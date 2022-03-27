Доля страхования велосипедистов в Японии впервые превысила 60%: лидируют префектуры Киото, Сага и Хёго

В связи с распространением нового коронавируса всё больше людей для поездок на работу или в школу используют не общественный, а личный транспорт, в том числе велосипеды. Так можно избежать тесных контактов с другими людьми, однако в случае какого-то происшествия вы можете быть вынуждены заплатить крупную сумму, если травмируете кого-то или повредите чью-то машину, поэтому растёт и число тех, кто оформляет страховку для таких случаев.

Токийская компания страхования ущерба «au сонгай хокэн» опросила 16 565 велосипедистов по всей стране, выясняя, есть ли у них страховка на случай ДТП на велосипеде (страхование индивидуальной ответственности и т. д.), и положительно ответило 62,6% респондентов. 10 374 человека сказали, что они застрахованы или «вероятно, застрахованы». Уровень страхования велосипедистов впервые превысил 60% с момента начала проведения таких опросов в 2018 году.

Уровень страхования составил 66,5% в районах, где оно является обязательным по местным муниципальным правилам(*1), и 49,1% там, где оно не было обязательным, так что заметна большая разница в уровне страхования в разных регионах. Среди префектур Японии лидирует Киото, где страхование стало обязательным в 2018 году. Киото возглавляет список третий год подряд с уровнем страхования в 77,9%. Верхнюю часть рейтинга почти полностью занимают префектуры региона Кансай. В префектуре Кумамото на Кюсю, занявшей 4-е место, страхование стало обязательным в 2021 году, и доля страхующихся резко выросла с 52% в 2020 году.

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