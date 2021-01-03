В 2021 году в Японии 3696 компаний отметят своё 100-летие

В 2021 году в Японии 3696 компаний отметят своё 100-летиеЭкономика Общество
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Компанию «Тэрумо», которая известна в Японии своими бытовыми термометрами, в 1921 году для производства термометров внутри страны основали врачи во главе с Китадзато Сибасабуро, тогда она называлась «Акасэн кэнъонки». С тех пор она играет важную роль в японской медицине – например, первой начала продавать одноразовые шприцы и пакеты для крови в Японии, занялась улучшением среды в операционных и больничных палатах, а в 2020 году она привлекла внимание как производитель и поставщик аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, «искусственных лёгких», которые используются для лечения больных COVID-19 с тяжёлыми симптомами. В 2021 году компания отметит свое 100-летие.
Согласно статистике исследовательской компании «Токё сёко рисати», в Японии 3696 компаний отметят свое 100-летие в 2021 году. Помимо «Тэрумо», 100-летний юбилей отметят и такие предприятия, как «Мицубиси дэнки», «Комацу», превый потребительский кооператив в Японии «Коопу Кобэ», супермаркеты «Идзумия», производитель частей велосипедов «Симано», производитель автомобильных частей «Топи когё» и другие.
Чтобы представить время 100 лет назад, стоит вспомнить, что в 1921 году исполнилось три года с момента окончания Первой мировой войны (1914-1918), а до разрушившего Токио Великого землетрясения Канто 1923 года оставалось два года. Появившиеся в это непростое время компании сумели выжить на протяжении сотни лет, доказав свою общественную пользу.
Отмечающие в 2021 году столетний юбилей крупные компании
|«Мицубиси дэнки»
|Р-н Тиёда, Токио
|Производство бытовой электротехники
|«Комацу»
|Р-н Минато, Токио
|Производство строительной техники
|«Тэрумо»
|Р-н Сибуя, Токио
|Производство медицинского оборудования
|«Коопу Кобэ»
|Г. Кобе
|Кооператив
|«Идзумия»
|Г. Осака
|Розничная продажа продовольственных товаров (супермаркеты)
|«Симано»
|Г. Сакаи преф. Осака
|Производство велосипедов и велосипедных запчастей
|«Топи когё»
|Р-н Синагава, Токио
|Производство автозапчастей
|«Какуясу гурупу»
|Р-н Кита, Токио
|Оптовая и розничная продажа алкогольных напитков
|«Оцука сэйяку кодзё»
|Г. Наруто преф. Токусима
|Производство фармацевтических препаратов и т. п.
Создано на основе материалов исследовательской компании «Токё сёко рисати»
Фотография к заголовку: Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственное лёгкое) компании «Тэрумо»