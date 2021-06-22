[Видео] Знаменитый магазин японских сладостей, поставлявший продукты к императорскому двору в Киото: город Камэяма в префектуре Миэ

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Посёлок Сэкидзюку, расположенный в городе Камеяма префектуры Миэ, был одним из 53 постоялых посёлков тракта Токайдо. Старинные городские дома стоят в ряд вдоль старой дороги, напоминая о процветании посёлка в период Эдо. На одном из перекрёстков находится «Фукавая», основанный в 19 году Канъэй (1642) магазин японских сладостей. На фасаде магазина вывеска с названием продукта сэкиното.

Сэкиното – это изящное кондитерское изделие из рисовой лепёшки диаметром около 3 см, которое изготавливается путём замешивания крахмального сиропа и рисовой муки, после чего в получившуюся массу гюхи заворачивают пасту из красных бобов. Васамбон, японский белый сахар, насыпанный на поверхность, символизирует снег, который скапливается на горе Судзука. По словам Хаттори Китиуэмон Аки, владельца магазина в 14-м поколении, состав продукции и метод производства ингредиентов основаны на документе «Описание производства кондитерских изделий», написанном в 9 году Анъэй (1780).

Феодалы-даймё и прочие, кто посещал Сэкидзюку по системе обязательного посменного пребывания феодалов в Эдо санкин котай, имели возможность насладиться сэкиното. О сладостях стало известно при императорском дворе в Киото, и магазин «Фукагавая» был назначен поставщиком кондитерских изделий храма Ниннадзи, где члены императорского дома служили в качестве настоятелей в течение многих поколений. По этому случаю магазину даровали звание муцу дайдзё, по названию официальной должности периода Рицурё. Сладости отправляли в специально сделанных инкрустированных перламутром (радэн) коробках нинаибако.

Сэкидзюку – ценное культурное наследие, это единственный постоялый посёлок на тракте Токайдо, где сохранился городской пейзаж периода Эдо (1603-1868). В 1984 году он был признан важным районом сохранения традиционных зданий национального значения как «ряд домов вдоль тракта, передающий масштаб и атмосферу старого постоялого посёлка».

Видео компании ZTV «Пейзаж с магазином японских сладостей “Сэкидзюку Фукагавая”»

Гравюора укиё-э на видео: Утагава Хиросигэ «53 станции Токайдо: Сэки, гостиница-хондзин “Хаятатэ”», Исторический музей Камэямы

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