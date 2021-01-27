Влияние эпидемии на продажи различных товаров: нужна ли помада, если носить маску?

Весной 2020 года с полок магазинов исчезли маски и дезинфицирующие средства, быстро разобрали туалетную бумагу. С другой стороны, продажи косметики заметно снизились – если маска всё равно закрывает лицо, нужно ли краситься так тщательно?

Японская компания по исследованию рынка Intage составила рейтинг продуктов, продажи которых упали сильнее всего в 2020 году. Возглавила список губная помада – спрос упал из-за широкого использования масок, а на втором месте оказались медицинские средства от укачивания в транспорте, поскольку люди стали меньше пользоваться транспортом. Третье место заняли кардиотонические препараты, популярные среди покупателей из Китая, приезжающих в Японию, – в 2020 году их продажи упали из-за отсутствия туристов. Таблица ниже показывает продажи различных товаров по сравнению с 2019 годом.

Место Товар (продажи) Место Товар (продажи) 1 Помада (44%) 11 Жевательная резинка (82%) 2 Средства от укачивания (54%) 12 Раствор для контактных линз (83%) 3 Кардиотонические препараты (63%) 13 Лекарства от синусита (83%) 4 Румяна (66%) 14 Энергетические «мини-напитки» (85%) 5 Тональные кремы (68%) 15 Молочный лосьон (85%) 6 Основа под макияж (72%) 16 Фруктовые напитки (87%) 7 Тональная крем-пудра (79%) 17 Маски для лица (87%) 8 Лекарства от кашля (79%) 18 Дезодоранты (88%) 9 Лекарства от простуды (79%) 19 Спортивные напитки (88%) 10 Добавки с витамином B₁ (81%) 20 Макияж для глаз (88%)

Составлено Nippon.com на основе данных Intage Shiru Gallery

Компания Intage собрала данные о продажах повседневных потребительских товаров, включая продукты питания, напитки и товары повседневной жизни, за период с января по октябрь 2020 года на основе данных о розничных продажах примерно из 4000 магазинов по всей Японии.

Хуже всего дела обстояли дела с губной помадой: продажи упали более чем наполовину, составив всего 44% от объёмов предыдущего года. Производители попытались решить эту проблему, разработав новые продукты, такие как помада, которая не размазывается по маске.

Помимо губной помады, в десятку лидеров по падению продаж вошли ещё четыре косметических продукта: румяна, тональный крем, основа под макияж и тональная крем-пудра. Поскольку после объявления чрезвычайного положения в апреле 2020 года и призыва к работе из дома люди стали меньше выходить на улицу, макияжу уделяют меньше внимания.

Однако, хотя маски закрывают половину лица, глаза всё же видны, поэтому продажи макияжа для глаз снизились не настолько сильно.

Компания Intage собрала данные и для продуктов, которые хорошо продавались в 2020 году – наибольший рост продаж показали маски (рост на 325% по сравнению с предыдущим годом), за ними следуют дезинфицирующие средства (рост на 202%), термометры (149%), жидкости для полоскания рта (120%) и влажные салфетки (79%). Неудивительно, что во время пандемии COVID-19 феноменальный рост продемонстрировали товары, связанные с гигиеной.

Фотография к заголовку: PIXTA

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