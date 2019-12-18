Япония обязала автопроизводителей оснащать все новые автомобили автоматическими тормозными системами с ноября 2021 года

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Токио, 17 декабря (Jiji Press). Министерство транспорта Японии заявило, что с ноября 2021 года новые модели автомобилей в Японии должны быть оборудованы автоматической системой торможения, чтобы сократить количество аварий, вызванных пожилыми водителями.

По данным министерства, Япония, вероятно, станет первой страной в мире, сделавшей системы автоматического торможения обязательными для новых автомобилей.

С декабря 2025 года наличие такой системы станет обязательным для всех уже продающихся сейчас легковых автомобилей японского производства. В отношении импортных моделей, для новых это требование вступит в силу примерно с июня 2024 года, и примерно с июня 2026 года – для уже производящихся моделей.

Системы автоматического торможения обнаруживают другие транспортные средства и пешеходов, используя бортовые радары и камеры, и издают предупреждающий звук, когда существует вероятность столкновения, а при высокой вероятности – приводят в действие тормоза. Они считаются эффективным средством снижения ущерба от столкновений с другими транспортными средствами или людьми, пересекающими улицу. Такие системы установлены на 84,6% всех автомобилей японского производства, проданных в 2018 году.

Требуемые стандарты для систем автоматического торможения включают в себя способность предотвращения столкновения движущегося на скорости 40 км/ч автомобиля со стоящим впереди неподвижным транспортным средством; при движении на 60 км/ч – с транспортным средством, движущимся впереди со скоростью 20 км/ч, а также с 115-сантиметровой моделью ребёнка, пересекающей улицу со скоростью 5 км/ч, когда сам автомобиль движется со скоростью 30 км/ч.

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