Несчастные случаи летом 2021 года в Японии: меньше на воде, больше в горах

Из-за распространения нового коронавируса число отдыхающих этим летом было невелико. По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество несчастных случаев на воде, но в горах пострадало больше людей, чем в предыдущем году.

По данным Национального полицейского управления Японии, с июля по август 2021 года в стране произошёл 451 несчастный случай на воде, что на 53 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество людей, вовлечённых в такие несчастные случаи, уменьшилось на 51 до 565 человек. Из них 212 погибли или пропали без вести, на 50 меньше, чем в предыдущем году, среди них 16 детей средних классов школы и младше. Как количество случаев, так и число потерпевших оказалось самым низким за последние пять лет. Вероятно, это связано с тем, что люди воздерживались от отдыха на море и реках из-за быстрого распространения инфекции летом в этом году.

Из пострадавших в несчастных случаях на воде на море пострадало 295 человек (на 34 меньше, чем в предыдущем году), на реках – 203 (на 18 меньше). По типам деятельности, во время водных развлечений пострадало 142 человека (на 6 меньше), во время плавания – 86 человек (на 3 меньше), на рыбалке – 80 (на 50 меньше). Погибло или пропало без вести 94 человека на море (на 20 меньше) и 87 человек – на реках (на 25 меньше). На морских пляжах, которые были закрыты из-за коронавируса, пострадало 52 человека, из них погибло или пропало без вести 13 человек.

Больше всего несчастных случаев было в префектуре Сидзуока (35), Хоккайдо и Окинава (22 в каждой из префектур), Ибараки (21) и Токио (19.

Одновременно количество несчастных случаев в горах с июля по август этого года, согласно данным Национального полицейского агентства, увеличилось на 63 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 533. Число пострадавших увеличилось на 56 до 597, из них 46 погибли или пропали без вести, на 1 человека меньше, чем в предыдущем году. В последние пять лет снижалось количество случаев и пострадавших, но в этом году оно несколько возросло.

В прошлом году горные тропы и многие горные убежища были закрыты, но в этом году многие горы вновь были открыты для восхождений, а конец сезона дождей наступил раньше обычного, с чем и может быть связан рост несчастных случаев.

По типам несчастных случаев среди пострадавших было больше всего потерявших дорогу (179 человек), упавших на склонах (121) и упавших с высоты (99). Больше всего пострадавших было в возрасте 50-59 и 60-69 лет (по 123 человека), за ними следует возрастная группа 70-79 лет (109 человек) и 40-49 лет (81 человек).

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