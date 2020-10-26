В Японии ДТП со смертельным исходом чаще происходят осенью и зимой в сумерках

Наступает осень, и солнце садится всё раньше. Дорожно-транспортные происшествия часто происходят в сумеречные часы, то есть за час до и после захода солнца, и в это время следует быть особенно осторожными.

Национальное управление полиции исследовало обстоятельства дорожно-транспортных происшествий с октября по декабрь в течение пяти лет с 2015 по 2019 год, и выяснилось, что почти 60% ДТП, в которых при столкновении с автомобилями погибали пешеходы и велосипедисты, были связаны с коммерческой деятельностью, то есть водители либо ехали в связи с рабочими обязанностями, либо направлялись домой или на работу, и часто они случались в сумеречное время.

Управление определяет время сумерек как «за час до и час после захода солнца». В результате анализа времени ситуаций ДТП со смертельным исходом за 5 лет выявлено, что особенно часто они случаются между 17:00 и 19:00, когда автомобили и пешеходы сталкиваются в сумерках, и в 90% случаев это происходит, когда пешеходы переходят дорогу.

В период с октября по декабрь по сравнению с периодом с июля по сентябрь особенно растёт количество несчастных случаев, когда погибают пешеходы и велосипедисты, с 16:00 до 18:00 и ранним утром с 4:00 до 6:00. В частности, по сравнению с периодом с июля по сентябрь количество смертельных ДТП при переходе пешеходов через дорогу через час после захода солнца увеличивается вдвое.

Статистика количества несчастных случаев со смертельным исходом по времени дня и месяцам за пять лет, обработанная управлением, показывает, что доля несчастных случаев в сумеречные часы составляет 7,8% в июне, но более чем удваивается до 17,8% в ноябре. При анализе причин нахождения за рулём автомобиля при ДТП со смертельным исходом между автомобилем и пешеходом или велосипедистом оказывается, что наибольшее количество водителей ехали с работы или на работу (28,4%), либо же находились в это время на работе (28,2%), то есть более половины случаев связано с работой, далее следуют поездки за покупками (11,9%), поездки к другим людям (8,3%), встречи или проводы других людей (5,5%), туризм и развлечения (5,4%).

Для предотвращения аварий в сумеречные часы управление рекомендует водителям заранее включать фары, а пешеходам и велосипедистам – носить яркую и заметную одежду, прикреплять светоотражающий материал на трости, сумки, одежду и обувь.

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