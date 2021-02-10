1,32 миллиона богатых и сверхбогатых семей с активами в 100 миллионов йен и более: исследование Института Номура за 2019 год

Согласно обзору внутренних финансовых активов 2019 года, проведенному Исследовательским институтом Номура, в Японии насчитывалось 1 327 000 «сверхбогатых» (с чистыми финансовыми активами в 500 миллионов йен или более) и «богатых» (100-500 миллионов йен) домохозяйств. Это рекордный показатель с 2005 года, на 60 000 превышающий рекорд предыдущего исследования в 1 267 000 домохозяйств в 2017 году.

В обследовании все домохозяйства классифицируются по пяти категориям на основе чистых финансовых активов, которые представляют собой общую сумму финансовых активов, находящихся в распоряжении домохозяйства, – сбережения, акции, облигации, инвестиционные вклады, пенсионное страхование, за вычетом финансовых обязательств.

Исследование выявило, что 87 000 домохозяйств в стране являются «сверхбогатыми», 1,24 миллиона – «богатыми» и 3 418 000 – «квази-богатыми» с чистыми финансовыми активами в 50-99 миллионов йен. Число домохозяйств с активами выше средних (30-49 млн йен) составило 7,121 млн, и насчитывалось 42 157 000 домашних хозяйств основной части, с активами менее 30 млн йен.

Общие активы по каждой группе составляют 97 трлн йен у сверхбогатых, 236 трлн йен у богатых, 255 трлн йен у «квази-богатых», 310 трлн йен для домохозяйств с активами выше средних и 656 трлн йен у основной части домохозяйств.

Число богатых и сверхбогатых домохозяйств и общая сумма их активов постоянно росли с 2013 года, после начала экономической политики администрации Абэ, получившей название «абэномика». Причины этого заключаются в том, что за этот период цены на активы, такие как акции, выросли, и некоторые из «квази-богатых», управляющих активами и инвестирующих, стали богатыми, а некоторые из богатых стали сверхбогатыми, перейдя в следующую категорию. Однако в 2020 году многие экономические показатели ухудшились из-за коронавируса, и это может сказаться на количестве домохозяйств в разных категориях, как и на сумме их активов.

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