Доля страхования велосипедистов в Японии впервые превысила 60%: лидируют префектуры Киото, Сага и Хёго

Доля страхования велосипедистов в Японии впервые превысила 60%: лидируют префектуры Киото, Сага и ХёгоОбщество
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Токийская компания страхования ущерба «au сонгай хокэн» опросила 16 565 велосипедистов по всей стране, выясняя, есть ли у них страховка на случай ДТП на велосипеде (страхование индивидуальной ответственности и т. д.), и положительно ответило 62,6% респондентов. 10 374 человека сказали, что они застрахованы или «вероятно, застрахованы». Уровень страхования велосипедистов впервые превысил 60% с момента начала проведения таких опросов в 2018 году.
Уровень страхования составил 66,5% в районах, где оно является обязательным по местным муниципальным правилам(*1), и 49,1% там, где оно не было обязательным, так что заметна большая разница в уровне страхования в разных регионах. Среди префектур Японии лидирует Киото, где страхование стало обязательным в 2018 году. Киото возглавляет список третий год подряд с уровнем страхования в 77,9%. Верхнюю часть рейтинга почти полностью занимают префектуры региона Кансай. В префектуре Кумамото на Кюсю, занявшей 4-е место, страхование стало обязательным в 2021 году, и доля страхующихся резко выросла с 52% в 2020 году.
Фотография к заголовку: PIXTA
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(*1) ^ Страхование велосипедистов обязательно в префектурах Мияги, Ямагата, Гумма, Сайтама, Токио, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, Айти, Миэ, Сига, Киото, Осака, Хёго, Нара, Эхимэ, Фукуока, Кумамото, Ойта, Миядзаки и Кагосима; также в городах-центрах префектур Тиба, Исикава и Окаяма