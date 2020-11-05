Крупнейшие города Японии в административной системе страны как «города, определённые указами правительства»

В ходе второго голосования жителей по вопросу упразднения города Осака и формирования на его территории четырёх специальных районов по аналогии с Токио противников реформы оказалось больше, и Осака пока продолжит своё существование в качестве «города, определённого указом правительства». Здесь мы расскажем об этом разряде японских городов.

«Города, определённые указами правительства» – это города, учреждённые постановлениями правительства на основании Закона о местной автономии и обладающие большими полномочиями в области городского планирования, защиты детей, образования и т. д., чем муниципалитеты обычных городов и посёлков. Некоторые такие городские образования имеют больше влияния и авторитета, чем префектуры. До определённого времени стандартным требованием для учреждения такого города было население не менее миллиона человек, то есть в эту категорию входят крупнейшие города Японии.

При введении этой системы было учреждено пять городов с таким статусом – Йокогама, Нагоя, Киото, Осака и Кобе, города с высокой концентрацией населения, где процветали торговля и промышленность. Впоследствии к ним добавили Китакюсю, Саппоро, Кавасаки и Фукуоку.

Считая необходимым условием децентрализации укрепление административной базы местных органов власти путём расширения их масштабов, в 1999 году правительство приняло Специальный закон о муниципальных слияниях. Для содействия интеграции местных органов власти использовалась финансовая стимуляция и другие способы, требования к размерам городов были смягчены, и в разряд «городов, определённых указами правительства» стали переводить муниципалитеты, население которых в результате слияний достигает уровня в 700 000 человек и более. В таблице семь городов ниже Сидзуока являются городами, определёнными особыми указами правительства, и теперь их число увеличилось до 20.

Список городов, определённых указами правительства

Город Дата учреждения Население (чел.) 1 Осака 1.09.1956 2 691 185 2 Нагоя 2 295 638 3 Киото 1 475 183 4 Йокогама 3 724 844 5 Кобе 1 537 272 6 Китакюсю 1.04.1963 961 286 7 Саппоро 1.04.1972 1 952 356 8 Кавасаки 1 475 213 9 Фукуока 1 538 681 10 Хиросима 1.04.1980 1 194 034 11 Сендай 1.04.1989 1 082 159 12 Тиба 1.04.1992 971 882 13 Сайтама 1.04.2003 1 263 979 14 Сидзуока 1.04.2005 704 989 15 Сакаи 1.04.2006 839 310 16 Ниигата 1.04.2007 810 157 17 Хамамацу 797 980 18 Окаяма 1.04.2009 719 474 19 Сагамихара 1.04.2010 720 780 20 Кумамото 1.04.2012 740 822

Население городов указано по данным переписи 2015 года; цветом выделены города с населением более 1 миллиона человек

Согласно переписи 2015 года, общая численность населения 20 «городов, определённых указами правительства» составляла 27,5 миллиона человек, то есть в таких городах живёт более 20% населения Японии. К слову, среди 23 специальных районов Токио в районе Сэтагая проживает 903 346 человек, в районе Нэрима – 721 722 человека, а в районе Ота – 717 082 человека, что сопоставимо с населением «городов, определённых указами правительства».

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