi и коммуникационной среды, а также на покупку книг и материалов в связи с тем, что библиотеки не работали.
Проблемы из-за невозможности в полной мере использовать университетские службы наибольшее влияние на исследования, по мнению респондентов, оказала невозможность использовать библиотечные материалы и книги (71,0%). Следующие по значимости проблемы – снижение возможностей для общения с научными руководителями и другими преподавателями (62,6%) и невозможность проведения исследований, в том числе полевых исследований (44,7%).
Влияние эпидемии на исследования из-за проблем с использованием университетских служб (допускается несколько ответов)
|(%)
|Не повлияла
|5,5
|Недоступны книги и материалы
|71
|Необходимость онлайн-устройств (компьютер, планшет, Wi-Fi роутер и т. д.)
|24,4
|Необходимость в улучшении коммуникационной среды (расходы на связь и т. п.)
|25,7
|Нельзя использовать исследовательское (лабораторное) оборудование
|38,7
|Невозможность проведения исследований (в т. ч. полевых)
|44,7
|Невозможность выехать за границу на учёбу или практику
|21,2
|Снижение возможностей для общения с научными руководителями и другими преподавателями
|62,6
|Невозможность выступать на конференциях
|41,6
|Обдумываю или планирую прервать обучение
|5,2
|Обдумываю или планирую прекратить обучение
|2,7
|Другое
|6,3
(Составлено по данным исследования Всеяпонской ассоциации учащихся аспирантуры 2020 г.)
Ответы на вопрос о влиянии эпидемии на исследования были разными в зависимости от вида аспирантуры – так, например, в докторантуре особенно отмечали невозможность выступать на научных конференциях и поехать за границу на учёбу или стажировку. Ассоциация аспирантов отмечает, что большее влияние на исследования ощущают учащиеся докторантуры, где требуются достижения, необходимые для признания аспиранта как будущего исследователя.
Фотография к заголовку: Fast & Slow / PIXTA
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(*1) ^ Среди респондентов было 57,2% мужчин и 39,5% женщин, 0,7% других и 2,7% не определили гендерную принадлежность; 21,0% – первый год магистратуры, 28,2% – второй год, 13,2% – первый год докторантуры, 13,7% – второй год, 13,5% – третий год.