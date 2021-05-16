Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут? Данные опроса 2021 года

Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут? Данные опроса 2021 годаОбщество
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Компания «Курарэ», которая производит искусственную кожу для школьных ранцев, с 1999 года проводит опрос детей, которые поступили в начальную школу в апреле, и их родителей. Получены релевантные ответы от 2000 детей мужского и женского пола и 4000 родителей. На третьем месте у мальчиков – пожарные и спасатели (7,6%), далее идут водители и машинисты (7,4%), озвучивание персонажей аниме (6,7%) и исследователи (5,1%). На втором месте у девочек – артистки, певцы и модели (6,4%), далее медсёстры (6,2%), флористы (5,8%) и работницы магазина мороженого (5,6%).
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники
|2021
|2001 (20 лет назад)
|1
|Офицер полиции
|Спортсмен
|2
|Спортсмен
|Офицер полиции
|3
|Пожарные или спасательные силы
|Водитель или машинист
|4
|Водитель или машинист
|Плотник или ремесленник
|5
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
|Пожарные или спасательные силы
|6
|Исследователь
|Частный предприниматель
|7
|Врач
|Кондитер или пекарь
|8
|Ютьюбер
|Магазин игрушек
|9
|Кондитерская или пекарня
|Пилот
|10
|Частный предприниматель
|ТВ / Озвучивание аниме-персонажей
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы
|2021
|2001 (20 лет назад)
|1
|Кондитер или пекарь
|Кондитер или пекарь
|2
|Артистка, певица, модель
|Флорист
|3
|Медсестра
|Медсестра
|4
|Флорист
|Няня
|5
|Магазин мороженого
|Врач
|6
|Офицер полиции
|Артистка, певица, модель
|7
|Доктор
|Частный предприниматель
|8
|Учитель
|Учитель музыки
|9
|Парикмахер
|Учитель
|10
|Няня
|Парикмахер
Источник: «Курарэ»
Этот год отличается тем, что в связи с ростом популярности YouTube как среди мужчин, так и среди женщин, профессиональное создание видеороликов для этой платформы впервые вошло в первую двадцатку у девочек. У мальчиков эта профессия с 10-го места в прошлом году поднялась на 7-е место, её назвало 0,9% девочек и 3,4% мальчиков.
Какие профессии хотят для своих детей их родители? Для мальчиков на первом месте государственные служащие (25,3%), за ними следовали офисные работники (10,3%), врачи (6,1%) и инженеры (5,4%). У девочек лидировала профессия медсестры (17,3%), за ней идут госслужащие (13,9%) и врачи (7,2%) – похоже, у родителей важным фактором является стабильность работы.
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников
|2021 г.
|2001 (20 лет назад)
|1
|Госслужащий
|Госслужащий
|2
|Офисный работник
|Спортсмен
|3
|Врач
|Врач
|4
|Инженер
|Офисный работник
|5
|Спортсмен
|Плотник или ремесленник
|6
|Исследователь
|Инженер
|7
|Офицер полиции
|Пилот
|8
|Сфера здравоохранения
|Учитель
|9
|Пожарные или спасательные силы
|Частный предприниматель
|10
|Фармацевт
|Исследователь
Источник: «Курарэ»
Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц
|2021
|2001 (20 лет назад)
|1
|Медсестра
|Медсестра
|2
|Госслужащая
|Няня
|3
|Врач
|Госслужащая
|4
|Фармацевт
|Врач
|5
|Сфера здравоохранения
|Учитель
|6
|Офисная работница
|Фармацевт
|7
|Кондитер или пекарь
|Парикмахер
|8
|Учитель
|Офисная работница
|9
|Няня
|Стюардесса
|10
|Профессия, требующая специальных знаний
|Учитель музыки
Источник: «Курарэ»
Фотография к заголовку: PIXTA
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