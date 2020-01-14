Количество погибших в ДТП в Японии в 2019 году достигло рекордно низкой цифры в 3215 человека

Новый рекорд минимума количества жертв дорожно-транспортных происшествий отмечен в 2019 году, однако для достижения цели правительства снизить эту цифру до уровня ниже 2500 в 2020 году требуются дальнейшие улучшения.

Количество погибших в ДТП в Японии в 2019 году составило 3215 человека, что на 162 человека меньше, чем в предыдущем году, оно снижается третий год подряд и это рекордно низкий показатель с момента начала ведения статистики в 1948 году. Среднее количество составляет 2,54 на 100 000 человек, что в шесть раз меньше по сравнению с пиком 1970 года (16,33).

Количество погибших в ДТП в Японии быстро росло с широким распространением автомобилей в 1950-е и 1960-е годы, что привело к появлению термина коцу сэнсо, «война на дорогах». Наибольшее количество погибших (16 765) было в 1970 году. С того времени эта цифра постоянно снижалась благодаря таким мерам, как установка ограждений для защиты пешеходов и ужесточение наказаний за нарушения ПДД.

С увеличением количества автомобилей ДТП случались всё чаще, на пике в 2004 году произошло 952 720 происшествий. Несмотря на рост количества ДТП людей гибло меньше, поскольку принимались меры увеличения безопасности – в 1985 году использование ремней безопасности на передних сиденьях стало обязательным на скоростных автотрассах, с 1992 года – на всех дорогах, с середины 1990-х годов шире применялись подушки безопасности. В уменьшении смертности на дорогах свою роль играют и недавно появившиеся системы предупреждения столкновений и выезда на встречную полосу движения, распространение видеорегистраторов и повышение сознательности водителей.

Среди погибших в 2018 году было 1782 человека старше 65 лет, на 184 меньше, чем в предыдущем году, хотя среди общего количества их доля выросла до 55,4%. Правительство планирует снизить смертность на дорогах до показателя ниже 2500, а для этого нужно предпринимать дополнительные меры по защите пожилых водителей, пассажиров и пешеходов.

Фотография к заголовку: © Pixta

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