В ходе исследования Хоккайдо назван самой привлекательной префектурой тринадцатый год подряд

В ходе исследования Хоккайдо назван самой привлекательной префектурой тринадцатый год подрядОбщество Туризм
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Согласно «Исследованию региональных брендов 2021 года», проведенному частной исследовательской компанией Институт исследования брендов, Хоккайдо возглавляет список привлекательности префектур 13 лет подряд, начиная с 2009 года, когда начались такие исследования по префектурам. Хоккайдо также всё это время возглавляет список по туристической привлекательности и по запоминающимся местным продуктам питания. На втором месте тринадцать лет остаётся префектура Киото. Префектура Нагасаки, ранее потерявшая место в первой десятке, поднялась на 8-е место, а префектура Канагава опустилась с 5-го на 6-е. В рейтинге произошли некоторые изменения, но состав первой десятки практически не изменился. 10-е место поделили две префектуры с одинаковыми баллами, так что в первую десятку входят 11 японских префектур.
Три нижних места в рейтинге заняли префектуры Сайтама (45-е место), Сага (46-е место) и Ибараки (47-е место). В 2020 году префектура Ибараки поднялась на пять позиций до 42-го места, но вновь потеряла позиции. Префектура Тотиги, которая оказалась внизу списка в 2020 году, поднялась на 41-е место.
Рейтинг привлекательности префектур
|Рейтинг (предыдущий год)
|Префектуры
|Привлекательность (предыдущий год)
|1 (1)
|Хоккайдо
|73,4 (60,8)
|2 (2)
|Киото
|56,4 (49,9)
|3 (3)
|Окинава
|54,4 (44,1)
|4 (4)
|Токио
|47,5 (36,4)
|5 (6)
|Осака
|42,0 (31,9)
|6 (5)
|Канагава
|40,0 (34,7)
|7 (9)
|Фукуока
|37,5 (29,6)
|8 (11)
|Нагасаки
|33,9 (25,9)
|9 (7)
|Нара
|33,4 (30,6)
|10 (8)
|Нагано
|32,5 (30,5)
|10 (10)
|Исикава
|32,5 (29,2)
Источник: 16-е ежегодное исследование региональных брендов за 2021 год
В рейтинге привлекательности городов, районов, поселков и деревень город Саппоро после девятилетнего перерыва вернулся на первое место в седьмой раз. На втором месте с небольшим отрывом находится город Хакодатэ. В первую десятку вошли также города Отару и Фурано, что говорит о высокой привлекательности бренда Хоккайдо. Каруидзава улучшила свои позиции как место для проживания и вышла на 8-е место с 20-го в прошлом году. Институт исследования региональных брендов указывает, что Каруидзава, возможно, набирает популярность как место для «рабочих каникул», когда люди работают удалённо, одновременно путешествуя.
Рейтинг привлекательности муниципалитетов
|1 (2)
|Саппоро
|63,9 (51,3)
|2 (2)
|Хакодатэ
|62,8 (51,3)
|3 (1)
|Киото
|62,0 (51,9)
|4 (5)
|Отару
|56,1 (46,9)
|5 (7)
|Камакура
|54,8 (44,6)
|6 (4)
|Йокогама
|52,0 (48,1)
|7 (6)
|Кобе
|50,4 (44,8)
|8 (20)
|Каруидзава
|49,2 (33,3)
|9 (8)
|Канадзава
|48,6 (43,8)
|10 (9)
|Фурано
|48,5 (43,7)
Источник: 16-е ежегодное исследование региональных брендов за 2021 год, в скобках даны показатели 2020 года.
цифры в скобках в столбце рейтинга и столбце индекса привлекательности 16-го «Регионального исследования брендов 2021 года» являются значениями предыдущего года. Жёлтым выделены города на Хоккайдо.
Опросы для исследования региональных брендов проводятся ежегодно с 2006 года. В ходе опросов собирают и анализируют ответы от примерно 35 000 человек, спрашивая их о степени осведомлённости, туристической мотивации, качестве проживания, оценке ресурсов и т. д. в отношении 1000 муниципалитетов и 47 префектур страны.
Фотография к заголовку: PIXTA