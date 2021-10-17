В ходе исследования Хоккайдо назван самой привлекательной префектурой тринадцатый год подряд

Согласно исследованию региональных брендов, проведенному Институтом исследования брендов, Хоккайдо по-прежнему сохраняет привлекательность для жителей Японии, но при этом значительно выросла привлекательность и многих других административных единиц. Вероятно, это связано с ограничениями на путешествия, которые ощущали в Японии, когда в период роста заражений людей просили воздерживаться от пересечения границ префектур – сейчас накопилось желание отправиться в путешествие.

Согласно «Исследованию региональных брендов 2021 года», проведенному частной исследовательской компанией Институт исследования брендов, Хоккайдо возглавляет список привлекательности префектур 13 лет подряд, начиная с 2009 года, когда начались такие исследования по префектурам. Хоккайдо также всё это время возглавляет список по туристической привлекательности и по запоминающимся местным продуктам питания. На втором месте тринадцать лет остаётся префектура Киото. Префектура Нагасаки, ранее потерявшая место в первой десятке, поднялась на 8-е место, а префектура Канагава опустилась с 5-го на 6-е. В рейтинге произошли некоторые изменения, но состав первой десятки практически не изменился. 10-е место поделили две префектуры с одинаковыми баллами, так что в первую десятку входят 11 японских префектур.

Три нижних места в рейтинге заняли префектуры Сайтама (45-е место), Сага (46-е место) и Ибараки (47-е место). В 2020 году префектура Ибараки поднялась на пять позиций до 42-го места, но вновь потеряла позиции. Префектура Тотиги, которая оказалась внизу списка в 2020 году, поднялась на 41-е место.

Рейтинг привлекательности префектур

Рейтинг (предыдущий год) Префектуры Привлекательность (предыдущий год) 1 (1) Хоккайдо 73,4 (60,8) 2 (2) Киото 56,4 (49,9) 3 (3) Окинава 54,4 (44,1) 4 (4) Токио 47,5 (36,4) 5 (6) Осака 42,0 (31,9) 6 (5) Канагава 40,0 (34,7) 7 (9) Фукуока 37,5 (29,6) 8 (11) Нагасаки 33,9 (25,9) 9 (7) Нара 33,4 (30,6) 10 (8) Нагано 32,5 (30,5) 10 (10) Исикава 32,5 (29,2)

Источник: 16-е ежегодное исследование региональных брендов за 2021 год

В рейтинге привлекательности городов, районов, поселков и деревень город Саппоро после девятилетнего перерыва вернулся на первое место в седьмой раз. На втором месте с небольшим отрывом находится город Хакодатэ. В первую десятку вошли также города Отару и Фурано, что говорит о высокой привлекательности бренда Хоккайдо. Каруидзава улучшила свои позиции как место для проживания и вышла на 8-е место с 20-го в прошлом году. Институт исследования региональных брендов указывает, что Каруидзава, возможно, набирает популярность как место для «рабочих каникул», когда люди работают удалённо, одновременно путешествуя.

Рейтинг привлекательности муниципалитетов

1 (2) Саппоро 63,9 (51,3) 2 (2) Хакодатэ 62,8 (51,3) 3 (1) Киото 62,0 (51,9) 4 (5) Отару 56,1 (46,9) 5 (7) Камакура 54,8 (44,6) 6 (4) Йокогама 52,0 (48,1) 7 (6) Кобе 50,4 (44,8) 8 (20) Каруидзава 49,2 (33,3) 9 (8) Канадзава 48,6 (43,8) 10 (9) Фурано 48,5 (43,7)

Источник: 16-е ежегодное исследование региональных брендов за 2021 год, в скобках даны показатели 2020 года.

цифры в скобках в столбце рейтинга и столбце индекса привлекательности 16-го «Регионального исследования брендов 2021 года» являются значениями предыдущего года. Жёлтым выделены города на Хоккайдо.

Опросы для исследования региональных брендов проводятся ежегодно с 2006 года. В ходе опросов собирают и анализируют ответы от примерно 35 000 человек, спрашивая их о степени осведомлённости, туристической мотивации, качестве проживания, оценке ресурсов и т. д. в отношении 1000 муниципалитетов и 47 префектур страны.

Фотография к заголовку: PIXTA

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