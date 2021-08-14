Японские дети учатся и во время каникул: более 90% школьников занимаются математикой и пишут иероглифы

Наверное, учиться летом несложно, занимаясь понемногу каждый день, но если отложить все летние задания на последний день каникул, это может стать проблемой…

Корпорация «Бэнэссэ» провела опрос мнения о летних каникулах среди учащихся 3-6 классов, проходящих заочный «Курс синкэндзэми для начальной школы» этой компании. Ответило 8195 человек.

На вопрос, какого рода домашние задания они делают на летних каникулах, 94% респондентов ответили «Математические задачи, вычисления» и «Вопросы по родному языку – иероглифы и т. п.». Похоже, что большинство учеников начальной школы по всей Японии не отдыхают от базового обучения даже во время летних каникул.

27% респондентов самыми трудными из летних заданий назвали сочинения о прочитанных книгах. «Исследование на вольную тему, ремесло» среди сложных заняло второе место, но одновременно задания такого типа почти 40% ответивших назвали самыми интересными – те, для кого это было сложным, отвечали, что им трудно обдумывать и выбирать тему, а те, кто назвал этот тип заданий самым интересным, говорили, что им было интересно самим свободно работать над тем, что им самим нравится. Возможно, такие различия вызваны разницей в восприятии «свободы».

Чего же с нетерпением ждут во время летних каникул японские школьники? Ответы давали в свободной форме, и при поиске в них чаще всего встречалось слово «друзья» (в 1028 ответах). Летом, когда у детей много свободного времени, они хотели с друзьями играть, устраивать совместные ночёвки.

С началом летних каникул на Японию накатилась пятая волна нового коронавируса, и количество инфицированных быстро растет. Это обусловит некоторые ограничения, но будем надеяться, что школьники всё же смогут как следует развлечься и отдохнуть.

Фотография к заголовку: PIXTA

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