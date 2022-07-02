Дешёвые пластиковые зонты – популярный в Японии товар

В ходе опроса о том, какими средствами от дождя пользуются японцы, около половины респондентов заявили, что хотя бы иногда используют пластиковые зонты.

В Японии выпадает много осадков не только в сезон дождей, но и осенью, а также во время тайфунов. Исследовательская компания Planet опросила 4000 человек, какой тип средств защиты от дождя они используют (возможно несколько ответов), и самыми популярными ответами были «прямой зонт (не пластиковый)» (67,4%) и «складной зонт» (67,0%). Однако примерно каждый второй человек (49,4%) иногда использует «пластиковый зонт».

Чаще всего указываемый диапазон цен зонтов, которыми люди пользовались, составлял от 500 до 999 йен (28,1%), за ними следуют зонты за 1000-1999 йен (20,9%), и менее чем за 500 йен (16,9%). Опрос показал, что даже если и не все пользуются пластиковыми зонтами, более 60% людей предпочитали пользоваться сравнительно дешёвыми зонтами по цене менее 2000 йен.

Мужчины, в частности, чаще предпочитали более дешёвые зонты. Они чаще покупали зонты в ценовых диапазонах менее 500 йен и 500-999 йен, в то время как женщины покупали зонты по более высокой цене.

На вопрос о том, как часто людям приходилось неожиданно покупать товары для защиты от дождя из-за непредвиденного дождя, наиболее частым ответом (44,4%) было «никогда», а в общей сложности 45% ответили либо «реже одного раза в год», либо «приблизительно один раз в год». Запасной зонт на рабочем месте держат гораздо чаще мужчины, чем женщины.

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