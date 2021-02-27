Средняя сумма сбережений у людей в возрасте от 20 до 29 лет составляет 720 000 йен, не имеет сбережений менее 20%: данные исследования

Результаты опроса об отношении к деньгам у людей 20-29 лет показывают, что в 2020 году средняя сумма сбережений у них увеличилась на 190 000 йен по сравнению со временем предыдущего опроса (декабрь 2019 г.) и составила 720 000 йен, а особенно выросла у состоящих в браке людей – с 700 000 йен до 1,26 млн йен. Можно заметить, что усилилась тенденция к экономии денег усилилась, в то время как из-за эпидемии уменьшились возможности дохода и потребления.

Опрос компании SMBC Consumer Finance проводился с 6 ноября 2020 года в течение четырёх дней, релевантные ответы были получены от 1000 мужчин и женщин в возрасте от двадцати до двадцати девяти лет. Предыдущий опрос проводился в декабре года, до кризиса коронавируса.

На вопрос о размере сбережений на данный момент чаще всего отвечали «500 000 йен и менее» (40,8%). Не оказалось сбережений у 18,2%, от 500 000 йен до 1 миллиона йен накоплено у 14,1%, от 1 до 2 млн йен – у 10,2%, от 2 до 3 миллионов йен имелось у 6,6% опрошенных. У не состоящих в браке людей средняя сумма накоплений составила 610 000 йен, увеличившись на 140 000 йен по сравнению с 470 000 йен годом ранее.

На вопрос о ежемесячной сумме расходов на мелкие нужды (карманные деньги, которые можно использовать свободно) чаще всего отвечали «До 10 000 йен» (29,2%). Далее шли ответы «От 10 000 до 20 000 йен» (18,6%), «От 20 000 до 30 000 йен» (15,2%), «От 40 000 до 50 000 йен» (13,0%). «0 йен» ответило 10,2% респондентов. Средняя сумма увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 638 йен до 29 398 йен.

Был также и вопрос о том, какую сумму накоплений люди в этом возрасте считают достаточной на момент выхода на пенсию. Наиболее распространённым был ответ «От 5 до 10 миллионов йен» (21,5%), за ним следовали «От 10 до 20 миллионов йен» (20% ) и «До 5 миллионов йен» (17,4%), «От 20 до 30 миллионов йен» (12,1%). Средняя сумма составила 18,84 миллиона йен, что значительно меньше 25,06 миллиона йен в результатах опроса 2019 года.

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