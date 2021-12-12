В Японии в 2022 году столетний юбилей отметят 1334 компании

В Японии в 2022 году столетний юбилей отметят 1334 компанииЭкономика Общество История
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Компания «Асахи касэй» была основана 100 лет назад в 1922 году как шелкопрядильная «Асахи кэнсёку», а сегодня производит «Саран раппу», тонкий обёрточный пластик, который есть практически в любом доме. Эта компания впервые в Японии начала синтезировать аммиак по методу Казале, используя водород, получаемый электролизом воды. В 2019 году почётный сотрудник компании Ёсино Акира, разработавший литий-ионный аккумулятор, получил Нобелевскую премию по химии.
По данным токийской компании «Токё сёко рисати», в 2022 году отметят свое 100-летие 1334 компании. Помимо «Асахи касэй», крупнейшими компаниями, которые отмечают 100-летний юбилей, станут газовая «Тохо гасу», железнодорожная «Токю», хлебная «Фудзипан» и другие ведущие компании в разных отраслях.
Компании, родившиеся 100 лет назад, в 1922 году, через четыре года после окончания Первой мировой войны (1914-1918), когда ещё ощущались негативные последствия войны, и потом пережили неспокойные времена – Великое землетрясение Канто 1923 года, вызванный им экономический кризис, Великую депрессию и Вторую мировую войну. Нельзя не почувствовать уважение к компаниям, которые стойко держались и приносили пользу обществу на протяжении 100 лет.
Крупнейшие компании, которые отмечают 100-летие в 2022 году
|«Асахи касэй»
|Токио, р-н Тиёда
|Химическая индустрия
|«Тохо гасу»
|Г. Нагоя
|Газовый бизнес
|«Токю»
|Токио, р-н Сибуя
|Жеелезные дороги, недвижимость
|«Фудзипан»
|Г. Нагоя
|Потребительский кооператив
|«Сёгакукан»
|Токио, р-н Тиёда
|Издательство
Создано по материалам «Токё сёко рисати»
Восемь компаний, основанных в 1822 году, отметят 200-летие, в том числе ресторан «Дайканро» (префектура Мияги) и производитель керамики в стиле кутани «Кабураки» (префектура Исикава). Двум компаниям, основанным в 1722 году, исполняется 300 лет – «Сэяма тикудзайтэн» (префектура Осака), которая продает бамбуковые материалы, и «Камэи дзюдзутэн» (префектура Киото), производителю чёток. Одна компания, «Хия сэйяку» (префектура Осака), которая производит и продаёт фармацевтические продукты, была основана в 1622 году, ей исполнится 400 лет.
Фотография к заголовку: Акира Ёсино, почётный сотрудник «Асахи касэй», лауреат Нобелевской премии по химии (Jiji Press)
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