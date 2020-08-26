Коронавирус и безопасность на дорогах: в Японии за первое полугодие 2020 года на 20% снизилось количество ДТП

Данные Национального полицейского управления показывают, что количество дорожно-транспортных происшествий по всей стране в первой половине 2020 года, когда людей призвали к самоизоляции для борьбы с эпидемией, снизилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно отчёту Национального полицейского управления, опубликованному 28 июля, количество дорожно-транспортных происшествий по всей стране с января по июнь 2020 года составило 145 487 (предварительная оценка). Это на 22,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число пострадавших составило 173 600 человек (предварительная оценка), оно снизилось на 23,6%. Кроме того, произошло 1334 ДТП со смертельным исходом, погибло 1357 человек, что соответственно на 3,8% и 4,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Таким образом, в первой половине 2020 года, когда людей призывали к самоизоляции, особенно заметно снижение общего количества ДТП и травм.

Ежемесячное количество ДТП оставалось в пределах 27 000 в период с января по март, но в апреле, когда было объявлено чрезвычайное положение, оно уменьшилось примерно на 7000 до 20 805. В мае оно упало ещё сильнее до 18 107, и вновь выросло до 23 846 в июне, когда отменили чрезвычайное положение. В апреле, мае и июне ДТП было соответственно на 36,2%, 40,7% и 18,9% меньше, чем в те же месяцы 2019 года.

В некоторых районах, особенно в мегаполисах, наблюдался рост количества смертей в результате ДТП. 76 человек погибло в префектуре Айти (на 26,7% больше по сравнению с прошлым годом), 71 в префектуре Канагава (на 6,0% больше) и 64 в Токио (на 18,5% больше).

Количество нарушений Закона о дорожном движении составило 2 806 365, что на 2,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В том числе 153 001 из общего числа нарушений были связаны с использованием мобильных телефонов во время вождения. В прошлом году были ужесточены наказания за этот вид нарушений, и их количество снизилось на 60,2%.

Фотография к заголовку: Полицейский на перекрёстке в городе Оцу, где в результате ДТП погибли и получили травмы 16 детей ясельного возраста, призывает водителей к осторожности в годовщину происшествия, 8 мая 2020 г. (Jiji Press)

Статьи по теме