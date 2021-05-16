Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут? Данные опроса 2021 года

Согласно опросу 2021 года о том, кем в будущем хотели бы стать нынешние первоклассники, у мальчиков профессия полицейского (17,2%) впервые с момента начала проведения таких опросов в 1999 году заняла первое место, и в первый раз профессия спортсмена (13%) уступила первенство. У девочек 23-й год подряд лидирует ремесло кондитера.

Компания «Курарэ», которая производит искусственную кожу для школьных ранцев, с 1999 года проводит опрос детей, которые поступили в начальную школу в апреле, и их родителей. Получены релевантные ответы от 2000 детей мужского и женского пола и 4000 родителей. На третьем месте у мальчиков – пожарные и спасатели (7,6%), далее идут водители и машинисты (7,4%), озвучивание персонажей аниме (6,7%) и исследователи (5,1%). На втором месте у девочек – артистки, певцы и модели (6,4%), далее медсёстры (6,2%), флористы (5,8%) и работницы магазина мороженого (5,6%).

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники

2021 2001 (20 лет назад) 1 Офицер полиции Спортсмен 2 Спортсмен Офицер полиции 3 Пожарные или спасательные силы Водитель или машинист 4 Водитель или машинист Плотник или ремесленник 5 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Пожарные или спасательные силы 6 Исследователь Частный предприниматель 7 Врач Кондитер или пекарь 8 Ютьюбер Магазин игрушек 9 Кондитерская или пекарня Пилот 10 Частный предприниматель ТВ / Озвучивание аниме-персонажей

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы

2021 2001 (20 лет назад) 1 Кондитер или пекарь Кондитер или пекарь 2 Артистка, певица, модель Флорист 3 Медсестра Медсестра 4 Флорист Няня 5 Магазин мороженого Врач 6 Офицер полиции Артистка, певица, модель 7 Доктор Частный предприниматель 8 Учитель Учитель музыки 9 Парикмахер Учитель 10 Няня Парикмахер

Источник: «Курарэ»

Этот год отличается тем, что в связи с ростом популярности YouTube как среди мужчин, так и среди женщин, профессиональное создание видеороликов для этой платформы впервые вошло в первую двадцатку у девочек. У мальчиков эта профессия с 10-го места в прошлом году поднялась на 7-е место, её назвало 0,9% девочек и 3,4% мальчиков.

Какие профессии хотят для своих детей их родители? Для мальчиков на первом месте государственные служащие (25,3%), за ними следовали офисные работники (10,3%), врачи (6,1%) и инженеры (5,4%). У девочек лидировала профессия медсестры (17,3%), за ней идут госслужащие (13,9%) и врачи (7,2%) – похоже, у родителей важным фактором является стабильность работы.

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников

2021 г. 2001 (20 лет назад) 1 Госслужащий Госслужащий 2 Офисный работник Спортсмен 3 Врач Врач 4 Инженер Офисный работник 5 Спортсмен Плотник или ремесленник 6 Исследователь Инженер 7 Офицер полиции Пилот 8 Сфера здравоохранения Учитель 9 Пожарные или спасательные силы Частный предприниматель 10 Фармацевт Исследователь

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц

2021 2001 (20 лет назад) 1 Медсестра Медсестра 2 Госслужащая Няня 3 Врач Госслужащая 4 Фармацевт Врач 5 Сфера здравоохранения Учитель 6 Офисная работница Фармацевт 7 Кондитер или пекарь Парикмахер 8 Учитель Офисная работница 9 Няня Стюардесса 10 Профессия, требующая специальных знаний Учитель музыки

Источник: «Курарэ»

Фотография к заголовку: PIXTA

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