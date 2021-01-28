В этом году изгонять демонов будем раньше обычного – сэцубун, праздник смены сезонов, отмечают 2 февраля

Появление праздника смены сезонов сэцубун объясняют по-разному, но в основном считается, что он зародился в период Хэйан (794-1192) как ритуал, призванный избавить от морового поветрия. Сейчас, через 1000 лет, вновь свирепствует эпидемия, и мы снова надеемся на скорейшее преодоление болезни. В этом году сэцубун отмечают 2 февраля, на день раньше обычного. Не забудьте изгнать демонов!

Наступает 3 февраля, и дети с нетерпением ждут наступления вечера, когда они будут разбрасывать бобы, выкрикивая: «Черти – вон, счастье – в дом!» (Они ва сото, фуку ва ути!) – именно такое представление о празднике сэцубун с детства сложилось у множества жителей Японии, и он ассоциируется именно с 3 февраля.

Однако в 2021 году праздник приходится на 2 февраля, днём раньше, чем обычно. Почему же?

Сэцубун, как и говорят иероглифы этого слова 節 (сэцу, «время года») и 分 (бун, «разделять»), это день, разделяющий времена года. Первоначально это слово относилось к дню, предшествующему наступлению весны, лета, осени и зимы (всего выделяли 24 сезона солнечного календаря), но особое значение приобрёл день, знаменующий приход весны и начало года, и словом сэцубун стали называть именно этот день.

Национальная астрономическая обсерватория Японии на основе взаимного расположения Земли и Солнца ежегодно рассчитывает и публикует время наступления каждого из 24 сезонов солнечного календаря. «День прихода весны» риссюн часто приходится на 4 февраля, но, согласно «Руководству по составлению календаря на 2021 год», весенний сезон в этом году наступает всего на одну минуту раньше, в 23:59 3 февраля. По этой причине сэцубун, день, предшествующий дню наступления весны, также наступает на день раньше, 2 февраля.

Поскольку Земля обращается вокруг Солнца за 365,242189 дней, в календаре, состоящем из 365 дней, недостаёт примерно шести часов. Эту разницу исправляют каждые четыре года, добавляя день в високосный год, но некоторая разница всё же остаётся, из-за чего «начало весны» в некоторые годы приходится на 3 или 5 февраля, соответственно меняется и дата предшествующего ему дня.

Впервые за 37 лет с 4 февраля 1984 года Сэцубун будет проводиться не 3 февраля, а дата 2 февраля вообще впервые за 124 года со 2 февраля 1897 года. Однако с этого года Сэцубун некоторое время будут отмечать 2 февраля каждые 4 года, а в 2057 и 2058 годах даже два года подряд.

Годы, когда Сэцубун отмечают не 3 февраля

1897 2 февраля 1984 4 февраля С 2021 по 2057 год каждые 4 года 2 февраля 2058 2 февраля

В эти дни не следует забывать о мерах по предотвращению инфекции – использовать маски, дезинфицировать, соблюдать социальную дистанцию – и мы проведём Сэцубун в надежде на скорейшее преодоление эпидемии. Не забудьте, в этом году Сэцубун – 2 февраля!

Фотография к заголовку: PIXTA

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