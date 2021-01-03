В 2021 году в Японии 3696 компаний отметят своё 100-летие

Компания «Тэрумо», которая поставляет «искусственные лёгкие» для лечения страдающих коронавирусным заболеванием тяжелобольных, была создана 100 лет назад для того, чтобы наладить в стране производство своих термометров.

Компанию «Тэрумо», которая известна в Японии своими бытовыми термометрами, в 1921 году для производства термометров внутри страны основали врачи во главе с Китадзато Сибасабуро, тогда она называлась «Акасэн кэнъонки». С тех пор она играет важную роль в японской медицине – например, первой начала продавать одноразовые шприцы и пакеты для крови в Японии, занялась улучшением среды в операционных и больничных палатах, а в 2020 году она привлекла внимание как производитель и поставщик аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, «искусственных лёгких», которые используются для лечения больных COVID-19 с тяжёлыми симптомами. В 2021 году компания отметит свое 100-летие.

Согласно статистике исследовательской компании «Токё сёко рисати», в Японии 3696 компаний отметят свое 100-летие в 2021 году. Помимо «Тэрумо», 100-летний юбилей отметят и такие предприятия, как «Мицубиси дэнки», «Комацу», превый потребительский кооператив в Японии «Коопу Кобэ», супермаркеты «Идзумия», производитель частей велосипедов «Симано», производитель автомобильных частей «Топи когё» и другие.

Чтобы представить время 100 лет назад, стоит вспомнить, что в 1921 году исполнилось три года с момента окончания Первой мировой войны (1914-1918), а до разрушившего Токио Великого землетрясения Канто 1923 года оставалось два года. Появившиеся в это непростое время компании сумели выжить на протяжении сотни лет, доказав свою общественную пользу.

Отмечающие в 2021 году столетний юбилей крупные компании

«Мицубиси дэнки» Р-н Тиёда, Токио Производство бытовой электротехники «Комацу» Р-н Минато, Токио Производство строительной техники «Тэрумо» Р-н Сибуя, Токио Производство медицинского оборудования «Коопу Кобэ» Г. Кобе Кооператив «Идзумия» Г. Осака Розничная продажа продовольственных товаров (супермаркеты) «Симано» Г. Сакаи преф. Осака Производство велосипедов и велосипедных запчастей «Топи когё» Р-н Синагава, Токио Производство автозапчастей «Какуясу гурупу» Р-н Кита, Токио Оптовая и розничная продажа алкогольных напитков «Оцука сэйяку кодзё» Г. Наруто преф. Токусима Производство фармацевтических препаратов и т. п.

Создано на основе материалов исследовательской компании «Токё сёко рисати»

Фотография к заголовку: Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственное лёгкое) компании «Тэрумо»

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