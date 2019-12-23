Совет экспертов Национального полицейского управления Японии предложил меры предотвращения ДТП с пожилыми водителями

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Экспертный совет при Национальном полицейском управлении Японии, который занимается выработкой политики предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пожилых водителей, 19 декабря подготовил предварительный доклад, в котором центральное место отводится введению системы проверки навыков вождения, предусматривающей отказ от продления срока действия водительских прав до успешного прохождения. Основное внимание при этом предлагается сосредоточить на водителях, допускавших нарушения правил дорожного движения. Предложения не предусматривают ограничения числа попыток пройти проверку.

Доклад также предлагает ввести водительские удостоверения, действие которых ограничивается только автомобилями, оборудованными средствами поддержки безопасного вождения (по-японски они именуются «сапока» – от англ. safety support car). Управление планирует вынести соответствующие поправки в Закон о дорожном движении на рассмотрение очередной парламентской сессии в будущем году и в случае принятия реализовать предлагаемые меры в 2022 году.

Обязать проходить проверку навыков вождения предлагается водителей от 75 лет и старше или от 80 лет и старше. Действие данной меры предполагается ограничить лицами со сравнительно высоким риском попадания в ДТП – водителями, за последние три года попадавшими в ДТП либо допустившими нарушение определённых правил дорожного движения (игнорирование сигнала светофора, значительное превышение скорости движения и т. п.). Среди водителей от 75 лет и старше доля тех, кто допустил такие нарушения за 3 года составляет порядка 20%.

Предложения не предусматривают ограничения числа попыток пройти проверку навыков вождения в пределах срока действия водительского удостоверения. Критерии прохождения теста в настоящее время только рассматриваются, но, по всей вероятности, даже однократное грубое нарушение ПДД (несоблюдение сигнала светофора и т. п.) будет означать несдачу.

При успешном прохождении проверки навыков вождения водителю будет предложено пройти медицинскую проверку на наличие признаков деменции, и при благоприятном заключении врача прослушать специальную лекцию о безопасном вождении для пожилых водителей, после чего срок действия водительских прав будет продлён. Успешно сдавшие проверку навыков вождения будут освобождены от практических занятий по вождению.

Наряду с этим водительские удостоверения, действие которых ограничивается специально оборудованными автомобилями, предполагается выдавать как на основании заявления о замене обычных водительских прав, так и через прохождение процедуры получения «с нуля». Им отводится роль не принудительной меры, а новой альтернативы добровольному отказу от водительских прав.

Предполагается, что специальное оборудование будет предусматривать такие средства поддержки безопасного вождения как системы автоматического торможения и т. п. – подробный список будет подготовлен позднее с учётом последних технических достижений. Поскольку нынешним средствам поддержки недостает функции предотвращения аварий из-за ошибочного нажатия педали при движении на средней и высокой скорости – они действуют лишь при начале движения и на малом ходу – наличие такой функции предполагается сделать обязательным.

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