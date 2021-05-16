Кем хотят стать японские первоклассники, когда вырастут? Данные опроса 2021 года

Общество

Согласно опросу 2021 года о том, кем в будущем хотели бы стать нынешние первоклассники, у мальчиков профессия полицейского (17,2%) впервые с момента начала проведения таких опросов в 1999 году заняла первое место, и в первый раз профессия спортсмена (13%) уступила первенство. У девочек 23-й год подряд лидирует ремесло кондитера.
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Компания «Курарэ», которая производит искусственную кожу для школьных ранцев, с 1999 года проводит опрос детей, которые поступили в начальную школу в апреле, и их родителей. Получены релевантные ответы от 2000 детей мужского и женского пола и 4000 родителей. На третьем месте у мальчиков – пожарные и спасатели (7,6%), далее идут водители и машинисты (7,4%), озвучивание персонажей аниме (6,7%) и исследователи (5,1%). На втором месте у девочек – артистки, певцы и модели (6,4%), далее медсёстры (6,2%), флористы (5,8%) и работницы магазина мороженого (5,6%).

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассники

2021 2001 (20 лет назад)
1 Офицер полиции Спортсмен
2 Спортсмен Офицер полиции
3 Пожарные или спасательные силы Водитель или машинист
4 Водитель или машинист Плотник или ремесленник
5 ТВ / Озвучивание аниме-персонажей Пожарные или спасательные силы
6 Исследователь Частный предприниматель
7 Врач Кондитер или пекарь
8 Ютьюбер Магазин игрушек
9 Кондитерская или пекарня Пилот
10 Частный предприниматель ТВ / Озвучивание аниме-персонажей

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотят получить в будущем первоклассницы

2021 2001 (20 лет назад)
1 Кондитер или пекарь Кондитер или пекарь
2 Артистка, певица, модель Флорист
3 Медсестра Медсестра
4 Флорист Няня
5 Магазин мороженого Врач
6 Офицер полиции Артистка, певица, модель
7 Доктор Частный предприниматель
8 Учитель Учитель музыки
9 Парикмахер Учитель
10 Няня Парикмахер

Источник: «Курарэ»

Этот год отличается тем, что в связи с ростом популярности YouTube как среди мужчин, так и среди женщин, профессиональное создание видеороликов для этой платформы впервые вошло в первую двадцатку у девочек. У мальчиков эта профессия с 10-го места в прошлом году поднялась на 7-е место, её назвало 0,9% девочек и 3,4% мальчиков.

Какие профессии хотят для своих детей их родители? Для мальчиков на первом месте государственные служащие (25,3%), за ними следовали офисные работники (10,3%), врачи (6,1%) и инженеры (5,4%). У девочек лидировала профессия медсестры (17,3%), за ней идут госслужащие (13,9%) и врачи (7,2%) – похоже, у родителей важным фактором является стабильность работы.

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассников

2021 г. 2001 (20 лет назад)
1 Госслужащий Госслужащий
2 Офисный работник Спортсмен
3 Врач Врач
4 Инженер Офисный работник
5 Спортсмен Плотник или ремесленник
6 Исследователь Инженер
7 Офицер полиции Пилот
8 Сфера здравоохранения Учитель
9 Пожарные или спасательные силы Частный предприниматель
10 Фармацевт Исследователь

Источник: «Курарэ»

Первая десятка профессий, которые хотели бы для своих детей родители первоклассниц

2021 2001 (20 лет назад)
1 Медсестра Медсестра
2 Госслужащая Няня
3 Врач Госслужащая
4 Фармацевт Врач
5 Сфера здравоохранения Учитель
6 Офисная работница Фармацевт
7 Кондитер или пекарь Парикмахер
8 Учитель Офисная работница
9 Няня Стюардесса
10 Профессия, требующая специальных знаний Учитель музыки

Источник: «Курарэ» 

Фотография к заголовку: PIXTA

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