Пожилые водители стали причиной 401 ДТП со смертельным исходом в Японии в 2019 году
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Токио, 13 февраля (Jiji Press). В 2019 году в Японии было зафиксировано 401 дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, вызванное водителями в возрасте 75 лет и старше, что на 59 меньше, чем в предыдущем году, сообщило Национальное полицейское управление в четверг.
Из общего числа 358 случаев – автомобильные аварии. Ошибки рулевого управления, торможения и т. п. стали причиной в 107, или около 30%, из 358 случаев. У более молодых водителей этот показатель составляет 12%.
По данным полицейского управления, общее количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2019 году составило 2780, что примерно на 1600 меньше, чем десять лет назад. Из общего количества в 2019 году на долю пожилых водителей приходилось 14,4% таких ДТП, что является вторым по величине показателем после рекордно высокого уровня, зарегистрированного в 2018 году.
По состоянию на конец 2019 года в Японии насчитывалось 5 826 673 человека в возрасте 75 лет и старше, имеющих водительские права. Число несчастных случаев со смертельным исходом на 100 000 обладателей прав составляло 6,9 для пожилых людей по сравнению с 3,1 для лиц моложе 75 лет.
Водители в возрасте 85 лет и старше несут ответственность за 72 смертельных ДТП из 401 происшествий с пожилыми водителями. В числе этих 72 случаев – широко освещавшаяся авария в апреле, когда автомобиль, которым управлял 87-летний мужчина, сбил насмерть 31-летнюю женщину и её трёхлетнюю дочь в токийском районе Икэбукуро, не остановившись на красный свет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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