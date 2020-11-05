Крупнейшие города Японии в административной системе страны как «города, определённые указами правительства»Общество Политика
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«Города, определённые указами правительства» – это города, учреждённые постановлениями правительства на основании Закона о местной автономии и обладающие большими полномочиями в области городского планирования, защиты детей, образования и т. д., чем муниципалитеты обычных городов и посёлков. Некоторые такие городские образования имеют больше влияния и авторитета, чем префектуры. До определённого времени стандартным требованием для учреждения такого города было население не менее миллиона человек, то есть в эту категорию входят крупнейшие города Японии.
При введении этой системы было учреждено пять городов с таким статусом – Йокогама, Нагоя, Киото, Осака и Кобе, города с высокой концентрацией населения, где процветали торговля и промышленность. Впоследствии к ним добавили Китакюсю, Саппоро, Кавасаки и Фукуоку.
Считая необходимым условием децентрализации укрепление административной базы местных органов власти путём расширения их масштабов, в 1999 году правительство приняло Специальный закон о муниципальных слияниях. Для содействия интеграции местных органов власти использовалась финансовая стимуляция и другие способы, требования к размерам городов были смягчены, и в разряд «городов, определённых указами правительства» стали переводить муниципалитеты, население которых в результате слияний достигает уровня в 700 000 человек и более. В таблице семь городов ниже Сидзуока являются городами, определёнными особыми указами правительства, и теперь их число увеличилось до 20.
Список городов, определённых указами правительства
|Город
|Дата учреждения
|Население (чел.)
|1
|Осака
|1.09.1956
|2 691 185
|2
|Нагоя
|2 295 638
|3
|Киото
|1 475 183
|4
|Йокогама
|3 724 844
|5
|Кобе
|1 537 272
|6
|Китакюсю
|1.04.1963
|961 286
|7
|Саппоро
|1.04.1972
|1 952 356
|8
|Кавасаки
|1 475 213
|9
|Фукуока
|1 538 681
|10
|Хиросима
|1.04.1980
|1 194 034
|11
|Сендай
|1.04.1989
|1 082 159
|12
|Тиба
|1.04.1992
|971 882
|13
|Сайтама
|1.04.2003
|1 263 979
|14
|Сидзуока
|1.04.2005
|704 989
|15
|Сакаи
|1.04.2006
|839 310
|16
|Ниигата
|1.04.2007
|810 157
|17
|Хамамацу
|797 980
|18
|Окаяма
|1.04.2009
|719 474
|19
|Сагамихара
|1.04.2010
|720 780
|20
|Кумамото
|1.04.2012
|740 822
Население городов указано по данным переписи 2015 года; цветом выделены города с населением более 1 миллиона человек
Согласно переписи 2015 года, общая численность населения 20 «городов, определённых указами правительства» составляла 27,5 миллиона человек, то есть в таких городах живёт более 20% населения Японии. К слову, среди 23 специальных районов Токио в районе Сэтагая проживает 903 346 человек, в районе Нэрима – 721 722 человека, а в районе Ота – 717 082 человека, что сопоставимо с населением «городов, определённых указами правительства».
Фотография к заголовку: PIXTA