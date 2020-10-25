Аспиранты в Японии ощущают падение доходов и другие проблемы в связи с коронавирусом

Вызванные эпидемией коронавируса изменения в экономике и социальном окружении оказывают серьёзное влияние на аспирантов, которые впоследствии будут определять будущее японской науки. Согласно результатам опроса, проведенного организацией аспирантов, более половины респондентов ощущают снижение или полную потерю доходов от подработок. Существуют также серьёзные проблемы и в области исследований – например, ограничения на использование библиотек и невозможность выезжать на полевые исследования.

Всеяпонская ассоциация учащихся аспирантуры ежегодно проводит анкетирование об исследованиях и условиях жизни аспирантов, чтобы определить реальные условия доходов от подработок и стипендий аспирантов. В 2020 году опрос проводили онлайн с июня по июль, были получены ответы от 600 человек из 118 вузов(*1).

Согласно отчёту, у 42,7% респондентов из-за эпидемии доходы снизились, а 10,4% лишились доходов, так что финансовые проблемы ощутило более 50% ответивших, при этом так ответили 47,9% мужчин и 60,9% женщин; среди аспирантов-японцев эти проблемы коснулись 50,0%, среди иностранных студентов – 77,6%.

На вопрос о месячной сумме дополнительного дохода, которая в связи с эпидемией им потребовалась бы для продолжения исследований и расходов на жизнь, 40,5% респондентов ответили, что им нужно более 100 000 йен. Только 26,4% ответили, что не нуждаются в дополнительном доходе, но выяснилось, что даже у тех, у кого доходы не изменились, выросли расходы.

47,2% респондентов ответили, что в связи с эпидемией потребовались непредвиденные срочные расходы, и в 26,3% случаев на сумму более 50 000 йен. Траты потребовались в связи с переходом на онлайн-занятия на улучшение оборудования для Wi-Fi и коммуникационной среды, а также на покупку книг и материалов в связи с тем, что библиотеки не работали.

Проблемы из-за невозможности в полной мере использовать университетские службы наибольшее влияние на исследования, по мнению респондентов, оказала невозможность использовать библиотечные материалы и книги (71,0%). Следующие по значимости проблемы – снижение возможностей для общения с научными руководителями и другими преподавателями (62,6%) и невозможность проведения исследований, в том числе полевых исследований (44,7%).

Влияние эпидемии на исследования из-за проблем с использованием университетских служб (допускается несколько ответов)

(%) Не повлияла 5,5 Недоступны книги и материалы 71 Необходимость онлайн-устройств (компьютер, планшет, Wi-Fi роутер и т. д.) 24,4 Необходимость в улучшении коммуникационной среды (расходы на связь и т. п.) 25,7 Нельзя использовать исследовательское (лабораторное) оборудование 38,7 Невозможность проведения исследований (в т. ч. полевых) 44,7 Невозможность выехать за границу на учёбу или практику 21,2 Снижение возможностей для общения с научными руководителями и другими преподавателями 62,6 Невозможность выступать на конференциях 41,6 Обдумываю или планирую прервать обучение 5,2 Обдумываю или планирую прекратить обучение 2,7 Другое 6,3

(Составлено по данным исследования Всеяпонской ассоциации учащихся аспирантуры 2020 г.)

Ответы на вопрос о влиянии эпидемии на исследования были разными в зависимости от вида аспирантуры – так, например, в докторантуре особенно отмечали невозможность выступать на научных конференциях и поехать за границу на учёбу или стажировку. Ассоциация аспирантов отмечает, что большее влияние на исследования ощущают учащиеся докторантуры, где требуются достижения, необходимые для признания аспиранта как будущего исследователя.

Фотография к заголовку: Fast & Slow / PIXTA

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